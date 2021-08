Trebuie limitat sau interzis accesul bicicletelor și trotinetelor electrice în parcurile din București? Ce spun primarii

​DEZBATERE PUBLICĂ

În lipsa pistelor de biciclete din oraș, dar și a unor reglementări clare, bicicletele și trotinetele electrice sunt tot mai mult parcurile din București. Acestea merg printre pietoni, uneori la viteze foarte mari, fiind un pericol, în special pentru bătrâni și copii, care nu au o viteză bună de reacție.







Chiar și în parcurile unde sunt trasate piste - IOR, Tineretului, Herăstrău - acestea sunt trasate pe alei foarte înguste și aglomerate, iar cele două fluxuri se întrepătrund în majoritatea timpului, existând frustrări de ambele părți, dar și pericolul producerii unor accidente grave. În Parcul Drumul Taberei sunt câteva alei dedicate bicicliștilor, însă aici pietonii nu respectă marcajele și merg pe acolo.





































În București nu există reglementări clare privind circulația bicicletelor, trotinetelor, trotinetelor electrice în parcuri, astfel că fiecare se descurcă cum poate. HotNews.ro a întrebat mai mulți primari din București cum se poate rezolva problema.







Nicușor Dan, primarul general al Capitalei:



”Soluția este să fie permisă circulația bicicletelor și trotinetelor doar pe anumite alei. Pe de o parte ai un necesar tocmai pentru că nu avem piste pentru biciclete, pe de altă parte trebuie să delimitezi. Nu e nevoie de regulament, este nevoie pur și simplu de delimitare, avem în plan să facem asta. Este o chestiune care ține de Comisia Tehnică de Circulație care să stabilească pe unde pot circula bicicletele și să fie marcate”.









Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2:



”Noi nu avem parcuri atât de mari, avem în plan să amenajăm Parcul Național pentru bicicliști, fiindcă acolo oricum au un traseu de mountain bike, pe niște pante, folosit de mulți adolescenți, și vom face niște amenajări minimale. Acolo vom încuraja accesul bicicliștilor. Altfel noi nu avem parcuri atât de mari în care să amenajăm piste de biciclete. Parcul Circului nu este la noi, și oricum nu este atât de mare, în Plumbuita nu avem piste de biciclete. Eu în continuare sper să obținem de la Primăria Capitalei certificatul de urbanism să pot face pista de biciclete între Moara lui Asan și Floreasca, care să treacă pe lângă Parcul Circului și pe lângă Parcul Verdi. Este o problemă reală cu pistele de biciclete în parc fiindcă se dau mulți foarte tare și pot să apară accidente. La noi în Sectorul 2 nu am avut astfel de probleme fiind parcuri mici și nici nu este o problemă reală ca să necesite reglementare suplimentară”.









Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6:



”Subiectul nu a fost pe agenda noastră, dar am primit sesizări de la cetățeni și este clar că se impun niște regului suplimentare în parc. Care sunt acele reguli? Trebuie să le gândim puțin și să vedem ce au făcut și alții. Din punctul meu de vedere bicicleta și trotineta sunt mijloace de transport alternativ și nu este ok să le folosești acolo unde ai mari aglomerări, cum sunt parcurile, fiindcă creează conflicte. Eu le folosesc pe amândouă, dar nu prin parc. Din când în când mai reclamă unii oameni, dar nu a fost ceva stringent, care să impună măsuri imediate”. În Parcul Drumul Taberei sunt alei pentru bicicliști, dar oamenii nu înțeleg și le folosesc pentru plimbare. Iar bicicliștii se simt puțin invadați acolo.









În Sectorul 3, consilierii locali USR-PLUS și PNL au prevăzut bani în buget ca pista de biciclete din Parcul IOR să fie transformată în pistă de alergare. De aproape un an, pe această pistă teoretic bicicliști nu mai au voie, fiind montate indicatoare cu accesul interzis, din cauza pericolului de accidente, însă ea este folosită în continuare. Pentru a lămuri lucrurile, consilierii USR spun că este nevoie și de un proiect de hotărâre care să reglementeze circulația bicicletelor în parcurile administrate de instituție și să stabilească pe unde va fi permisă circulația acestora.









Marian Ivan, reprezentantul Organizaţiei pentru Promovarea Transportului Alternativ în România (OPTAR) spune că bicicletele și trotinetele pot circula prin parc, dar cu respectarea legii și anume să nu deranjeze pietonii. Acesta spune că problema se va rezolva atunci când orașul va avea piste pentru biciclete.











Pe 26 iunie o tânără din Capitală a fost rănită după ce a fost lovită, pe trotuar, când ieșea din Parcul Tineretului, de un bărbat care circula cu trotineta electrică. Fata a fost lovită în plin și a fost pusă la pământ de trotineta care circula cu viteză. A suferit răni la cap și a avut nevoie de intervenția unui echipaj SMURD, dar și de tratament la spital. Sursa: digi24.ro.















Primarul general, Nicușor Dan, spune că în parcurile pe care le administrează (Cișmigiu, Herăstrău, Tineretului, Carol, Circului) circulația bicicletelor ar trebui permisă doar pe aleile mai puțin aglomerate, marcate în acest sens. Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, spune că va cerceta cum au rezolvat problema alte orașe europene, iar Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, spune că parcurile pe care le administrează sunt mici și nu există conflicte de acest gen.”În cursul acestui an am avut mai multe discuții în comisiile de specialitate, dar și cu domnul primar, legat de situația juridică a acelei piste, nu avem o certitudine dacă a fost desființată sau nu, sunt declarații că s-a dat o dispoziție a primarului că s-a interzis circulația bicicletelor pe acolo și sunt semne cu interzis, dar Poliția Locală acționează neuniform pe diverse zone ale parcului. Adică în anumite zone bicicliștii sunt notificați că nu au voie, în alte zone sunt total absenți. Dar ce am considerat relevant, din cauza accidentelor din ultimii ani, este că zona respectivă este dezirabilă pentru acces pietonal, nu pentru acces cu bicicleta și prin urmare când s-a aprobat bugetul, unul dintre amendamentele USR-PLUS și PNL a fost să transformăm pista de biciclete din jurul lacului în pistă de alergare cu tartan, la standarde internaționale. În buget am pus pentru acest proiect circa 500.000 lei, dar după ce s-a făcut o analiză, prețul este un pic mai mare, iar la rectificarea bugetară vom aloca diferența, circa 100.000 lei”, a declarat pentru HotNews.ro Eugen Matei, consilier local Sector 3.”În opinia mea, nu ar trebui interzise, dar ar trebui să se aplice sancțiuni. Dacă ajungi să interzici, înseamnă că nu poți să aplici celelalte soluții, în cazul de față soluția este aplicarea legii. Legea spune că este permis să circuli cu bicicleta/trotineta electrică prin parc, cu condiția să nu deranjezi pietonii. Nu poate fi vorba de o interzicere, fiindcă asta înseamnă că nici copiii nu au voie să circule, sau un adult care învață să meargă pe bicicletă. Singura problemă la noi este de neaplicare a legii. În opinia mea este suficient de clar, de la o anumită aglomerație a parcului este clar că pe aleile respective nu au ce căuta bicicliști. Dar problema nu este doar în zona asta. Ce s-a întâmplat în Budapesta, în momentul în care s-a făcut infrastructură pentru biciclete, oamenii nu au mai avut nevoie să circule prin parcuri, a fost fenomenul de eliberare a parcurilor. Oamenii vin cu bicicleta în parc fiindcă nu au pe unde să circule cu ele. În momentul în care vor putea circula în siguranță prin oraș, fenomenul acesta se va întâmpla și în România”, a declarat Marian Ivan pentru HotNews.ro.Anul trecut, în septembrie, un bărbat de 71 de ani a murit după ce a fost lovit de o trotinetă electrică în Parcul Crâng din Buzău. Bărbatul mergea pe pista de biciclete amenajată în parc, iar persoana care conducea trotineta nu a putut evita impactul. Sursa: stirileprotv.ro.