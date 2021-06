Ilie Bolojan: Boala sistemului public este supraîncărcarea cu personal / Am economisit anul acesta 6 milioane de euro la CJ Bihor, prin reorganizări

Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Ilie Bolojan, a declarat că sistemul public din România este supraîncărcat cu personal, astfel că pierderile sunt foarte mari. El a dat exemplu instituţia pe care o conduce şi a subliniat că în urma reorganizării s-au economisit 6 milioane de euro în numai un an, notează News.ro.





”Boala sistemului public din România este supraîncărcarea cu personal, atât din punct de vedere al numărului de angajaţi, dar şi al salariilor în anumite sectoare unde sunt mult mai mari decât în sectoarele private. Ca atare, pierderile sunt foarte mari şi, practic, ce se întâmplă, gândiţi-vă că într-o comunitate locală, unde toţi banii care se încasează din taxe şi din impozite se duc pe cheltuielile de personal ale unei primării şi poate nici nu le acoperă, înseamnă nu că acea primărie există pentru cetăţeni ca să le ofere servicii, ci că cetăţenii există pentru ca oamenii ăia din primărie să aibă nişte posturi călduţe sau nu”, a declarat Ilie Bolojan, duminică, la Prima TV.





Economisirea banilor rezultată din reduceri de personal se poate vedea în investiţii, este de părere Bolojan.





”Asta este o mare problemă şi dacă am putut să realizez în aceşti ani multe proiecte de investiţii este pentru că am avut grijă de banii pe care îi colectam de la contribuabili. Inclusiv prin reducerea cheltuielilor de personal. Aceste cheltuieli sunt de ordinul milioanelor de euro. La municipiul reşedinţă de judeţ pot să fie între 13 milioane de euro cum este la Oradea sau pot să ajungă la 25 milioane de euro într-un oraş identic ca mărime, ori dacă în fiecare an ai o economie de 10-12 milioane de euro la cheltuielile de personal, asta înseamnă nişte lucrări care se văd în oraş. Asta este o problemă pentru care noi nu reuşim să livrăm investiţii, performanţă în administraţie şi pentru că oamenii nu văd că din banii lor se face ceva, nu mai au încredere în lumea politică”, a declarat liderul CJ Bihor.





Ilie Bolojan a mai precizat că cu doar jumătate din angajaţii de la Consiliul Judeţean a angajat noi proiecte şi a început noi lucrări.





”Ce am făcut, practic, cu jumătate din angajaţii de la Consiliul Judeţean, s-a dovedit că nu s-a întâmplat nimic la Consiliu, dimpotrivă, am angajat alte proiecte, am început alte lucrări. Se poate face şi cu jumătate din oameni. Efectul este că economia doar la 80 de angajaţi care nu mai sunt a fost de 1.200.000 de euro într-un singur an de zile, ceea ce înseamnă într-o localitate din judeţul Bihor, un pod peste Crişul Repede, în Bulz se termină anul acesta un pod care nu ar fi putut fi finanţat, dacă nu am fi avut aceşti bani”, a declarat Bolojan.





Întrebat cum au fost angajaţi aceşti oameni, Ilie Bolojan a declarta că o parte dintre ei au fost angajaţi pe filieră politică.





”Cum au fost angajaţi aceşti oameni, ce randamente au avut, este cât de poate de clar. Chiar dacă au fost oameni competenţi, practic nu aveau de lucru. Ori a ţine un om, chiar dacă este competent cu salarii fără să aibă de lucru, nu este o chestiune normală. O parte au fost pe filieră politică, o parte au fost angajaţi de-a lungul anilor. Gândirea a fost ca instituţiile publice să fie o bază de angajări. Aceste angajări se pot transforma în voturi, se pot transforma în agenţi politici. Aveam un număr de structuri adiacente cu vreo 80 de angajaţi, am concediat vreo 60 dintre ei, deci cu 20 de angajaţi facem exact aceleaşi lucruri pe care le făceam cu 80, dar vă puteţi imagina ce înseamnă asta în cheltuieli”, a declarat preşedintele CJ Bihor.





Ilie Bolojan a precizat că 6 milioane de euro este economia într-un singur an, la CJ Bihor, după ce s-au făcut reduceri de personal.





”Doar la nivelul CJ Bihor, în cursul acestui an, economiile la salarii, prin aceste reorganizări, înseamnă 6 milioane de euro. Faceţi nişte multiplicări, dacă s-ar face asta în multe locuri şi aţi vedea câte sume de bani pot fi eliberate pentru investiţii pe care le văd cetăţenii noştri”, a mai spus Bolojan.