Ciprian Ciucu, despre mafia din primărie: Plângerile ajungeau tot la firma reclamată

Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, povestește pe Facebook că a descoperit că angajații din primărie care primeau plângeri despre o firmă care dezvolta ilegal un mare proiect imobiliar, nu trimiteau plângerile către organele abilitate ci ajungeau tot la firma incriminată.





”Sectorul 6 nu este sat fără câini. Am primit petiții care îmi semnalau că acest mare proiect imobiliar, care are deja birou de vânzări, nu are și autorizație de construire. Am luat Poliția Locală cu mine și m-am dus să verific. Nu are. Dar are posibili complici la serviciul de urbanism al primăriei, pentru că petițiile, în loc să fie redirecționate către Poliția Locală și alte instituții abilitate, erau direcționate către firma care s-a apucat să construiască ilegal. Noaptea minții. Urmează o anchetă”, a scris Ciucu.