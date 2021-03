Povestea stației de sortare a deșeurilor în care Primăria Sectorului 3 a investit 11 milioane de euro, dar a rămas fără autorizație de mediu în câteva luni și a acumulat amenzi de jumătate de milion lei / Cum încearcă primarul Robert Negoiță să forțeze legea

Pentru a funcționa în continuare, Comitetul Local pentru Situații de Urgență, condus de primarul Robert Negoiță, a dat o hotărâre care permite funcționarea stației pe parculsul stării de urgență, invocând o problemă de sănătate publică. Nu am reuși să lămurim dacă hotărârea este legală și poate invalida decizia de suspendare a autorității de mediu, cert este că Garda de Mediu a mai dat o amendă de 100.000 lei.



























Stația de sortare din comuna Cățelu - Drumul Lunca Visagului nr.42-60, a fost pusă în funcțiune în vara anului trecut, după o investiție de aproape 11 milioane de euro, de la bugetul local al Primăriei Sector 3. Cetățenii din zonă acuză nereguli încă din perioada șantierului și spun că să-au temut încă de la început că facilitatea se va transforma într-o groapă de gunoi.















”Eu locuiesc la 100 de m de stație. Mă deranjează mirosul, pute. Dacă nu ar mirosi nu m-ar interesa, e doar o hală, să fie sănătoși. Dar pute de mori chiar și acum, când e frig. Vara trecută nu am deschis geamul, în weekenduri, plecam de acasă că nu mai suportam mirosul. Să nu creadă nimeni că sunt eu împotriva sortării. Această stație de sortare este una dintre cele mai bune, dacă nu cea mai bună stație de sortare din punct de vedere tehnic. Problema ține doar de management, adică stația ar putea funcționa liniștită atâta timp cât s-ar încadra în termenii autorizației de mediu. Respectiv deșeurile să nu stea mai mult de 6 ore în flux, iar ce rămâne după sortare să nu stea mai mult de 5 zile în stație”, a mai spus Lucian Săvulescu.







Amenzi de peste 500.000 lei







Ca urmare a sesizărilor venite de la cetățenii din zonă, Garda de Mediu a dat 6 amenzi în perioada 2019- martie 2021, aceestea având o valoare de 430.000 lei. Motivul, stația are autorizație de mediu, dar nu respectă prevederile documentului, mai exact, s-au construit două bazine pentru depozitarea în exterior a deșeurilor, deși nu avea voie, asta fiind și sursa mirosului.







În luna ianurie, Garda de Mediu a făcut un nou control și a dat o perioadaă de 60 de zile pentru conformare. Cum Primăria Sectorului 3 prin societatea care operează stația de sortare nu a dus la îndeplinire măsurile, pe 8 martie autorizația de mediu a fost suspendată pe o perioadă de 6 luni.







”Suspendarea s-a făcut ca urmare a controalelor Gărzii Naționale de Mediu, unde s-a constatat nerespectarea condițiilor din autorizație. Noi am notificat Agenția pentru Protecția Mediului, adică organul emitent al autorizației, fiindcă procedural Garda de Mediu nu suspendă Autorizația, noi doar propunem, iar Agenția emite o notificare prealabilă de suspendare a autorizației de mediu acordând titularului un termen de cel mult 60 de zile de remediere. Ce crea disconfort vecinătăților este că se depozitau deșeuri în afara zonei de sortare, în aer liber. Acele deșeuri s-au degradat și a început un proces de fermentație. Noi am solicitat evacuarea acelor deșeuri, vorbim de o cantitate impresionantă, circa 50.000 mc, nu au evacuat deșeurile. Agenția ne-a solicitat după termenul de grație să vedem dacă s-au dus la îndeplinire măsurile, le-am comunicat că nu, iar pentru asta s-a dispus suspendarea pe 6 luni a autorizației. Dacă se conformează, suspendarea autorizației se poate ridica oricând”, a explicat pentru HotNews.ro Andrei Corlan, purtător de cuvânt Garda Națională de Mediu.















Numai că lucrurile nu s-au oprit după suspendarea autorizației. Cetățenii din zonă au sesizat că stația funcționează în continuare, au pichetat zona, iar Garda de Mediu a venit și în ultimele zile a mai dat amenzi de 130.000 lei pentru noi nereguli.







Acesta spune că intră în penal continuarea activității stației după suspendarea autorizației de mediu.







”Continuarea desfășurării activității după suspendarea autorizației de mediu, potrivit legii, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare până la 1 an. Comisarii Gărzii de mediu când au fost în control nu i-au găsit funcționând. Noi am sistat funcționarea stației de sortare. Adică nu au voie să recepționeze deșeuri sau să sorteze deșeuri. Activitatea de salubrizare a sectorului se desfășoară în continuare cu măsura stabilită de evacua, valorifica sau elimina deșeurile cu operatori autorizați, oricare ar fi ei”, a declarat Andrei Corlan.

























Deasupra legii



”Noi am emis autorizația cu niște condiții, Garda a constatat că acele condiții nu sunt îndeplinite și le-a trimis o notificare să remedieze neregulile, nu au fost remediate și Garda de Mediu a trimis către noi propunere de suspendare, iar noi am suspendat autorizația. Cam aici se termină atribuțiile noastre ca și Agenție. Nu știu să vă răspund dacă acea hotărâte este sau nu în regulă. Din punctul nostru de vedere, această decizie de suspendare poate fi atactă în instanță și anulată sau putem să o ridicăm noi în momentul în care se îndeplinesc măsurile impuse de Gardă. Mai departe, ce face Comitetul Local pentru Situații de Urgență și ce hotărâri iau ei, noi nu ne putem pronunța”, a declarat pentru HotNews.ro Simona Aldea, director Agenția Pentru Protecția Mediului București.







”Este prima dată când aud despre o astfel de decizie, nu cunosc puterea juridică a unui astfel de Comitet Local, dar ceea ce pot să vă spun este că funcționarea după suspendarea autorizației de mediu este interzisă și constrituie infracțiune. Garda de Mediu și comisarii ei vor proceda la aplicarea legii”, a declarat acesta pentru HotNews.ro.







Contactat de HotNews.ro, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat că nu comentează, dar Comitetul Local pentru Situații de Urgență avea dreptul să dea această decizie.







Consilierii locali USR-PLUS Sector 3 cer primarului să rezolve cât mai repede problema de la stația de sortare a deșeurilor. Eugen Matei, consilier USR-PLUS Sector 3, alături de alți aleși locali, a făcut joi o vizită la stația de sortare și a explicat situația de acolo.

















Probleme de management







Deocamdată Poliția păzește poarta stației de sortare, iar cetățenii sunt și ei vigilenți ca activitatea să nu fie pornită. Rămâne de văzut cum va evolua situația.







”Eu din 2019 am avut acest sentiment neplăcut că stația se va transforma într-o groapă de gunoi, de aceea am fost singurul care s-a luptat cu Negoiță încă dinainte de autorizare. Ce am reușit, măcar nu au mai dat drumul la un drum de acces care trecea pe lângă sat, am mai înmuiat problema. Dar mi s-a părut un proiect mincinos încă de la început. Eu am făcut prima sesizare la Poliția Locală Sector 3, am făcut-o în data de 10 iunie 2019 și el și-a scos autorizație pe 11 iunie, a doua zi, și de atunci mi s-a părut totul legat cu ață albă. Vorbeam cu muncitorii de acolo și îmi spuneau că se face stație de sortare, în documente apărea depozit de materiale antiderapante - nisip, sare - pentru deszăpezire. Din start am fost împotrivă fiindcă am văzut minciuna”, a declarat pentru HotNews.ro Lucian Săvulescu, un cetățean care locuiește la circa 100 m de stație.Acesta spune că locuitorii din zonă nu au nimic cu stația de sortare, dar își doresc ca aceasta să respecte normele de mediu, fiindcă nu mai pot sta în case de putoare.”Ultimul control a fost făcut acum două zile (n.r. marți) ca urmare a sesizărilor cetățenilor din zonă cum că instalația de sortare funcționează în continuare după suspendarea autorizației de mediu. Așa cum am spus, acum două zile, comisarii Gărzii de Mediu București au efectuat un control acolo. Stația nu funcționa la momentul controlului, dar se evacuau deșeurile din incintă, una dintre măsurile impuse fiind evacuarea deșeurilor pentru că erau depozitate în afara spațiului autorizat și în aer liber provocând disconfort ca urmare a procesului de fermentație. Cu ocazia controlului a fost surprins un autovehicul care lua deșeuri din interiorul stației de sortare, dar nu deținea documentele specifice de transport pentru acea operațiune. A fost sancționată societatea care deținea autovehicolul cu 30.000 și autovehicolul a fost confiscat. Acesta aparținea unui transportator contractat de compania care deține stația de sortare. Pentru nerespectarea măsurilor Gărzii Naționale de Mediu, societatea de salubrizare a Sectorului 3 a fost sancționată cu 100.000 lei, astăzi (joi). Noi i-am amendat acum pentru că nu au respectat în totalitate măsura de a evacua deșeurile și să aducă la starea inițial terenul pentru unele investiții făcute pe amplasament pentru care nu dețineau documente de reglementare”, a explicat Andrei Corlan.La două zile după suspendarea autorizației de mediu, Comitetul Local pentru Situații de urgență, condus de primarul Sectorului 3 Robert Negoiță, a dat o hotărâre prin care stația poate funcționa în continuare, fiind stare de alertă, iar gunoiul fiind o problemă de sănătate publică.”Se aprobă continuarea activităţii de sortare a deșeurilor municipale şi similare la staţia de sortare amplasată în Drumul Lunca Visagului nr.42-60, Sector 3, București pentru o perioadă de 6 luni. Se aprobă transportul deşeurilor la staţia de sortare. Se aprobă asigurarea desfăşurării activităţii de către operatorul stației de sortare pentru o perioadă de 6 luni”, se arată în Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, semnată de primarul Robert Negoiță, care este și președintele entității.Comitetul a fost convocat la solicitarea societății SD - Salubritate și Deszăpezire S3, operatorul stației de sortare. Motivele pentru care cer Comitetului să dispună continuarea activității sunt următoarele:”Mentionam că, atât activitatea de sortare a deșeurilor municipale si a deșeurilor similare în statiile de sortare, cât și activitatea de organizare a tratării mecanice a deseurilor municipale si a deseurilor similare sunt activitati de utilitate publică. Legea 55/2020 - valabilitatea documentelor eliberate de institutiile si autorităţile publice, precum şi de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. Până la iesirea din starea de alerta, avand in vedere necesitatea asigurarii gestionari deșeurilor din sector, cu ajutorul firmei de colectare locale, comitetul decide masurile legale care se impun în vederea evitării unor situații care să afecteze starea de sănătate a populației și poluarea excesivă a mediului. Conform prevederilor legale comitetul dispune măsura ca operatorul de salubrizare local,avand in vedere starea de alerta, sa continue colectarea deseurilor si transportul lor la statia de sortare”, se arată în adresa prin care SD - Salubritate și Deszăpezire S3 convoacă comitetul.Deocamdată nu este clar dacă entitatea putea da această hotărâre și dacă stația poate funcționa mai departe.Andrei Corlan, purtător de cuvânt Garda de Mediu, spune că este infracțiune continuarea activității după suspendarea autorizației de mediu.”Nu comentez deocamdată, o să am o întâlnire cu toți cei implicați, am avut o discuție cu dl. ministru și o să clarificăm chestiunea într-un timp cât mai scurt posibil. Cine a zis că nu am dreptul? Hai să vedem pe lege, cineva trebuie să o atace în instanță, să vedem, avem dreptul să o facem”, a declarat Robert Negoiță.”Este o situație recurență, care a început din mai- iunie anul trecut, când au fost niște controale la stație și au fost stabilite niște neconcordanțe de Garda de Mediu, între ce aveau ei voie să facă și ce au făcut. Le-au dat termene de conformare. Ultimul control a avut loc în ianuarie, cu termen de conformare până pe 8 martie, și anume să elimine deșeurile din bazinele de depozitare și desființarea unor bazine de spălare sau pentru compost, cum le spuneau ei. Chestiunea frustrantă pentru noi este că noi în consiliu nu știm ce se întâmplă într-o firmă care ține de Consiliu, nu suntem informați nici dacă se conformează, nici ce amenzi au luat. Pe 8 martie a expirat termenul de conformare, Agenția de Mediu a suspendat autorizația pe 6 luni. Ce a fost șocant pentru noi, noi credeam că o să avem o întâlnire de urgență cu primarul, cu societatea, să vedem ce facem, în condițiile în care primăria nu are alt prestator pentru acest serviciu. Nu s-a întâmplat nimic, apoi am primt acea hârtie de la Comitetul Local pentru Situații de urgență și am rămas surprinși cum un organism local a suprascris decizia Agenției de Mediu și i-a dat dreptul să funcționeze. Și noi ne punem întrebarea dacă avea dreptul să dea această decizie, din ce înțeleg de la Agenție nu avea dreptul, dar nici ei nu găsesc o explicație”, a explicat Eugen Matei pentru HotNews.ro.Acesta spune supă vizita la fața locului că principala problemă este că o cantitate foarte mare de deșeuri a fost depozitată în aert libel, aceasta fiind sursa mirosului.”În acele bazine ei au pus resturile, ce nu mai putea fi reciclat, dar se folosește pentru arderi la fabricile de ciment. Dar ei spun că iarna fabricile de ciment nu funcționează iarna și nu au unde să le ducă și așa s-au acumulat deșeuri în depozit. Acel gunoi, neprotejat, a produs cea mai mare neplăcere fiindcă genera miros. Acolo ar trebui să existe depozitare pe o perioadă foarte scurtă de timp și să fie doar deșeuri reciclabile, care nu miros. Ideea este că ei au depozitat pe o suprafață de câteva hectare. O parte din acest gunoi a început să fie mutat, dar mai au. Pe noi ne-a șocat și faptul faptul că circuitul gunoiului este defectuos. Mulți dintre cei care fac colectare selectivă au crezut să deșeurile colectate selectiv sunt duse separat, apoi se face o selecție a lor, realitatea este că se pun toate grămadă și se aduc aici și se încearcă o selectare a lor, iar rezultatul este foarte slab, se poate recupera maxim 10-15%. Echipamentul este performant, dar stația nu va funcționa niciodată la capacitatea ei dacă nu se aduce gunoiul deja colectat selectiv”, a explicat Eugen Matei.