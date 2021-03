​​FOTOGALERIE Hanul Solacolu, la un pas de colaps / De doi ani Primăria Capitalei nu a reușește să exproprieze imobilul deși au fost prevăzuți și banii în buget

A mai trecut o iarnă, iar Hanul Solacolu de pe Calea Moșilor este tot mai aproape de colaps. Bucăți de tencuială de pe fațadă se desprind în mod frecvent, iar la interior o parte din ziduri s-au prăbușit. În urmă cu 2 ani, Consiliul General al Municipiului București a aprobat exproprierea clădirii pentru salvarea ei, suma necesară fiind 5,6 milioane lei, în 2020 s-au prevăzut și banii necesari în buget, dar nu s-a întâmplat nimic. Dincolo de faptul că se pierde un monument istoric foarte valoros, imobilul poate să cadă oricând peste tramvaiul 21 sau peste mașinile care trec prin față și să producă o tragedie.



Hanul Solacolu este monument istoric și se află în proprietate privată. Potrivit Legii monumentelor istorice proprietarii au obligația ”să întreţină (...), să asigure paza, integritatea şi protecţia monumentelor istorice, să ia măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere a acestora în condiţiile legii”. În cazul hanului, retrocedat în 2003, e drept, într-o stare proastă, acest lucru nu s-a întâmplat, iar în 2010 acoperișul clădirii s-a prăbușit, acesta fiind punctul de la care imobilul s-a degradat în mod constant.



Primăria Capitalei, prin Poliția Locală, a aplicat două amenzi proprietarilor, însă acestea sunt modice.



”Primăria Municipiului Bucureşti, prin Direcția Control din Poliția Locală a efectuat verificări la acest imobil încă din anul 2013, când s-a constatat starea avansată de degradare a construcției, riscul desprinderii unor elemente ale acestora sau chiar prăbușirea lor, ceea ce reprezenta un real pericol pentru clădirile adiacente şi pentru trecători. Având în vedere faptul că proprietarii nu au luat măsuri pentru paza imobilului și nici nu au efectuat lucrări de conservare, consolidare, restaurare, reparații curente și de întreținere ale acestuia în condițiile legii, s-au aplicat sancțiuni contravenționale în conformitate cu prevederile art. 36, lit.b, din Legea nr. 422/2001 – republicată, privind protejarea monumentelor istorice, la doi dintre proprietarii imobilului – Solacolu Bucur Cristian și Solacolu Teodora Emilia (4000 de lei pentru fiecare). Facem precizarea că ceilalţi proprietari nu au fost sancționați întrucât Direcției Venituri Buget Local Sector 2 nu a pus la dispoziţie toate datele necesare pentru a putea fi contactaţi”, se arată într-un răspuns transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.



În condițiile în care pe cale legală proprietarii nu au putut fi convinși să acționeze pentru salvarea imobilului, în anul 2019, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat ”Hotarârea nr.214/23.04.2019 privind declanşarea procedurii de expropriere pentru imobilul-monument istoric aflat în proprietate privată, situat la adresa Calea Moșilor nr.134, sector 2, Bucureşti, în vederea efectuării lucrărilor de conservare”, pe scurt exproprierea hanului pentru suma de circa 5,6 milioane lei, restaurarea și transformarea clădirii într-un "Spaţiul Cultural Municipal".

Exproprierea este doar primul pas. Urmează lucrări de punere în siguranță, ca imobilul să nu se prăbușească, ceea ce înseamnă alți bani, apoi restaurarea clădirii, dacă se vor găsi bani.













În anul 2010, acoperișul clădirii s-a prăbușit. „Ni s-a luat o clădire salubră, o clădire decentă în centrul Bucureştiului şi ni s-a dat înapoi o groapă de gunoi. Am alcătuit un proiect de reabilitare a clădirii, de redare a funcţionalităţii ei. Realizarea acestui proiect implică o sumă foarte mare de bani pe care nu o avem. Am încercat să găsim investitori însă nu am găsit”, a declarat presei unul din moştenitorii clădirii, în 2010, după ce acoperişul Hanului Solacolu s-a prăbuşit, iar subiectul a ajuns în atenţia presei.