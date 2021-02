Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, l-a numit administrator public pe Sebastian Florescu, fostul director economic al unei companii municipale înființate de Gabriela Firea

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, l-a numit în luna februarie administrator public pe Sebastian Florescu, fostul director economic al Companiei Municipale Parking București, înființată de Gabriela Firea. Acesta a lucrat în 2005 -2006 și la SC Salubritate Apă și Canal Voluntari. Contactat de HotNews.ro, primarul Sectorului 2 a declarat pentru HotNews.ro că a contat experiența în administrație și faptul că nu are probleme de corupție.







”Nu am făcut concurs, l-am numit prin dispoziție de primar. Am ales pe cineva care să aibă experiență administrativă, m-am asigurat că nu există sau nu cunosc să fi avut probleme legale. Am avut o discuție destul de lungă despre ce viziune avem, i-am spus de la început că avem o viziune în care nu acceptăm chestiuni legate de corupție și integritate. În ultimii 4 ani acest București a fost condus doar de PSD-iști, dacă aș fi căutat oameni care să nu fi lucrart cu PSD-iști, nu i-aș fi găsit în București sau ar fi fost oameni care nu ar fi avut experiență în administrație, iar Bucureștiul are o problematică specială. Aici este nevoie de experiență administrativă. Din punctul meu de vedere, m-am uitat destul de mult, nu există probleme de integritate și nici probleme de corupție. Dacă există, la primul semnal, concret, vom întrerupe colaborarea”, a declarat primarul Radu Mihaiu pentru HotNews.ro.







02/02/2021 – Prezent, Administrator Public Primăria Sectorului 2, Bucureşti (România)

10/10/2018 – 01/02/2021 DIRECTOR ECONOMIC S.C. Compania Municipala Parking Bucuresti S.A.

07/02/2018 – 19/10/2018 DIRECTOR ECONOMIC Administratia Domeniului Public Sector 1

19/10/2017 – 07/02/2018 ȘEF SERVICIU BUGET Administrația Domeniului Public

14/08/2017 – 14/11/2017 SPECIALIST VÂNZĂRI SC Centrul pentru Servicii de Radiotelecomunicații SRL

12/06/2017 – prezent DIRECTOR EXECUTIV SC Siafu Managment SRL

01/06/2013 – 12/06/2017 DIRECTOR SC Aquarond Construct SRL

01/03/2014 – 31/08/2014 ECONOMIST I Spitalul Clinic de Urgență Floreasca

15/01/2010 – 08/05/2013 DIRECTOR DEZVOLTARE SC A&S International 2000 SRL

01/02/2007 – 31/12/2009 DIRECTOR SC Bucovina SRL

02/05/2006 – 31/10/2006 ECONOMIST NIRO '93

12/05/2005 – 02/05/2006 SEF SERVICIU COMERCIAL SC Salubritate Apă și Canal Voluntari

01/04/2005 – 11/05/2005 REFERENT SC Salubritate Apă și Canal Voluntari

15/06/2002 – 15/10/2003 AGENT TURISM Cristian'76





Educație



2017 – 2019 Universitatea de Științe Agromice și Medicină Veterinară Bucuresți – Master "Agricultură Durabilă"

2013 – 2017 Universitatea de Științe Agromice și Medicină Veterinară Bucuresți – Facultatea de Agricultură

2005 – 2007 Academia de Studii Economice, Master "Managementul și Administrarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii"

2000 – 2004 Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" - Facultatea de Management Turistic și Comercial

1996 – 2000 Liceul economic "Mircea Vulcanescu" secția - turism

Potrivit CV-ului de pe site-ul Primăriei Sector 2, Sebastian Florescu are următoarea experiență profesională: