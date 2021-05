Bugetul Primăriei Sectorului 5 pe 2021 a fost aprobat / Consilierii USR-PLUS au votat pentru în schimbul adoptării mai multor amendamente, printre care bani pentru creșe și un audit al primăriei

Consiliul Local Sector 5 a aprobat marți bugetul Primăriei Sectorului 5 pe anul 2021, estimat la aproape 1 miliard de lei. Surpriza a venit din faptul că aleșii locali ai USR-PLUS au votat bugetul propus de primarul Cristian Popescu Piedone deși sunt în opoziție. Singurii care au votat împotrivă au fost consilierii PNL deoarece amendamentele propuse de ei, prin care se luau bani de la concerte, nu au fost adoptate.







Bugetul a fost aprobat cu 20 de voturi din 26 consilieri prezenți, cei 6 care s-au abținut fiind consilierii PNL.







”Nu am votat chiar bugetul propus de Piedone ci am venit cu o listă de amendamente care țin de partea de social, transparență, reformă administrativă, audit, lucru pentru care ne luptăm de foarte multă vreme, amenadamente care au fost aprobate cu o singură excepție - bani pentru extinderea Școlii 150- și atunci am votat bugetul în condițiile în care pentru toate aceste investiții am luat bani de la salarii și de la cheltuieli cu bunuri și servicii. Ca partid de opoziție am cules ce am putut pentru că alianța PSD-PMP-PPU s-a refăcut, aveau 16 voturi. Așa că am ales să facem prima creșă după 16 ani în sector, am ales să dăm drumul la niște parcări, să dăm vouchere pentru cazurile sociale care nu pot duce copiii la creșele de stat pentru că nu au locuri și să-i ducă la privat. Puteam să nu obținem nimic pentru Sectorul 5 și toți banii să se ducă pe salarii”, a declarat pentru HotNews.ro Iustinian Roșca.







”Noi am avut niște amendamente depuse, vreo 6, nu ne-au trecut toate, mai ales cele care ne interesau în mod deosebit și prevedeau o rectificare bugetară negativă la Centrul Cultural Ștefan Iordache, voiam să tăiem vreo 8 milioane de lei de la concerte, și atunci ne-am abținut la vot. PNL a fost singura formațiune care s-a abținut la vot, toți ceilalți au votat pentru”, a declarat pentru HotNews.ro George Agafiței, consilier PNL Sector 5.Iustinian Roșca, consilier USR-PLUS Sector 5 a declarat pentru Hotnews.ro că bugetul Primăriei Sectorului 5 trecea și fără voturile partidului său, dar consilierii USR-PLUS au votat pentru că PPU a votat mai multe amendamente propuse de USR, respectiv alocarea de fonduri pentru construirea unei noi creșe, un audit al Primăriei și vouchere pentru părinții care își dau copiii la creșe private fiindcă nu mai au loc la stat. Acesta spune că PSD nu a aprobat amendamentele USR-PLUS.Amendamentele propuse de consilierii USR-PLUS sunt:- Realocarea sumei de 13 milioane de la salarii de bază către Creșe DGASPC pentru 4.000 de vouchere sociale pentru susținerea copiilor în creșe private, incepand cu luna iulie 2021;- Relocarea a 6,5 milioane de la bunuri și servicii către investiții DGASPC S5 – Construcția unei noi creșe (Centru de îngrijire și educație timpurie) cu 130 -150 locuri;- Relocarea a 17,5 milioane de la bunuri și servicii pentru: extindere școală 280 – 6 milioane; bugetare paricipativa TU DECIZI PENTRU SECTORUL 5 – 5 milioane; audit extern Primărie & Subordonate 0,5 milioane; două parcări supraetajate structura metalică 6 milioane – studii fezabilitate și proiectare.