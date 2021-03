Cum am renunțat la viața de ONG-ist boem care credea că Bucureștiul se salvează prin povești. Interviu cu Edmond Niculușcă, primul om pe care Nicușor Dan l-a angajat când a venit la Primărie

Reporter: Ce te-a șocat în primele zile în care ai venit în instituție?





Reporter: Ce nereguli ai găsit în această instituție? Ați făcut/faceți un audit, un control?





Reporter: Care crezi că este un termen realist să schimbi ceva, să lași ceva în urmă?





Reporter: Ceea ce spui este mai puțin important pentru presă și pentru cetățeni, este bucătăria voastră. Când vom avea prima clădire consolidată?





Reporter: Dată fiind situația financiară grea prin care trece Primăria Capitalei, spunea primarul general că sunt datorii curente de 2,5 miliarde le dintr-un buget de 4 miliarde pe 2021, crezi că aceste proiecte sunt posibile anul acesta?





Am renunțat la viața mea de ONG-ist boem, care credea că Bucureștiul vechi se salvează doar prin povești și doar făcând educație oamenilor. Am renunțat pentru că sunt convins că, poate sună patetic dar nu e, trăim un moment istoric pentru București, avem un primar care vede, deși îl cunosc foarte puțin pe Nicușor Dan, sunt convins din modul în care deja lucrăm de 3 luni că este un om care vede doar interesul public, binele public, binele orașului. Și cred că de fapt schimbarea ca să se producă, ea se produce din interiorul sistemului, care are o forță incredibilă de a modifica genetic aproape tot ce intră din exterior. Asupra mea, încă din prima zi în care am intrat aici, s-a întâmplat o presiune a tuturor angajaților de aici în încercarea de a mă face asemenea lor. Deși eu am venit ca să-i fac asemenea mie. E ceva în sistemul ăsta birocratico-administrativ care nu permite înnoirea, inovarea, care ține lucrurile pe loc, și de multe ori nu din ticăloșie ci pur și simplu așa a fost să fie.Cred că m-a șocat faptul că au venit peste mine ca să spună cât de rău a fost înainte și apoi m-a șocat faptul că adevărurile au fost spuse pe bucățele de fiecare dată și că de-a lungul lunilor, mai ales primele două, acum am început să înțeleg cum merg lucrurile, am aflat tot timpul lucruri și niciodată adevărul până la capăt. Apoi m-a șocat faptul că e mult mai greu, totul se mișcă cu încetinitorul, că durează trei zile să trimiți o hârtie dintr-un loc în altul ca să afli niște lucruri și că ai nevoie de voință de fier ca să poți mișca ceva și că de fapt durează luni de zile până la un an ca să vezi un rezultat. Și acum fiind mai conștient de ce se întâmplă aici îmi dau seama că dacă reușesc să pun lucrurile în ordine în această instituție pe care vreau să o regândesc și sper să reușesc, rezultatele se vor vedea, optimist fiind, undeva în primăvara anului viitor. Niște rezultate vizibile cât de cât. Și ca să rezolvăm, să mișcăm problema și să avem rezultate vizibile importante la nivelul orașului, cred că sunt necesari 7-8 ani ca lucrurile să funcționeze. Problema cea mai mare cu care mă confrunt azi este lipsa unui personal cu care să conlucrez, cu care să gândesc lucrurile, cred că este atipic pentru administrație orice om de bună credință și care vine să facă lucruri. Nu spun că oamenii de aici nu sunt de bună credință, dar sistemul este așa gândit, nici nu știu exact cum să explic, pur și simplu sunt zile când mă simt un ciudat în interiorul instituției, că eu chiar vreau să mișc lucrurile. Și este o instituție care nu are memorie, adică ce discutăm azi se uită peste o lună și peste o lună dacă nu vin și întreb ce s-a întâmplat cu fațadele din bd. Magheru, de la blocul Wilson, aflu că nu s-a întâmplat nimic. Alteori oamenii nu își asumă lucruri șamd.Am cerut corpului de control al primarului să vină aici, momentan doar ei, am găsit contracte adiționate și de 5 ori cu creșteri de 40%-100%. Aștept să văd raportul lor și apoi vedem mai departe. Din păcate, această instituție, și o spun așa cu supărare, a fost creată doar pentru a finanța o serie de companii municipale. Suntem în curs de reziliere cu zeci de contracte de proiectare, de consolidare cu aceste companii. Felul în care au lucrat proiectarea Compania de Dezvoltare Durabilă este jenant, felul în care s-a lucrat, rezultatele, încurcăturile provocate de neprofesionalismul acestor oameni este strigător la cer.Cel mai greu este că și eu am fost în cealaltă barcă, în care spuneam că primăria nu face, și acum sunt în barca în care spun că fac, dar nu se vede. Și trebuie să mă credeți pe cuvânt că fac, dar durează să se vadă rezultatele. Cred că lucrurile s-ar mișca de trei ori mai repede dacă am avea mai mulți oameni care să intre în această echipă pentru că dacă nu reușim, acesta este doar un răgaz pentru acest oraș. Dacă vom reuși, poate că nu va fi un ragaz ci o schimbare de paradigmă a acestui oraș, însă momentan meciul este foarte strâns, sper să avem și noroc, să nu mai apară altă pandemie, alte probleme, să nu apară un cutremur, pentru că este enorm de făcut și cred că este cam ultima șansă când se mai poate face ceva pentru acest oraș. Fondul construit al orașului este mutilat, măcinat, nu are cum să mai reziste mult. Dacă nu facem ceva, și nu zic că e rău că se va schimba, dar dacă nu facem ceva se va schimba profund tot orașul, va fi de nerecunoscut în final.Am un obiectiv principal, să deblochez proiectele blocate în ultimii 15 ani în Primăria Capitalei. Proiectele de consolidare s-au aflat în serviciul investiții și nu s-a ocupat nimeni de ele. Existau 2-3 oameni care se ocupau de consolidări, era imposibil să se întâmple ceva concret. Apoi a fost creată această Administrație, creată ca să scoată banii din Primărie și să-i dea companiilor municipale, ăsta a fost scopul ei, fiindcă nu am descoperit niciun criteriu de prioritizare, nicio listă coerentă, nimeni nu știa la ce se lucrează, totul se făcea pe telefon și aranjamente și atunci primul meu scop este să deblochez proiectele vechi care au fost în serviciul investiții și au ajuns la administrație, al doilea să prioritizez ce lucrăm efectiv și apoi să gândim ceva și pentru imobilele din zonele protejate și cele monument istoric.Cred că deja primele rezultate se văd. Am scos în licitație publică proiectarea pentru 5 imobile din centrul Bucureștiului, sigur, 5 din 30 pe care vreau să le deblochez în 2021, am scos în licitație un acord-cadru pentru expertizarea a 500.000 mp de imobile vulnerabile, am deschis dialogul cu Ministerul Dezvoltării care nu era deloc, am deschis dialogul cu Institutul Național al Patrimoniului, cu Ordinul Arhitecților, deci începem să căutăm soluții și în afară și să transformăm instituția asta în ceea ce ar trebui să fie.Înțeleg. În cel mai bun caz, la finalul anului avem schele pe un număr de 5-10 clădiri, cu termen de finalizare a anului 2023.Într-o săptămână sau două vom avea bugetul. Am construit bugetul astfel încât să nu se simtă că nu avem bani, să deblocăm părțile noastre care țin de convențiile cu proprietarii, să dăm drumul la expertizări, care nu sunt atât de scumpe, să dăm drumul la proiectare, astfel încât în secunda în care primim banii să putem intra efectiv în lucru. În paralel, știu că acum nu se vede nimic din ce facem, dar este o investiție și o muncă pe termen lung, ca să zic așa, suntem în discuții cu instituții financiare europene care consideră diverse proiecte de ale noastre eligibile și am putea împrumuta cel puțin 80 de milioane de euro în septembrie 2021, care ar salva niște clădiri importante din București, dar totul depinde de gradul de îndatorare al Primăriei. Sunt în discuții cu Ministerul Dezvoltării să trimitem un număr cât mai mare de imobile pentru a fi incluse în PNRR.