După aproape o lună de certuri între primarul Clotilde Armand și PNL, Sectorul 1 are aprobat în sfârșit bugetul pe anul 2021

"Chiar dacă bugetul pe 2021 este mai mic față de anii precedenți, am prevăzut investiții majore în: sănătate, educație și infrastructură. De asemenea, avem multe proiecte pentru comunitate pentru care luptăm să accesăm fonduri europene – domeniu total străin până acum în Primăria Sectorului 1. Mulțumesc consilierilor pentru că au votat bugetul și au realizat că bugetul comunității este mai presus de interesele transpartinice. Cetățenii sunt pe primul loc și așteaptă de la noi rezultate!", a declarat primarul Clotilde Armand.





”Sectorul 1 va avea de astăzi șansa unui buget legal, orientat pe proiecte pentru cetățeni. Acesta este rezultatul discuțiilor purtate în ultimele zile cu partenerii de guvernare locală de la USRPLUS. Câștigul este al cetățenilor, care vor fapte, nu scandaluri, rezultate, nu vorbe. Probabil că mulți v-ați întrebat de ce a fost atâta vâlvă pe subiectul bugetului local în ultimele săptămâni. Nu ne-am îndoit nicio secundă de argumentele noastre. Legea nu se negociază. Iar respectarea deciziei unei instanțe nu se discută. Mă bucur că am găsit cea mai bună soluție, după zile de consultări. În ședința de astăzi, consilierii #PNL propun un amendament important la proiectul de buget, împreună cu consilierii USRPLUS, prin care provizionăm toate sumele necesare pentru respectarea hotărârii instanței. Astfel, bugetul intră în legalitate.”, a scris pe pagina de Facebook Sebastian Burduja, președintele PNL Sector 1. Printre amendamentele propuse de PNL și votate se numără alocarea a peste 10 milioane de lei pentru amenajarea unor spații verzi și parcări în zonele rezidențiale.



”De asemenea, PNL propune o serie de amendamente prin care va susține în buget câteva proiecte strategice. Cele patru spitale importante din sectorul 1, susținute până acum de administrația locală, vor primi fondurile de care au nevoie. De asemenea, primul centru integrat din România dedicat copiilor cu sindrom Down va fi construit în Sectorul 1, în curtea parohiei Mavrogheni. Pentru prima dată după mulți ani, vor fi construite creșe noi, răspunzând unei cereri importante din comunitate, iar școlile vor primi dotările pe care le-au solicitat. Tot prin eforturile PNL va fi demarat un proiect pilot în premieră, „Sectorul 1 de verde”, prin care mai multe școli vor deveni clădiri independente din punct de vedere energetic (prin panouri solare și fotovoltaice, pompe de căldură, grădini urbane etc.). Pentru a crește calitatea vieții, PNL a alocat peste 10 milioane de lei pentru amenajarea unor spații verzi și parcări în zonele rezidențiale. Nu în ultimul rând, mai multe obiective istorice vor primi șansa unor proiecte de regenerare urbană, inclusiv clădirea Ciclop pentru zona Bulevardului Magheru„, a mai scris Burduja.



Construirea de noi școli (grădiniță și școală în cartierul Greenfield, Școala Regală, școală în Str. Apicultorilor și școala în cartierul Henri Coandă), iar mai multe unități de învățământ vor fi extinse sau modernizate.

Finalizarea lucrărilor pentru cele două bazine semi-olimpice și finalizarea studiilor pentru construirea bazinului olimpic Media.

Vor fi construite, reabilitate și refăcute terenurile/sălile de sport de la mai multe școli și reabilitare/construire terenuri de fotbal și rugby.

Amenajarea de parcuri și spații de recreere.

Modernizare, restaurare și eficientizare energetică pentru imobilul "Teatrul Excelsior".

Reabilitarea Teatrului "Nicolae Bălcescu" din Parcul Bazilescu.

Consolidare și alte lucrări de intervenție la Biserica "Mănăstirea Cașin".

Amenajarea a două Centre de Colectare Selectivă a Deșeurilor (în total vor fi cinci).

Amenajarea a 2.000 de platforme de colectare selectivă de deșeuri (faza de proiectare + 10 platforme pilot).

Achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a 17 stații de reîncărcare pentru autoturismele electrice.

Plantarea a 50.000 de arbori.

Finanțarea lucrărilor de modernizare a UPU și a Ambulatoriului de la Spitalul Floreasca.

Construim primul centru din România de recuperare pentru marii arși (proiect aflat în pregătire).

Lucrări de reabilitare termică la 74 de blocuri de pe raza Sectorului 1.

Proiectare și lucrări de reabilitare termică pentru alte 85 de blocuri.

Locuințe pentru tineri și tineri profesori.

Modernizare infrastructură rutieră (50 de străzi).

Parcări de cartier.

Principalele investiții finațate în acest an sunt, potrivit datelor comunicate de primărie: