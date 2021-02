​FOTOGALERIE Mai mulți arbori din cartierul Aviației, mutilați de toaletările făcute de Primăria Sectorului 1 în ultimele două luni / Instituția a fost amendată de Primăria Capitalei cu 10.000 lei

”În urma verificărilor efectuate, s-au constatat abateri de la prevederile avizului general (toaletări excesive) motiv pentru care Administrația Domeniului Public Sector 1 a fost sancționată contravențional cu 10.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 6 pct. 8 din HCGMB 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București. Cu privire la dispunerea opririi lucrărilor, vă aducem la cunoștință faptul că, în cazul de față, constatările nu au fost făcute în timpul executării lucrărilor, nefiind astfel posibilă aplicarea unei astfel de măsuri”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.













Avizul nr. 1815669/832/06.02.2020 pentru defrişarea unui arbore situat în strada Smaranda Brăescu nr. 29-33.

Avizul nr. 1850559/4879/15.07.2020 pentru defrișarea a patru arbori situaţi în strada Smaranda Brăescu nr. 21-25 și strada Nicolae Caramfil nr. 40.

Avizul nr. 1838847/3174/12.05.2020 pentru defrișarea a doi arbori situaţi în spațiul verde stânga-dreapta, alee semiovală față Cimitir Sovietic, limita către șos. Pipera.

Avizul nr. 1738995/4738/12.07.2019 pentru toaletarea a 57 de arbori situați în strada Nicolae Caramfil nr. 44 si nr. 44-46.

HotNews.ro a cerut și primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, un punct de vedere despre această situație, însă până la ora publicării articolului nu am primit un răspuns.





















Situația din Aviației nu este unică. În luna decembrie au fost sesizate intervenții similare și pe Calea Floreasca.







"După calculul meu au fost afectați cel puțin 70 copaci numai în cartierul Aviației, din 04.12.2020 și până azi. Inițial au fost defrișați niște copaci pe Bd. Pipera, în jur de 1 decembrie, în fața Cimitirului Sovietic. Apoi, vineri, 4.12. 2020 echipele trimise efectiv au ciopârțit un număr de copaci, atât de pe aliniamentul stradal cât și din grădinițele unor blocuri, sub pretextul "toaletarilor". A fost chemată Poliția Locală Sector 1, care însă din ce am înțeles nu a verificat dacă lucrările echipei de la ADP respectă conținutul avizului si daca lucrările sunt făcute corect iar din cunoștințele mele echipele nu au respectat prevederile din aviz - au intervenit asupra șarpantei principale a copacilor, au tăiat mai mult decât trebuia, nu au dezinfectat aparatura de la un exemplar la altul, nu au notificat cetățenii în prealabil de lucrări, crengile tăiate căzând lângă mașini și pe carosabil, au blocat drumul public fără prezența unui polițist de la Poliția rutieră - și consider că au afectat grav integritatea unor arbori sănătoși care probabil se vor usca în următorii ani. Apoi lucrările au continuat pe 9.12. 2020 și în toată luna decembrie, au revenit pe 05.01.2021 și pe 21.01.2021 (poate au fost și printre, dar nu i-am văzut eu personal). La copacii de pe aliniamentul stradal, echipa a intervenit în baza avizului general dat de Primăria Capitalei, unde ÎNSĂ se precizează cum ar trebui făcută intervenția corect și ei nu au făcut așa după părerea mea", a povestit pentru HotNews.ro Alexandra, unul dintre cetățenii care se lupă de două luni să oprească toaletările care mutilează copacii din Aviației.



















Majoritatea copacilor din acest cartier au fost plantați de către locuitori, când s-au mutat în zonă, și aceștia au grijă de ei de peste 30 de ani.







Din păcate, îl ultimii ani, arborii au fost afectați de diverse lucrări edilitare sau de toaletări excesive.







"Acum câțiva ani a început la noi înlocuirea conductelor RADET și așa s-au pierdut niște copaci. Firma care făcea lucrările s-a angajat că replantează în compensare, însă nu știm unde sau dacă i-a plantat. Apoi, în 2019, la lucrări de împrejmuire la spațiile de joacă din tot cartierul, echipele care făceau lucrările au refuzat să arate avizul de la mediu care le permitea să sape fundații de gard și să toarne ciment lângă copaci /peste rădăcinile lor, au bătut cuie în copaci și au retezat rădăcini. A fost chemată Poliția locală, dar lucrările au continuat. În cursul anului 2019, la lucrări de introducere a unor sisteme de irigații ale grădinițelor blocurilor în tot cartierul, echipele care au făcut lucrările au săpat fără să prezinte aviz de mediu și, nefiind supravegheați, au retezat în calea lor rădăcinile a numeroși copaci. Evident, copacii fără rădăcini nu se mai hrănesc cum trebuie și devin instabili - pericol de prăbușire. M-am opus la noi la bloc să facă asemenea lucrări. În final ADP nu a făcut lucrări la noi la bloc, probabil de teamă valurilor", a explicat Alexandra. În alte părți însă arborii au fost mutilați.





În plus, Poliția Locală a Municipiului București a mai transmis o adresă către Administrația Domeniului Public Sector 1 prin care s-a dispus ca toate toaletările /defrișările să se execute numai cu respectarea avizelor de specialitate. Prin aceeași adresă s-a mai solicitat Administrației Domeniului Public Sector 1 să ne comunice dacă lucrările de întreținere/regenerare/formare asupra coronamentelor arborilor au fost executate de către personal specializat (inginer horticol, peisagist silvic, muncitori calificați, personal instruit periodic) și verificat permanent.Toaletările din cartierul Aviației au fost executate în baza Avizului General nr. 8080/28.09.2020 - aplicarea lucrărilor specifice de întreținere, formare și regenerare a arborilor și arbuștilor situați pe spațiile verzi aflate în administrarea publică și/sau privată a municipiului București, în perioada de repaus vegetativ, respectiv în intervalul 01 octombrie 2020 – 30 aprilie 2021. Avizul a fost aprobat în administrația Firea.”Astfel, administratorii legali ai spațiilor verzi (în cazul de față Administrația Domeniului Public Sector 1) publice și/sau private aflate în proprietatea Municipiului București au obligația de a pune în aplicare lucrările detaliate în acest aviz general, fără a mai fi necesară solicitarea punctuală pentru emiterea avizului de specialitate de către Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București”, ne-a mai comunicat Primăria Capitalei.Avizul stabilește niște reguli generale de toaletare, cam cât la sută din coroana copacului să se taie, în ce zone și cum. Documentul poate fi citit aici.https://doc.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_emise/avize_emise_2020/avize_generale_20201126.pdfPentru cartierul Aviației mai există și alte câteva avize punctuale:O parte din acești copaci au fost deja tăiați.Câțiva cetățeni din cartierul Aviației au sesizat încă de la început că toaletarea copacilor nu este executată corect, însă autoritățile au dat niște răspunsuri pe lângă subiect.Aceasta spune că a trimis sesizări către Poliția Locală Sector 1, consilieri locali, primarul Clotilde Armand, însă tăierile au continuat.”După alegeri, reprezentantul PNL care are zona cartier Aviație, a vorbit cu cei de la ADP și au început să toaleteze, vezi doamne la cererea cetățenilor din zonă, să arate că fac treabă. Nu știu care cetățeni au cerut așa ceva, fiindcă dacă este unul nebun și cere să tai copacii, nu trebuie să faci ce spune el. Așa poate spune unul să dai foc la țeava de gaze. Faci asta? Nu cred. Ei tot argumentează că le intră crengile pe geam, dar dacă te uiți la toaletările făcute, sunt la stradă. Și au început să facă aceste toaletări, cu care noi nu suntem de acord, am scris pe grupurile de Facebook ale cartierului, am avertizat oamenii, am sunat la Poliția Locală pentru a le cere avizele, au început să dea din colț în colț, ba au spus că nu au avizele, au plecat, s-au întors. După sesizările noastre au continuat lucrările, nu s-a întâmplat nimic. Noi am văzut că toaletările duc la distrugerea arborilor în timp, în câțiva timp ei se uscă și devin un pericol. Nu vrem să îi pierdem fiindcă vara avem avantajele de umbrire, atrag praful, reduc poluarea”, a povestit și Octavian, un alt cetățean din zonă, pentru HotNews.ro.”În Aviației, cartier apărut în anii 1980, comuniștii după ce au construit blocurile au lăsat pustiu în mare parte în față/spatele blocurilor (nu vorbesc de copacii de pe aliniamentul stradal). Locatarii s-au organizat și ce se vede acum în cartier, sunt copaci plantați în cea mai mare parte prin efortul și pe banii locatarilor. La noi la bloc, de exemplu, un vecin a luat de la pepinieră la sfârșitul anilor '80 și a plantat 3 copaci și alți câțiva în spatele blocului, în ce a devenit ulterior un părculeț. Așa e la toate blocurile. După 1989, spațiile verzi ale blocurilor sunt sub ADP, ceea ce creează această situație ciudată: terenul e al statului și ADP îl gestionează, dar copacii și florile sunt îngrijite de locatari și sunt puse cu dragoste de ei”, mai povestește Alexandra.