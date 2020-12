„Continuăm să stingem focuri”. Nicușor Dan anunță că a cerut răgaz Comisiei Europene în cazul dosarelor de infringement pe poluare

​Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţă că a solicitat un răgaz Comisiei Europene cu privire la două proceduri de infringement împotriva României legate de calitatea aerului din Bucureşti, susținând că dorința este de „a fi judecaţi pe baza rezultatelor acestui mandat”.







"Continuăm să stingem focuri. Am răspuns Comisiei Europene pe două proceduri de infringement împotriva României cu privire la calitatea aerului din Bucureşti - una legată de problema prafului (PM10), alta legată de poluarea cu oxizi de azot (NO2). În esenţă, am solicitat un răgaz pentru a fi judecaţi pe baza rezultatelor acestui mandat, am arătat voinţa noii administraţii municipale de a aborda tranşant problema poluării aerului şi am informat despre măsuri concrete, deja luate sau pe care le vom lua, pentru a reduce poluarea", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.







El a amintit contractele semnate pentru reabilitarea reţelei de termoficare, alocările din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru reţeaua de termoficare şi anveloparea termică a clădirilor, alocările din fondul european de modernizare pentru modernizarea a 3 CET-uri, extinderea reţelei de monitorizare a calităţii aerului, aflată în achiziţie publică şi colaborarea "sporită" a Primăriei Capitalei cu Garda de Mediu (prin detaşare de poliţişti locali şi folosirea laboratorului mobil) pentru a sancţiona "mai sever" încălcările legislaţiei de mediu.







"Cu privire la măsurile viitoare, am informat Comisia Europeană despre elaborarea unui nou Plan Integrat de Calitate a Aerului în Bucureşti, un prim set de măsuri pentru spaţiile verzi (finalizarea Registrului Spaţiilor Verzi pentru a opri distrugerea lor, stoparea toaletărilor şi intervenţiile profesioniste asupra arborilor), precum şi despre proiectele destinate reducerii şi electrificării traficului rutier (metroul de suprafaţă, parcările de tip park&ride de la intrările în oraş, modernizarea a 48 de kilometri de linie de tramvai, semaforizarea inteligentă a traficului, optimizarea rutelor transportului în comun)", a mai scris pe Facebook Nicușor Dan.