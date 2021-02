Rămân, cu adevărat, cele patru spitale din sectorul 1 fără finanțare? Totul despre scandalul dintre Clotilde Armand și consilierii PSD

Confuziile lui Clotilde Armand și izbucnirea scandalului



Scandalul a început în timpul ședinței de Consiliu Local din 3 februarie, când pe ordinea de zi a ședinței a apărut proiectul de hotărâre privind transferul clădirilor și terenurilor din administrarea Primăriei Sector 1 în administrarea spitalelor. Atât consilieri PSD, cât și cei ai PNL au întrebat care este urgența acestui transfer și dacă entitățile către care se transferă știu despre ce este vorba și au posibilitatea de a finanța spitalelele.







Totodată, Clotilde Armand a declarat că în viitor s-ar putea renunța la a asigura finanțarea, ceea ce a creat iar confuzie.







”Obiectivul astăzi este să mergem mai departe cu investițiile necesare ca aceste spitale să poată duce mai departe toate investițiile prevăzute. Pe partea funcțională, probabil vă gândiți la plata cheltuielilor cu utilitățile. Este un aspect care nu este neglijat, este secundar, față de obiectivul acestei predări. Până acum noi am asigurat mai mult sau mai puțin paza și anumite utilități, în viitor ar trebui să nu le mai asigurăm. Dacă este nevoie, mereu vom fi alături de aceste spitale, mereu le vom asigura că vor avea mijloacele necesare pentru a funcționa în mod corect. Îmi declar public sprijinul pentru aceste spitale. Într-adevăr, aceste cheltuieli ar trebui să fie asumate de Administrația Unităților Sanitare”, a mai spus Clotilde Armand.







Dar primarul a revenit și a precizat clar că cheltuielile de funcționare vor fi asigurate în continuare de Primăria Sectorului 1.







”Spitalele primesc cheltuielile de investiții de la Ministerul Sănătății, ceea ce s-a asigurat și se asigură în continuare de către Sector este paza și parțial plata facturilor de utilități. Acest proiect nu impactează în niciun fel investițiile fiindcă ele sunt deja în finanțarea Ministerului Sănătăți”, au explicat și reprezentanți ai Primăriei Sectorului 1.







După discuții care au durat mai bine de o oră, consilierii PNL au votat pentru și astfel proiectul privind transferul a fost aprobat de Consiliul Local.





Ce prevede proiectul votat de Consiliul Local și ce scrie clar în OG 70/2002







Proiectul aprobat prevede că ”Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a terenurilor și clădirilor aferente a 4 spitale, în administrarea unităților sanitare publice respective, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre”. În hotărâre nu se precizează cine va finanța în continuare cheltuielile de funcționare, dar acest lucru se precizează în lege.







Clotilde Armand a publicat pe pagina de Facebook decizia Curții de Conturi și un interviu cu Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu în care acesta declară clar că proiectul adoptat în Consiliul Local Sector 1 debirocratizează și face mai ușoară realizarea investițiilor la cele 4 spitale, nefiind afectată finanțarea oferită de administrația locală pentru funcționare.







Primarul a prezentat și niște cifre, câti bani au primit spitalele de la Primăria Sector 1. De exemplu, Spitalul Grigore Alexandrescu a avut anul trecut 109 milioane lei venituri din care doar 295.000 lei au provenit de la Sectorul 1.





Consilierii PSD au venit să facă scandal cu Firea







Luni, consilierii PSD au convocat o ședință de Consiliu Local pentru abrogarea Hotărârii, însă aceasta nu s-a putut ține deoarece grupurile de consilieri PNL și USR nu au participat.







”Ne ținem de cuvânt! Mă aflu la primăria sectorului 1, alături de parlamentari, consilieri generali și locali pentru continuarea acțiunilor anunțate de PSD București vinerea trecută. Facem tot ce ține de noi pentru a abroga hotărârea monstruoasă votată de majoritatea PNL-USR-PLUS la sectorul 1, prin care 4 spitale de importanță vitală pentru sănătatea oamenilor rămân pe cont propriu, fără finanțare. Îi susținem acum pe consilierii locali PSD de la sectorul 1 care au convocat ședința consiliului local și au depus un proiect de hotărâre prin care solicităm abrogarea hotărârii care taie finanțarea acestor spitale. Acum este momentul în care și consilierii locali ai partidelor de dreapta care au afirmat că regretă votul dat proiectului propus de primarul Clotilde Armand pot demonstra că sunt alături de oameni votând pentru anularea hotărârii criminale”, a postat Gabriela Firea pe Facebook.







Replica lui Armand și a consilierilor PNL



Consilierii PNL au anunțat cu o zi înainte că nu vor participa la ședință.







Clotilde Armand a catalogat acțiunea consilierilor PSD drept ipocrizie și a reafirmat că spitalele nu rămân fără finanțare.











Contactat de HotNews.ro, viceprimarul Oliver Păiuși a explicat care este mecanismul prin care spitalele vor fi finanțate în continuare de administrația locală.





Ce spune decizia Curții de Conturi din 2016





cele 4 spitale au ajuns la Sectorul 1 în baza H.G. nr. 1096/02.10.2002 privind trecerea imobilelor în care isi desfăşoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătății si Familiei in domeniul public al Municipiului București și in administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

Tot în 2002 se dă OG nr. 70/29.08.2002 privind administrarea unitarilor sanitare publice de interes judeţean şi local, in vigoare pana in luna noiembrie 2004 care prevedea următoarele: Terenurile si clădirile in care isi desfăşoară activitatea spitalele clinice si spitalele universitare sunt parte integrantă a domeniului public al judetelor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti si se dau in administrarea unitatilor sanitare respective prin hotărâre a consiliului judetean, municipal sau local al sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz.

numai că legislația s-a modificat, iar instituția nu avea drept de administrare.

”Mentionăm faptul că cele 4 spitale clinice de urgență din evidenta entității auditate nu se regăsesc pe Lista unităților sanitare publice cu paturi pentru care s-a transferat managementul asistentei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti - Anexa nr. 1 din H.G. nr. 1567/25.11.2008 şi nici in H.G. nr.529/02.06.2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistentei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primaria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, hotărâri de guvern date in baza O.U.G. nr. 162/12.11.2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice către autorităţile administraţiei publice locale. Potrivit art.16 şi art.17 din O.U.G. nr.162/12.11.2008 se transferă către autoritatile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti managementul asistentei medicale acordate in unele unități sanitare cu paturi, din următoarele categorii: centrele de sănătate; spitalele municipale; spitalele orăşeneşti, spitalele comunale; alte unități sanitare cu paturi, cu exceptia celor de urgentă, iar lista acestor unităti sanitare publice cu paturi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii Publice şi a Ministerului Internelor si Reformei Administrative. In schimb, cele 4 spitale clinice de urgență administrate de către entitatea auditată se regăsesc pe lista cuprinzand unitatile cu personalitate juridică, aflate in subordinea Ministerului Sănătății din Anexa nr.2 (lit.A, II, pct. 18, 22, 23 şi 26) la H.G. nr.144/23.02.2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății”, se arată în decizia Curții de Conturi.







Prin decizia din 2016, Curtea de Conturi a constatat ”menţinerea nejustificată în administrarea A.U.L.P.U.S.P. Sector 1 a patru spitale clinice de urgenţă aflate în subordinea Ministerului Sănătății, ale căror imobile au valoarea totală de 302.490.620 lei, ca urmare a neintreprinderii demersurilor legale în vederea emiterii actului administrativ de punere în aplicare a legii”.







”Care e urgența? (...) Pentru acest transfer este nevoie de un act simetric, o hotărâre de Guvern sau o hotărâre de Consiliu General. Implementarea acestei măsuri o poate face doar Municipiul București sau Ministerul Sănătății. Sectorul 1 a făcut investiții în spitale, tocmai de aceasta s-a și prelungit decizia Curții de Conturi. Care este motivul, să scăpați de oameni, este o responsabilitate prea mare? Este clar pentru toată lumea că Ministerul Sănătății nu face față crizei sanitare. Cum dați dreptul de administrare unei instituții superioare nouă? Propun constituirea unei comisii mixte de analiză și întâlniri cu managerii celor 4 spitale, reprezentanți ai CGMB și reprezentanți ai MS”, a declarat Daniela Popa, consilier local PSD.Primarul Clotilde Armand a explicat situația: ”Chiar avem o urgență legată de predarea acestor spitale. Cine se interesează de aceste spitale, știe situația, trebuie să le predăm către PMB, sunt niște demolări care trebuie făcute, este o investiție a Băncii Mondiale care trebuie dusă la capăt, este o urgență. Ne-a luat un pic de timp să ne pregătim, nu este un lucru care se face în două zile. Imediat ce a fost gata, acum că suntem gata, trebuie predate imediat. Cine nu înțelege asta poate să se ducă acolo, să discute cu domnul director, este urgență să predăm aceste spitale. Sunt mai multe investiții acolo care trebuie făcute și noi nu puteam să le facem, dar PMB-ul le va face”, a explicat primarul în timpul ședinței. Aceasta însă a făcut o confuzie, că terenurile și clădirile spitalelor nu merg în administrarea Primăriei Capitalei, ci a unităților spitalicești, iar primarul a rectificat.”Interesul nostru este să avem niște spitale performante. Nu va schimba cu absolut nimic această hotărâre asigurarea costurilor de funcționare”, a explicat primarul Clotilde Armand.Art. 4 din OG 70/2002 este foarte clar: “În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe președinții consiliilor județene și primarii comunelor, orașelor, municipiilor și ai sectoarelor municipiului București au următoarele atribuții: ”asigură sumele necesare pentru cheltuielile de întreținere și gospodărire, reparații, consolidare, extindere și modernizare a unităților sanitare publice, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale”.Cu toate acestea, Gabriela Firea, senator, a postat pe pagina de Facebook mai multe mesaje în care susține că spitalele rămân fără finanțare.”4 dintre cele mai importante spitale bucureștene, vitale pentru sănătatea locuitorilor Capitalei dar și a tuturor românilor, au ajuns bătaia de joc a primarului sectorului 1 USR Plus Clotilde Armand și a majorității PNL USR Plus din consiliul local, care au votat fără nicio strângere de inima pentru întreruperea finanțării lor. Managerii celor 4 spitale declară ferm că nu au fost nici măcar contactați pentru a putea oferi un punct de vedere, înainte de vot. De câteva zile, este un scandal național, iar primarul Armand încearcă explicații dintre cele mai penibile. Vă arăt chiar acum ce face PSD București pentru anularea acestei hotărâri monstruoase, care încalcă grosolan legea și măcelărește bunul simț și încrederea oamenilor”, a scris Gabriela Firea pe pagina de Facebook.”PNL Sector 1 garantează că cele 4 spitale din sectorul 1, de importanță strategică, vor fi finanțate (și) de la bugetul local al sectorului 1, ca pâna în prezent. Nu vom trece niciun buget pe 2021 dacă nu vor fi prevăzute cheltuielile necesare care pot fi acoperite de la bugetul local, iar în acest sens vom avea întâlniri cu managementul tuturor celor patru spitale in zilele imediat următoare. Nu vom accepta sa taie nimeni niciun leu din bugetul acestor spitale, în plină pandemie! Astfel, hotărârea de Consiliu Local de miercuri, 3 februarie, care a generat mult zgomot pentru nimic, nu poate și nu schimbă cu nimic cadrul legal si finanțarea de la bugetul sectorului 1 pentru cele 4 spitale”, a transmis PNL Sector 1.”Astăzi am avut o vizită la Primărie. Un grup de parlamentari PSD în frunte cu dna. Firea (domnul parlamentar PSD cu diamantele nu se regăsea în acest grup). De ce au venit? Propagandă și ipocrizie. PSD a convocat vineri o ședință să anuleze HCL-ul prin care spitalele din Sectorul 1 trec în administrarea unităţilor sanitare. Acum, spre deosebire de trista administrație PSD din trecut când dna Firea nu lăsa pe nimeni în Primăria Capitalei să participe la ședințele CGMB eu le-am dat voie acestor manipulatori PSD în Sala de Consiliu și i-am lăsat să vorbească singuri. Da, da. Au vorbit singuri. La propriu. Sala era goală. Pentru că USRPLUS, PNL, PMP n-au participat la acest circ mizerabil mediatizat de PSD. Așadar, rămâne cum am stabilit... dnă senator. Nu se taie finanțarea banilor de la spitale așa cum fals ați declarat”, a scris Clotilde Armand pe pagina de Facebook despre acțiunea PSD.”Conform legii, este o lege care ne permite acest lucru, în baza unor rapoarte de necesitate se pot face aceste plăți către spitale, dar nu numai către cele 4 spitale, ci către toate spitalele din Sectorul 1. Depinde câți bani cer spitalele, anul trecut de exemplu s-au dat către Grigore Alexandrescu circa 300.000 de lei fiindcă Ministerul Sănătății finanțează 98%. Aceste referate se supun la începutul anului aprobării Consiliului Local, când se aprobă bugetul, iar în timpul anului se poate face rectificare bugetară”, a explicat Păiuși.În raportul Curții de Conturi este explicată clar situația și de ce spitalele nu mai pot fi în administrarea Primăriei Sector 1:”Din verificarea obiectivului principal de audit , exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare", s-a constatat faptul că entitatea auditată are inregistrate in evidența contabilă 4 spitale clinice de urgență, aflate in domeniul public al Municipiului Bucureşti şi in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin A.U.I.P.U.S.P. Sector 1, care trebuiau predate in administrarea unitătilor sanitare respective, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a Consiliului Local al Sectorului 1, în condițiile legii”, se arată în Decizie.