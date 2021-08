​​FOTOGALERIE Un supermarket ar putea apărea în Parcul Codrii Neamțului din Sectorul 3

Parcul Codrii Neamțului se află la intersecția Strada Codrii Neamțului cu strada Postăvarul. Până în 2017, cel puțin, așa cum se vede pe Google Street View, acolo a fost parc amenajat.













Foto: Google Street View - Dan Brotea





Pe teren încă au rămas aleile și tartanul de la locul de joacă, iar vegetația a crescut și zona arată ca o pădure.















Proiectul a fost pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de pe 28 iulie, dar a fost respins de consilierii USR-PLUS și PNL, care dețin majoritatea. Însă, așa cum este obiceiul, el va reveni la următoarele ședințe.



















”La noi la Consiliu a venit un proiect cu o clădire demisol, parter plus etaj, pe o suprafață desfășurată de aproximativ 2000 mp. Dezvoltatorul a spus că vrea să facă spații comerciale, nu a specificat destinația finală, beneficiarul final, dacă are semnat un contract cu unul din marile lanțuri de supermarketuri, așa cum am primit în alte locuri. S-a propus și păstrarea unei zone relativ verzi, fiindcă oricum erau obligați să facă asta, dar asta presupunea să taie cei 79 de arbori existenți pe amplasament. Noi știm de cei 79 de arbori, deoarece la momentul depunerii documentației au luat de la Primăria Capitalei, în mandatul Gabrielei Firea, un punct de vedere că pe teren sunt acești arbori. Dar documentul nu dă dreptul să defrișeze copacii, trebuie aviz. După cum se poate observa și pe Google Maps, spațiul acela este un spațiu verde amenajatsau cel puțin a fost, acum este îngrădit, a fost retrocedat în 2007 și ulterior vândut unei alte persoane, care acum vrea să construiască. Noi nu am aprobat proiectul la ultima ședință. Suntem împotrivă deoarece toată lumea cunoaște că acolo este Parcul Codrii Neamțului, pe orice hartă așa îl găsiți, toată lumea din zonă îl cunoaște, zona are o mare nevoie de spațiu verde, ca orice altă zonă din București. Faptul că vrem să densificăm zona și să construim peste un spațiu verde mi se pare inacceptabil. Faptul că a fost retrocedat, nu știm cum, asta e treaba instanței și a procurorilor, nu putem noi să spunem, dar cu toate astea, noi nu putem aproba construcția peste un spațiu verde, o astfel de dezvoltare”, a declarat pentru HotNews.ro Alexandru Sava, consilier local din partea USR-PLUS.







Acesta spune că legea interzice diminuarea suprafeței de spațiu verde, iar o soluție corectă pentru salvarea spațiului verde ar fi exproprierea.

























Acesta spune că va ataca proiectul în instanță.





























Potrivit Planului Urbanistic de Detaliu publicat pe site-ul Primăriei Sector 3, spațiul verde pe care se dorește construirea clădirii cu spații comerciale are o suprafață de 2.976 mp în acte. Proiectul prevede păstrarea unei suprafețe de 30% spațiu verde, circa 900 de mp. Zona nu apare în documentațiile de urbanism încadrată ca spațiu verde, dar a fost parc amenajat, iar la fața locului sunt copaci și vegetație, deci este spațiu verde.”OUG 195 interzice diminuarea spațiilor verzi, în drept sau în fapt. Noi aici avem diminuarea spațiilor verzi în fapt fiindcă în PUZ și în PUG terenul nu figurează ca spațiu verde, dar în fapt este spațiu verde. Articolul 71 din această lege prevede că schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducere suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisă indiferent de regimul de proprietate, domeniul public sau domeniul privat. Noi nu putem accepta această încălcare a legii. Soluția corectă ar fi o expropriere a acelui spațiu verde într-un viitor apropiat, o expropriere, nu la valoarea unui spațiu construibil, fiindcă nu este un spațiu pe care noi îl putem considera construibil, ci este un spațiu verde amenajat. După expropriere acolo trebuie amenajat un parc așa cum a fost înainte”, a mai explicat Sava.Dan Trifu, vicepreședintele fundației Ecocivica, este de părere că proiectul trebuie aprobat printr-un Plan Urbanistic Zonal, de Primăria Capitalei și Consiliul General, nu prin Plan Urbanistic de Detaliu, de Primăria de Sector și Consiliul Local.”Ceea ce a avizat Primăria Sectorului 3 cam încalcă legea, în sensul că văd că suprafața pe care vor să dezvolte spațiul comercial este exact sub 3.000 mp, suprafață peste care regulamentul local de urbanism obligă beneficiarul să facă un Plan Urbanistic Zonal. Numai că în Legea 350 privind amenajarea teritoriului și urbanismul se specifică destul de clar că pentru zonele comerciale trebuie făcut PUZ oricum. Dumnealor vor să evite Consiliul General și o dezbatere mult mai vizibilă a acestui proiect și de aceea recurg la încălcarea legii și aprobarea unui PUD”, a declarat Dan Trifu, contactat de HotNews.ro.”Nu mai permitem niciun fel de încălcare a legii. Asta ar mai trebui în acea zonă și așa densificată. Cu siguranță vom ataca proiectul în instanță și nu vom permite distrugerea spațiului verde”, a mai spus Dan Trifu.