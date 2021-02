Propuneri fanteziste venite de la subordonate pentru bugetul pe 2021 al Primăriei Capitalei: copaci solari de 1,3 milioane lei, autobuz amfibie de 2,3 milioane lei, bănci de 15 milioane, 18 milioane pentru o gală a excelenței

Bugetul Primăriei Capitalei pe anul 2021 este în proces de elaborare, urmând să fie definitivat și pus în dezbatere publică după aprobarea bugetului de stat. Deși situația financiară a Primăriei Capitalei este una la limită, primarul general Nicușor Dan anunțând că municipalitatea are datorii curente de 2,5 miliarde lei și un buget real pe 2021 de circa 4 miliarde, subordonatele au venit cu propuneri care mai de care mai fanteziste, potrivit informațiilor obținute de HotNews.ro. Printre acestea se numără copaci solari de 1,3 milioane lei, 3000 de bănci în valoare de 15 milioane lei, autobuz amfibie de 2,3 milioane lei, 29 milioane lei pentru biserici, peste 150 milioane lei pentru instituțiile de spectacol, 15 milioane lei pentru aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare a aerului ce ar urma să fie montate în mijloacele de transport în comun, în condițiile în care acestea nici nu sunt spălate cum trebuie, o gală a excelenței de aproape 18 milioane lei.







Nicușor Dan a declarat clar că astfel de propuneri fanteziste nu își loc în buget, nefiind bani nici măcar pentru investițiile noi atât de necesare.



Cele mai fanteziste propuneri făcute de subordonatele din Primăria Capitalei pentru bugetul pe 2021:







tomograf sonic inspecție arbori 160.000 lei

navă pasageri 1.120.000 lei

autobuz amfibie 2,3 milioane lei

100 de hidrobiciclete - 700.000 lei;

3.000 de bănci grădină - 15 milioane lei;

aproape 29 milioane lei pentru biserici pentru 71 de biserici;

10 copaci solari V tree - 1,35 milioane lei;

lucrare de artă, plan arhitectural istoric Cartier Evreiesc Vitan Dudești - 2 milioane lei;

proiect tehnic de amplasare ansamblu monumental Regele Ferdinand întregitorul - circa 4,2 milioane lei;

Achiziția de aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare a aerului in salonul de călători al vehiculelor utilizate la transportul public de către Municipiul Bucuresti - acord cadru 1.800 buc. (propunere primul contract subsecvent 300 buc) - total 15 milioane lei;





Galele Excelenței 2021 - 17, 8 milioane lei;

Tabăra Elevilor Activi și Merituoși - 6,5 milioane lei;

Tabere, stagii de lucru și tabere premii pentru profesori - circa 2 milioane lei;

Administrația Străzilor - 358 milioane lei;

Administrația pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic - 240 milioane lei

Administrația Lacuri Parcuri și Agrement - 318 milioane lei;

Direcția de Asistență Socială - 797 milioane lei;

Clubul Sportiv Municipal - 65 milioane lei;

Administrația Cimitirelor - 102 milioane lei;

ASPA - 48 milioane lei;

AMPT - 82 milioane lei;

STB - 1,3 miliarde lei venituri din care subvenția 1, 038 miliarde lei;

Poliția Locală - 75 milioane lei;

Zoo Băneasa - 21 milioane lei;

Centrul pentru Seniori - 17 milioane lei;

Centrul pentru Tineret - 33,5 milioane lei;

CREART - 65 milioane lei;

PROEDUS- 59 milioane lei;

ARCUB - 42 milioane lei;

Circul de Stat - 17 milioane lei;



Primăria Capitalei va avea în 2021 un buget real de circa 4 miliarde lei la care se adaugă finanțările nerambursabile din fonduri europene, a declarat primarul general, Nicușor Dan, pe 22 ianuarie, când au început consultările pe buget.







În urma discuțiilor pe buget cu directorii din Primăria Capitalei, Nicușor Dan a declarat la vremea respectivă că s-au cerut de 3 ori mai mulți bani decât sunt, iar cheltuielile nenecesare nu vor avea loc în buget.







Administrația Lacuri Parcuri și AgrementAdministrația Monumentelor și Patrimoniului TuristicSocietatea de Transport BucureștiPROEDUSCe bani au cerut principalele subordonate:Din această suma, subvențiile la STB și termoficare vor fi în jur de 2 miliarde lei, iar în bugetul de la începutul anului nu vor fi investiții noi din cauza situației financiare dificile în care se află municipalitatea. Investițiile din anii trecuți, continuate în 2021 vor fi Pasajul de la Doamna Ghica, lărgirea străzii Prelungirea Ghencea și Patinoarul Flamaropol.”Vreau să ieşim din politica de tip „Moş Crăciun”, în care, din păcate, s-a desfăşurat până acum discuţia pe buget. Veneau directorii, propuneau mult, ştiau că se taie, se tăia aşa din pix, şi nu exista nicio coerenţă între lucrurile care se plăteau de la bugetul local. Chestiunea fundamentală este ce vrem să facem cu orașul acesta şi de aceea e extrem de important că am avut o discuţie cu toţii, pe toate zonele de activitate, pentru ca bugetul să reflecte o direcţie de dezvoltare. (...) Știți că este o secvenţă, in filmul „Titanic”, în care vaporul se scufundă şi orchestra cântă. Am avut această imagine de mai multe ori în minte la discuţiile cu o parte din Executiv. Vă dau un singur exemplu, au venit cu propunerea de a cheltui 25 de milioane de lei pentru noi statui în Bucureşti. Avem, de asemenea, administraţii care plătesc zeci de mii de euro pe chirii, timp în care AFI are spaţii, din care unele stau goale şi altele sunt închiriate pe nimica toată. (...) Legat de ALPAB, această administraţie a avut în fiecare an un buget de în jur de 100 de milioane de lei, din 2015 încoace, şi acum au venit şi au cerut 300 de milioane de lei. S-a cerut de către fosta Administraţie a Monumentelor şi Patromoniului Turistic, care acum se numeşte Direcţia pentru Peisagistică, o sumă între 20-30 de milioane de lei pentru 61 de biserici. (...) Dacă însumăm tot ce s-a propus ieri de către direcţii, sunt cam de trei ori mai mulţi bani decât avem în condiţiile financiare în care ne aflăm”, a explicat Nicușor Dan.În ceea ce privește bancile de 15 milioane lei, presa a relatat că Nicușor Dan s-a înfuriat și l-a dat afară din ședință pe directorul care a venit cu această propunere.