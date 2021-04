Firma care demolează casele de pe strada Icoanei 2-8 pentru a construi în loc un bloc de 4 etaje: Decizia de suspendare a autorizației de demolare nu are temeiul legal

DREPT LA REPLICĂ - HOMING PROPERTIES





În vederea unei corecte informări a publicului, referitor la articolul apărut pe Hotnews.ro în data de 1 aprilie 2021 (”A început demolarea caselor de peste 100 de ani de pe Icoanei 2-8, vizavi de Școala Centrală / Nicușor Dan: Autorizația de demolare este suspendată, am făcut plângere penală”, autor Catiușa Ivanov), ținând cont de prevederile legale, Homing Properties solicită publicarea următorului Drept la replică:



Redăm în integralitate dreptul la replică transmis de dezvoltatorul imobiliar:Homing Properties a cumpărat imobilele din str. Icoanei nr. 2-8 în noiembrie 2018, însă înainte am făcut un Due Diligence și ne-am adresat Ministerului Culturii, că să verificăm dacă vreunul dintre imobile era clasat ca monument istoric, sau era vizat pentru a fi clasat monument istoric. Prin adresele 1869/21.05.2018 și 1870/21.05.2018, Ministerul Culturii a confirmat că niciunul dintre imobilele din Icoanei 2-8 nu era într-o asemenea situație.Pe de altă parte, ne-am întâlnit cu Dl. Nicușor Dan, care, la vremea respectivă, nu era Primar nici candidat la Primărie, că să cerem punctul de vedere al Asociației “Salvați Bucureștiul”, asupra dezvoltării acestui proiect. Ne doream și ne dorim să dezvoltăm un proiect de care să fie mândri cât mai mulți bucureșteni, și am decis să consultăm societatea civilă. Din păcate, nu am primit de la domnia sa un feedback foarte constructiv, ci doar recomandarea de a pleca din România pentru că Bucureștiul trebuie să rămână așa cum este.Nu în ultimul rând, am comandat un studiu istoric la un specialist în domeniu, ca să înțelegem cum au evoluat imobilele în timp și care este istoricul lor. Concluziile au fost că aceste clădiri nu au valoare de patrimoniu pentru a fi conservate, dar au elemente frumoase care ar merita păstrate.Fiindcă grupul nostru (Homing/Mantor) are experiență în reabilitarea de clădiri cu valoare patrimonială - suntem foarte mândri de reabilitarea clădirii Casa Mița Biciciclista de pe Strada Biserica Amzei (Casa Mița Biciclista - Wikipedia) - și chiar dacă, pe str. Icoanei nr. 2-8, nu aveam clădiri cu valoare patrimonială, am decis să integrăm în proiectul nou toate elementele valoroase din clădirile existente.Pentru aceasta am angajat un arhitect renumit pentru proiectele legate de patrimoniul arhitectural și istoric din România, Dna. Arh. Georgeta Gabrea. Câteva din dintre lucrările sale sunt Lipscani 55 (Cărturești Carusel), Câmpineanu nr. 2, Căimaței nr. 10, Lipscani 76 (magazinul Adidas), Centrul Muzeal de la Buzău, Aeroportul Băneasa, Mânăstirea Plumbuita.Dna. Gabrea a avut o idea curajoasă: să nu ne limităm la a integra elemente valoroase din clădirea existentă, dar și să refacem întreagă fațadă pe una dintre clădiri, chiar pe poziția actuală, prin crearea un Atrium imens (10m înălțime și 7m lățime). Atriumul dă acces în clădire, dar și spre o grădină superbă de 700 mp în spatele clădirii. Este o modalitate frumoasă pentru a păstra memoria locului.Chiar de la planurile anexate la Certificatul de Urbanism (dar apoi și la proiectul autorizat) am respectat întotdeauna parametrii urbanistici pentru fiecare zonă protejată în care se află proiectul, fară să le amestecăm. Mai mult de cât atât, nici măcar nu am atins limitele urbanistice ale parcelelor. Așadar, chiar dacă în str. Icoanei nr. 2-4-6 am fi putut să construim un proiect P+4+5Retras, ne-am conformat cu P+2+3Retras+4Retras. Chiar dacă per total am fi putut să construim peste 5.200 mp, vom construi doar 4.625 mp.Pe parcursul anilor 2019 și 2020 am a dezvoltat proiectul de arhitectură, și am obținut pas cu pas toate avizele necesare pentru Autorizația de Demolare și Construire. Nu a fost un proces ușor, și la unele dintre Comisii a fost necesar să trecem de 4-5 ori, pentru că au solicitat corecții la proiect, pe care noi le-am implementat.În data de 15.02.2021, când eram în curs de a extrage elemente valoroase din fațadele existente, am primit o adresă/notificare de la Dl. Primar General al Bucureștiului prin care ne-a anunțat că suspendă Certificatul de Urbanism, Autorizația de Demolare și Autorizația de Construire, datorită faptului că există puternice “suspiciuni de negalitate”, dar fără să spună care sunt acelea.Adresa respectivă nu are temeiul legal din multe motive elementare: în primul rând, Primarul General nu are capacitatea de a suspenda acte administrative emise de Primăria Generală, cum sunt CU, AD și AC. Pe de altă parte, orice document semnat de către Primar trebuie contrasemnat de Secretarul Primăriei și de o persoană de specialitate, cum ar fi Arhitectul Șef, și trebuie să aibă un titlu și o motivare. Nu în ultimul rând, singurul motiv invocat de Dl. Primar, și anume faptul că PUZ Zona Construită Protejată nr. 21 Jean-Louis Calderon interzice comasarea parcelelor” nu apare nicăieri în textul de PUZ respectiv, și oricum noi am cumpărat parcele care aparțin Zonei Protejate Jean Louis Calderon deja comasate.În orice caz, am respectat adresa/notificarea Primarului (chiar dacă este evident că nu are nicio valoare juridică) și am depus o Plângere Prealabilă la Primărie, și o cerere de Suspendare Adresă/Notificare respectiv la Tribunalul București – Secția II-a Contencios Administrativ și Fiscal. De asemenea, am cerut o audiență la Domnul Primar și am încercat să îl contactăm pe toate căile posibile. Până în prezent, nu am primit niciun răspuns, nici la cererea de audiență nici la Plângerea Prealabilă.La instanță în schimb ne-am judecat pe data de 24.03.2021, și Tribunalul a amânat pronunțarea o săptămână, până pe 31.03.2021. Chiar în data de 31.03.2021, Domnul Primar, în încercarea de eludare a dispozițiilor legale, constatând el însuși profunda nelegalitate a propriului act, a trimis o adresă de revocare a adresei de suspendare din 15.02.2021, precum și o nouă adresă/notificare de suspendare identică ca și măsuri dispuse.În acest mod, se încearcă prin emiterea succesivă a unor acte nelegale, lăsarea fară efect a oricărui demers legal inițiat de noi. În mod evident, se urmărește emiterea unui lung șir de acte, acestea putând fi toate revocate cu o zi înainte de pronunțare și înlocuirea acestora cu altele identice, cu încălcarea art. 12 NCPC și art. 15 Cod Civil.Revocarea actului atacat este recunoașterea neechivocă a caracterului nelegal și reprezintă un abuz de drept procesual nemaiîntâlnit într-un stat de drept, deoarece se încearcă eludarea dispozițiilor art. 14 alin 5 din legea 554/2004 respectiv (5) În ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu acelaşi conţinut ca şi cel suspendat de către instanţă, acesta este suspendat de drept.În orice caz, dosarul a fost soluționat prin sentința civilă prin care s-a respins cererea Dlui. Primar de a repune dosarul pe rol în urma noii adrese/notificări, și a dispus suspendarea adresei din 15.02.2021.Prin urmare, am putut sa reluăm activitatea, deoarece, în condițiile suspendării primului act emis de Primar, orice act cu conținut identic ulterior, este de asemenea suspendat de drept, conform art. 14 din legea contenciosului.Totuși, Homing Properties rămâne deschisă în continuare să discute orice propunere de modificare/îmbunătățire a Proiectului, fie că vine din partea Primăriei, fie din partea societății civile. În acest sens, am deschis un dialog în ultimele săptămâni cu Asociația ARCEN și încercăm în continuare să deshidem un canal de comunicare cu Primăria, că să înțelegem cum văd ei dezvoltarea Proiectului și să lucrăm împreună pentru a adauga valoare unei zone atât de speciale din București.Fondatorii Homing au experiență de 15 ani pe piața din România. Homing Properties are în portofoliu alte două proiecte rezidențiale finalizate, peste 100 de apartamente în total și are în plan investiții pe termen lung pe piața imobiliară din Capitală. Din pacate, incertitudinea și lipsa de transparență a autorităților locale în procesul decizional scad apetitul investitorilor străini pentru piața imobiliară a Capitalei, determinându-i să se orienteze către alte orașe din România.