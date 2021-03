Nicușor Dan, despre protestele din ultimele zile: Oricine are dreptul să-și exprime opinia, însă fără violențe și să se gândească la cei pe care pot să-i pună în pericol

”Vreau să fac un comentariu legat de criza sanitară în care ne aflăm. Este nevoie de un efort de solidaritate din partea tuturor bucureștenilor și din partea tuturor românilor. Înțeleg că este greu pentru toată lumea după un an de restricții, însă este și mai greu pentru persoanele din sistemul sanitar și este și mai greu pentru persoanele care au rude, prieteni în spital cu această boală. Suntem în criză sanitară, aproape în fiecare zi avem peste 1000 de noi persoane în București infectate cu acest virus, este nevoie de efortul nostru a tuturor pentru a trece pe această perioadă dificilă. Pe măsură ce vaccinarea înaintează, probabil că vom fi mult mai bine în două luni, e nevoie de efortul nostru pentru acest interval. Evident că oricine are dreptul să-și exprime opinia în democrație, evident că oricine are dreptul să protesteze împotriva deciziilor autorităților, însă îi rog pe cei care o fac să o facă fără violențe și să o facă gândindu-se la cei pe care pot să-i pună în pericol”, a declarat primarul Nicușor Dan la începutul ședinței de Consiliu General de marți.