Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, l-a demis pe managerul spitalului Filantropia, după ce a primit analizele și rapoartele Curții de Conturi și ale Corpului de Control al Primarului în care sunt semnalate diverse nereguli la acest spital, a anunțat edilul pe pagina de Facebook.







”Azi am decis încetarea atribuțiilor de manager al Spitalului Filantropia București ale domnului Sîmpălean Dan Ștefan. Am făcut acest lucru după ce am primit rapoartele și analizele Curții de Conturi și Corpului de Control al Primarului în care sunt semnalate diverse nereguli la acest spital”, a scris Nicușor Dan. Primarul general nu a detaliat ce nereguli a găsit. Vom reveni cu amănunte.







Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea l-a numit pe Dan Ștefan Sîmpălean în funcția de manager interimar al Spitalului “Filantropia” din București în iunie 2019. La numirea din 13 iunie 2019, acesta avea un salariu lunar de bază de 18.288 de lei. Interimatul trebuia asigurat pe o perioadă de 6 luni însă a tot fost prelungit.



Înainte, Dan Sîmpălean a fost manager al Spitalului Clinic Județean Mureș.