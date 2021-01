Ce a descoperit Clotilde Armand la o săptămână după ce a sesizat „situaţia scandaloasă” de la Hotelul Triumf. „Conducerea RAAPPS trebuie să zboare urgent”

​Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, acuză faptul că la o săptămână de când a sesizat situaţia "scandaloasă" de la Hotelul Triumf situaţia acoperişului este neschimbată iar Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat nu a demarat achiziţia de reparare promisă, ci achiziţii de becuri, motiv pentru care conducerea instituţiei trebuie să "zboare urgent din funcţie".







"A trecut o săptămână de când am sesizat situaţia scandaloasă de la Hotelul Triumf din Bucureşti. Am spus atunci despre acoperişul distrus de un incendiu şi nereparat de patru luni, despre conducerea care lăsa voit acest monument istoric în paragină. După ce am solicitat demisia conducerii de la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) aceasta a reacţionat imediat spunând că a montat o 'membrană impermeabilă care să preia funcţia acoperişului distrus', urmând ca în cursul săptămânii trecute să organizeze licitaţia pentru repararea imobilului. Şi ce să vezi? Am trecut astăzi din nou pe acolo iar situaţia acoperişului este neschimbată. Singurul lucru care s-a întâmplat a fost că a nins şi a plouat mult. După o săptămână situaţia este mai gravă. Apoi m-am uitat în SICAP să văd dacă au demarat achiziţia de reparare despre care au promis. Nimic. Însă, RAAPPS are o altă 'urgenţă' pentru care a lansat în SICAP o licitaţie în valoare de 319.102 lei pentru achiziţionare de... becuri. Da, aţi citit bine. Acestea fiind spuse am aceeaşi părere: conducerea RAAPPS trebuie să zboare urgent din funcţie", a scris, sâmbătă, Clotilde Armand pe Facebook.





Ea menţionează că a solicitat Ministerului Culturii în numele primăriei să permită intervenţia de urgenţă pentru salvarea monumentului.