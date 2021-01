Serviciul de Transport Voluntari a notificat Primăria Capitalei că ar putea suspenda, de luni, liniile operate în București și Ilfov. Cum a ajuns Primăria București să plătească pentru serviciul prestat în mare parte în Ilfov

”Este un contract de delegare care trece prin ADI Transport Public București-Ilfov. Tot ce înseamnă transport urban și interurban trece prin acest ADI. Pe transport interurban, contribuția este socotită conform contractului de delegare la 90% pentru municipiul București și 10% Ilfov. Nu știu pe Ilfov cum împart mai departe cei 10% Consiliul Județean și UAT-urile. Acest contract va fi renegociat, nu știu dacă vor rămâne aceste procente. Ei spun că se bazează pe un studiu care spune că 90% dintre cei care folosesc aceste autobuze lucrează în București și atunci impozitul lor pe venit se duce la București și nu la Ilfov”, a declarat pentru HotNews.ro primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.







Potrivit informațiilor comunicate de instituție, Primăria Capitalei are o datorie de 8,647 milioane lei pentru lunile noiembrie și decembrie.









Mihai Dobre, primarul orașului Petrăchioaia, a postat pe 28 ianuarie, pe pagina de Facebook , o adresă prin care STV (Serviciul de Transport Voluntari) informa primăriile din Ilfov despre ”situația dramatică în care ne aflăm din cauza lipsei fondurilor băneşti, aferente prestației lunilor noiembrie și decembrie 2020 de către Primăria Municipiului Bucureşti”.





”'Este un moment pe care eu l-aş cataloga, fără să exagerez, istoric, pentru că de 11 ani avem o legislaţie care priveşte transportul intercomunitar, avem de asemenea de zece ani regulamente europene, dar abia astăzi (...) putem să constituim o asociaţie de dezvoltare intercomunitară pentru transportul public al regiunii Bucureşti - Ilfov. Faptul că noi astăzi începem un moment T zero de calitate, performanţă, transport integrat şi predictibil, în regiunea Bucureşti - Ilfov, nu înseamnă că vom crea o dificultate mediului privat din zonă. (...) În afară de delegarea directă a serviciului de transport public - potrivit prevederilor legale, naţionale şi europene - şi companiile private vor putea, pe traseele neacoperite de RATB, să liciteze pentru a acoperi aceste curse. Cred că este un bun început şi pentru societăţile private, pentru că vor intra şi în legalitate, şi în permisiunea de a acoperi aceste trasee”, declara primarul Gabriela Firea, pe 20 iulie 2017, la semnarea acordului pentru înființarea asociației.





În perioada 2018-2019, ADI Transport Public București Ilfov a delegat cu acordul Consiliului General gestiunea serviciului de transport călători către 3 operatori regionali: STB, care gestionează transportul public din București și o bună parte din liniile regionale, Serviciul de Transport Voluntari și STCM Ecotrans pentru o parte din liniile regionale.







Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport București Ilfov a delegat pe 17 mai 2019, cu acordul Consiliului General unde majoritatea era deținută de PSD, gestiunea pentru serviciul de transport în regiunea București Ilfov operatorului Serviciul de Transport Voluntari, pe 2 ani. Potrivit contractului inițial de delegare de gestiune, valoarea media anuală a servicului era de aproape 13 milioane lei/an.

În mai puțin de 1 an au fost încheiate însă 4 acte adiționale prin care valoarea contractului a ajuns de la 13 milioane la 100 milioane lei/an, crescând de fiecare dată numărul de linii operate, de la 1,6 milioane km estimați pe an la aproape 9 milioane de km/an.







Costul planificat pentru primul an al contractului este de aproape 94 milioane lei, la care se adaugă investiții de 4,7 milioane lei și un profit de aproape 4 milioane lei. Numărul de km planificați pentru primul an, circa 8,9 milioane pentru 19 linii, circa 784 de curse zilnic cu 94 de autobuze. Numărul de autobuze pe linie este între 1 și 6.











Liniile operate de Serviciul de Transport Voluntari sunt:

R403 - Piața Presei - Vadu Anei - STV SA

R407 - Republica - Bălăceanca/Sat Poșta - STV SA

R411 - Bucur Obor - Gagu - STV SA

R412 - Bucur Obor - Maineasca - STV SA

R413 - Bucur Obor - Șindrilița - STV SA

R416 - Metrou Pipera - Str. Gării Pantelimon - STV SA

R417 - Bucur Obor - Cozieni - STV SA

R440 - Piața Sudului - Leordeni - STV SA

R450 - Metrou Pipera - Complex Comercial Băneasa - STV SA

R451 - Republica - Tânganu - STV SA

R459 - Metrou Pipera - Dumbrăveni-Spital SRI - STV SA

R460 - Republica - Pod CFR Ștefănești - STV SA

R461 - Șoseaua Ștefan cel Mare - Pod CFR Afumați - STV SA

R467 - Bucur Obor - Pod CFR Afumați - Autobuz regional - STV SA

R468 - Bucur Obor - Gagu - STV SA

R473 - Strada Gării Pantelimon - Complex Comercial Băneasa - STV SA

Abonament lunar valabil pe una linie preorășenească (regionala) - 35 lei

Abonament lunar valabil pe doua linii (una linie preorășeneasca (regionala) si una linie urbana) - 95 lei;

Abonament lunar nominal valabil pe toate liniile in Bucuresti si județul Ilfov - 125 lei

1.5 lei inclusiv TVA / călătorie pentru liniile preorășenești.

Al treilea operator regional este STCM Ecotrans. Acesta are doar 4 linii:







R476 - Piața Clăbucet - Pasaj CFR Chitila - Autobuz regional -STCM Ecotrans

R429 - Valea Cascadelor - Pasaj CFR Chitila - STCM Ecotrans

R470 - Complex Comercial Colosseum - Tudor Arghezi (Mogoșoaia) - STCM Ecotrans

R481 - Adora Urban Village (Bragadiru) -Celofibrei (Bragadiru) - STCM Ecotrans





Datoriile PMB către ECOTRANS pentru lunile noiembrie și decembrie 2020 se ridică la 676.000 lei.