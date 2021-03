Primăria Sectorului 6 vrea să încheie un acord-cadru de până la 360 milioane lei pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi

- VI - între 9.587.511 și 23.968.777 lei.





- I - între 78.244.275 lei și 195.610.689 lei- II - între 13.256.199 și 33.140.499 lei- III - între 13.272.152 lei și 33.180.380 lei;- IV - între 13.268.928 și 33.172.320 lei;- V - între 16.876.986 și 42.192.466 lei;Dacă adunăm cele 6 loturi, acordul-cadru va avea o valoare estimată cuprinsă între circa 144 și 360 milioane lei. În urma licitației, valoarea poate fi mai mică.„Întreținere și amenajare de spații verzi. Eliminăm corupția și risipa. Am dat drumul la o procedură de achiziție pentru servicii de întreținere și amenajare de spații verzi și parcuri în Sectorul 6. Cum fac eu... Am făcut procedura mult mai competitivă. Înainte a existat un singur contract, la un preț foarte mare. Acum am împărțit achiziția în 6 loturi (!) pentru ca și firmele de mărime medie, nu doar cele foarte mari, să se poată califica, iar procesul să fie mai competitiv! Avem 3 loturi pentru întreținere și 3 loturi pentru amenajare, aferente cartierelor (1) Crângaşi și Giulești, (2) Militari, (3) Drumul Taberei. Și am mai făcut ceva... am scăzut prețul orientativ cu 20% din valoarea contractului anterior, pentru că acum la Sectorul 6 nu așteptăm parandărătul... Și nu va fi un contract cadru pe patru ani, ci doar pe doi ani. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 29 martie 2021”, a explicat Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook.Primăria Sectorului 6 a avut până acum un acord-cadru pe 4 ani - acordul- cadru de servicii nr. 47/14.04.2016 încheiat cu firmele Geca Impex, Cris Garden, Garden Center Group, MBC Construct Prest, Pergola Grădini Decorative de la 14.04.2016 până la 13.04.2020. Obiectul contractului: servicii de arhitectură peisagistică, servicii de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă, echipament pentru parcuri și locuri de joacă, mobilier urban și produse de pepinieră.