Un nou scandal între primarul Clotilde Armand și consilierii PNL-PSD pe regulamentul privind atribuirea locurilor de parcare / Ce acuză părțile și ce s-a schimbat

Primarul Clotilde Armand a declarat că acesta este voluntar, dar consilierii au replicat că ar fi cerut 3.000 de euro pentru asta. Primarul a declarat că nu există niciun contract între ADP și „domnul Bărbuț”, iar consilierii sperie voluntarii. Clotilde Armand a acuzat iar că PNL și PSD se opun digitalizării și transparentizării acestui serviciu.







Executivul local a propus și câteva amendamente pentru modificarea regulamentului, principala fiind că se renunță ca ziua parcările de reședință să fie la liber.







Directoarea ADP a declarat că așa s-a decis într-o dezbatere publică, fără să dea însă informații clare, iar în ianuarie parcarea de reședință nu este gratuită.







”S-a convenit în dezbaterea publică organizată de ADP. Așa s-a convenit la nivelul ADP să se înceapă încheierea de contracte de la 1 februarie. În toți anii încheierea de contracte s-a făcut de la 1 februarie. Încasarea taxelor de parcări s-a început în fiecare an de la 1 februarie. Eu așa cunosc, așa m-au informat colegii de la parcări. Pentru luna ianuarie vor plăti, se plătește integral pe 1 an de zile, când sunt validate documentele depuse”, a explicat directoarea ADP.







Primarul Clotilde Armand a intervenit și a spus că nu trebuie pusă presiune pe oamenii care își doresc digitalizarea.







Daniel Ciungu, consilier PNL, a întrebat cine este „domnul Bărbuț”, cel care ar fi implicat în elaborarea noului regulament de parcare.







Primarul a spus că acesta este voluntar. ”Informațiile care au circulat în presă despre domnul Bărbuț au toate un fundament fals. Nu este consilierul meu, nu are niciun contract cu ADP, nu este responsabil de trimiterea unor SMS-uri cum s-a spus. Domnul Bărbuț a fost împuternicit de mine să ajute voluntar la reorganizarea acestei direcții, condusă până acum de un inculpat penal de DNA, alături de alți foști consilieri PNL, pentru luare de mită. Avem un contract de voluntar pentru că este o persoană care cunoaște subiectul acesta. Văd că este o rezistență extraordinară împotriva digitalizării în Consiliul Local și pentru a putea lucra am folosit niște voluntari”, a declarat Clotilde Armand.







”Dacă este voluntar de ce are un contract de 3.000 de euro? Vi se pare normal ca un voluntar care vine la ADP Sector 1 să ceară așa ceva? (...) Voluntarii care vin în primăria Sectorului 1, dacă trimit toți oferte de 3000 de euro, aia nu mai sunt voluntari ?”, au spus consilierii acuzând că este vo0rba de un om care are o firmă de smart parking și vine la ADP și influențează întreaga organizare.







Reprezentanții primăriei au spus că nu s-a semnat niciun contract, iar primarul Clotilde Armand a declarat că se transmite un mesaj foarte prost voluntarilor.







”Avem niște persoane care cunosc problema parcărilor, faptul că dl. Bărbuț a propus timp de 3 luni un ajutor, a fost un lucru care a ajutat. Este voluntar de la început, a participat și el la dezbaterea publică, o să vedeți intervențiile lui, nu știu de ce vă legați mai mult de el decât de alții. Mesajul transmis este foarte prost. Oricine din Sector se va implica se va gândi că va fi imediat ținta unor atacuri. Nu e deloc corect ceea ce faceți. Este regretabil”, a spus primarul.





Georgeta Raportaru, responsabilă în Primărie cu Legea 52 privind transparența decizională, a declarat că s-au înregistrat 134 de solicitări la registratură și 689 pe platformă . ”Am analizat aceste solicitări și mai mult de jumătate nu reprezintă, opinii, recomandări, propuneri, sugestii ci întrebări în principal legate de valoarea taxei, care au fost clarificate. Nu a fost nicio cerere de dezbatere.Toate propunerile pertinente au fost incluse în regulament, forma actuală include toate propunerile pertinente”, a explicat aceasta.







- redistribuirea parcărilor de reședință să înceapă să înceapă de pe 10 mai din 2021 să fie operată prin sistemul informatic;

- solicitanții să nu înregistreze restanțe la DITL la data depunerii cererii;

- solicitanții să poată vedea în timp real locurile de reședință libere din zona lor, nu toate locurile din Sector;

- parcările de reședință să fie rezervate toată ziua - 24 de ore, nu doar noaptea, așa cum era propus inițial.

”Doamna director de la ADP vă rog să ne spuneți cine și ținând cont de ce reglementări a aprobat în luna ianuarie să nu mai fie luat în calcul costul de parcare pentru luna ianuarie - oferirea gratuității - și cine a întrerupt prelungirea contractelor pe luna ianuarie și ținând cont de ce reglementare și cine este persoana care și-a asumat acest aspect. În regulamentul aflat și astăzi în vigoare, până la votul unui nou regulament, se prevede clar că prelungirea contractelor se face în perioada 1 ianuarie - 31 martie, deci dacă CL nu a votat așa ceva, înseamnă că altcineva și-a asumat acest lucru. Cine și-a asumat și pe ce bază legală? Ați văzut cozile de la ADP și credeți că există altă explicație decât această suspendare pe luna ianuarie a prelungirii contractelor pentru că digitalizarea funcționează, sunt 3000 de cereri înregistrate pe platformă. Atunci de unde nebunia de la ADP cu cozi dacă nu de la faptul că oamenii au fost informați abuziv că se prelungesc contractele doar în perioada 1-20 februarie”, a întrebat în timpul ședinței de Consiliu local Ramona Porumb, consilier și viceprimar PNL.”Nu este corect ca d-voastră să puneți sub presiune. Eu cred că în loc să treceți la atac împotriva personalului care încearcă să facă totul posibil ca lucrurile să meargă în direcția pe care ne-o dorim cu toții, cu toții ne dorim digitalizare, transparentizare. Cei care se duc în direcția asta, ce primesc din partea d-voastră, niște acuzații, hărțuire. Să vă uitați mai mult la rezultate și mai puțin la politică. În fiecare zi puteți să mergeți la ADP să puneți întrebări, în timpul săptămânii nu vorbiți, nu vă exprimați și în timpul ședinței, deodată ... Vom verifica cum s-a procedat. Când am preluat această primărie, eu nu m-am gândit o secundă că partenerul meu PNL va vota împotriva digitalizării și transparentizării. Este adevărat, eu am făcut tot posibilul ca această dezbatere pe care am condus-o pe partea de digitalizare va merge în direcția bună. (...) Când parcarea este 70 de lei pe an, este un detaliu dacă este gratuit sau nu pe luna ianuarie. Discuția este despre digitalizare, nu că am pierdut 5 lei de la fiecare cetățean, pe care nici nu i-am pierdut ”, a declarat primarul.”Am înțeles că este un domn care a spus în spațiul public că a început să elaboreze regulamente pentru parcări, dar înțelegem că în același timp este CEO la o firmă Vega Com care furnizează soluțiile pentru parcări”, a spus alt consilier.Mai mulți consilieri au întrebat însă dacă este adevărat că ar fi cerut 3.000 de euro de la ADP, fiind depusă o ofertă în acest sens.O altă problemă ridicată a fost cea a preluării în regulament a părerilor cetățenilor și faptul că Primăria le-ar fi ignorat.Primarul Clotilde Armand a propus și mai multe amendamente pentru modificarea regulamentului, însă și acestea au fost respinse: