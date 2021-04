Ciprian Ciucu: În Sectorul 6 şcolile vor aparţine iarăşi comunităţii de la 1 mai / Acces pentru adulţi şi copii pe terenurile de sport şi de recreere, în afara cursurilor

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, afirmă, luni, că ”şcolile vor aparţine iarăşi comunităţii de la 1 mai”, urmând a fi permis accesul pentru adulţi şi copii pe terenurile de sport şi de recreere, în afara cursurilor, potrivit News.



”În Sectorul 6 şcolile vor aparţine iarăşi comunităţii de la 1 mai. Împărtăşim aceeaşi viziune: şi viceprimarul Alexandru Gâdiuţă şi eu ne dorim ca şcolile să fie deschise pentru toată lumea în afara orelor de program, cu acces pe terenurile de sport şi de recreere, nu doar pentru elevii şcolii. Am redactat împreună acest proiect de hotărâre pe care îl avem în dezbatere publică încă din 17 martie”, a scris, luni, pe Facebook, Ciprian Ciucu.

Primarul a explicat că toţi oamenii, copii şi adulţi, vor avea acces în curţile şcolilor şi pe terenurile de sport atunci când nu sunt ore.



”Avem un regulament lucrat temeinic care include drepturi şi obligaţii (nu se fumează, nu se bea, nu se mănâncă seminţe, se igienizează, există pază, se respectă orele de odihnă etc.). Am discutat mult dacă să deschidem curţile şcolilor doar pentru elevii şcolii respective sau pentru întreaga comunitate şi am apreciat că acestea trebuie să aparţină comunităţii”, a mai transmis primarul.