​​STUDIU DE CAZ București vs Cluj, cum stau cele două orașe la construirea de parcări subterane și etajate

Cum stau lucrurile la București





Fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, anunța încă din 2011 că la capătul Șoselei Pantelimon va fi amenajată o parcare park&ride. Aceasta făcea parte din proiectul de modernizare a Șoselelor Iancului și Pantelimon, cu termen de finalizare în 2014.







Potrivit unui răspuns transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, stadiul fizic de execuție a lucrărilor este de aproximativ 65%.











Parcarea de pe strada Tulnici are o suprafață construită de 2.318 mp și un regim de înălțime de parter+terasă circulabilă. Pe cele două niveluri sunt amenajate 148 de locuri de parcare, dispuse astfel: 85 de locuri la parter, dintre care 10 locuri de parcare sunt rezervate persoanelor cu handicap și 2 pentru autovehiculele electrice. Acestea sunt parcaje publice, al căror tarif va fi de 1 leu pentru 2 ore de staționare. La nivelul terasei, au fost amenajate alte 61 de locuri, destinate exclusiv abonaților. Prețul unui abonament pentru persoanele fizice este de 10 lei/lună sau 120 de lei/an, plătibil o singură dată. Pentru persoanele juridice, prețul unui abonament este de 30 de lei/lună. Parcarea a costat 12.127.583,14 lei.





































La finalul lunii august, primarul Emil Boc a anunțat că s-au finalizat lucrările la parcarea etajată de pe strada Mogoșoaia, cu 290 de locuri pentru mașini și 80 de locuri pentru biciclete.

































Tot la final de august, primarul Emil Boc, a anunțat că parcarea de 377 de locuri de pe strada Primăverii 20 este gata. În cadrul proiectului a fost amenajat și un părculeț.







Pe 23 septembrie, chiar înainte de alegerile locale, primarul Emil Boc a anunțat și finalizarea lucrărilor la parkingul pe strada Primăverii nr. 8. Acesta are 267 locuri de parcare din care 7 sunt pentru persoane cu dizabilități, 5 pentru mașini electrice (2 cu echipament și 3 fără echipament), 18 pentru motociclete/mopede și încă 52 locuri pentru biciclete. Parcarea are două subsoluri, parter și două etaje supraterane și terasă verde. La sol a fost amenajat un mic părculeț. Suprafața pe care a fost construit noul parking a rezultat în urmă demolării a 110 garaje din această zonă.















”Lucrările la noul parking din Complexul Studențesc Hașdeu se apropie de final. Parkingul, situat pe strada Pastorului nr. 67-69 dispune de 320 locuri de parcare. Structura cuprinde un nivel de subsol, 2 niveluri de demisol, parter, 3 etaje supraterane și terasă. Din totalul de 320 locuri de parcare, 6 locuri sunt destinate persoanelor cu dizabilități, 10 sunt pentru mașini electrice, 4 locuri pentru motociclete/mopede iar alte 11 locuri sunt pentru biciclete. Suprafața construită: 1488,40 mp. În acest moment, parkingul este realizat în proporție de 96%”, anunța primarul Emil Boc în urmă cu câteva zile pe pagina de Facebook.















Ordinul pentru începerea proiectării a fost dat pe 2 martie 2018, iar ordinul pentru începerea lucrărilor pe 28 martie 2019. Valoarea contractului pentru proiectare și execuție este de 26.785.456,24 lei fără TVA / 31.874.692,93 lei cu TVA. Suprafața construită a parcării este de 1488,40 mp, iar cea desfășurată de 11.228,30 mp.





Foto Cluj: Emil Boc/Facebook





Foto Sectorul 4 : Primăria Sector 4



Inițial, primăria a vrut să facă parcarea subteran, iar apoi s-a răzgândit și a decis să o facă suprateran, fiindcă este mai ieftin și încap mai multe locuri de parcare. În plus, șantierul a fost blocat din cauza intrării în insolvență a constructorului, apoi au fost probleme cu consultantul. Apoi, s-a ajuns la concluzia că este nevoie de un plan urbanistic zonal pentru edificarea parcării și nu se poate autoriza direct. Acesta a fost aprobat abia în 2018.În 2017, primarul Capitalei la acea vreme, Gabriela Firea, promitea că lucrările vor începe în 2018, însă acest lucru nu s-a întâmplat.Abia în iulie 2019, primarul Gabriela Firea a semnat contractul pentru finalizarea lucrărilor la parcare, până atunci fiind făcută doar o groapă pentru fundație, în rest proiectul a fost blocat. Valoarea contractului este de circa 21 milioane de euro, iar termenul de finalizare era de 12 luni.Potrivit contractului, parcarea va avea 500 de locuri, dispuse pe 3 etaje, iar la parter va fi amenajat un terminal STB unde să întoarcă tramvaiul, să vină microbuzele și autobuzele.Lucrările de execuție sunt realizate de Asocierea S.C. TIAB S.A. – S.C. TEHNOLOGICA RADION SRL – S.C. VIA PROIECT S.R.L.Potrivit contractului nr. 683/26.07.2019 încheiat între Primăria Municipiului Bucureşti și Asocierea S.C. TIAB S.A. - S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. - S.C. VIA PROIECT S.R.L., pentru finalizarea obiectivului de investiții "Reabilitare Sistem Rutier cu Linii de Tramvai pe Șos. Pantelimon și Șos. Iancului", costurile pentru cele două parcări sunt defalcate astfel:- 49.133.567,33 ron fără TVA pentru "Nod intermodal cap linie tramvai Park&Rîde - parcare supraterană și terminal RATB", situate în mijlocul intersecţiei dintre Șos. Pantelimon și Șos. Vergului, sector 2. Proiectul prevede construirea unui parcaj suprateran pe două niveluri+terasă, asigurând un număr de 498 locuri de parcare (etaj 1 - 167 locuri, etaj 2 - 164 locuri și terasă - 167 locuri), terminal RATB tramvai și microbuze extraurbane, circulații pietonale de legătura între parcare și trotuarele adiacente, refacere trotuare, carosabil și amenajare spații verzi existente și realizarea de spații verzi noi.- 13.221.554,68 ron fără TVA pentru construire parcaj auto subteran de reşedinţă 3S, în incinta Școlii nr. 46, strada Slt. Gheorghe Stănescu nr.2, sector 2, pe zona terenului de sport existent care va fi refăcut după finalizarea lucrărilor. Accesul carosabil se va realiza din aleile de acces laterale. Parcajul va avea un număr de 171 locuri de parcare, dispus pe 3 niveluri ( subsol 3-58 locuri, subsol 2 - 58 locuri, subsol 1 - 55 locuri). Aici lucrările nu au început.În campania electorală, Gabriela Firea promitea că lucrările se vor finaliza în această toamnă, însă toamna a trecut, iar dintr-o vizită la șantier se vede cu ochiul liber că mai este încă mult de executat.”Termenul de finalizare este luna februarie 2021, ca urmare a unei extensii de timp agreate de părți de 153 zile, fără costuri suplimentare. Această extensie a fost convenită ca urmare a situației generate de pandemia de coronavirus. Ca atare, nu se înregistrează întârzieri față de data de finalizare asumată”, se arată în răspunsul transmis de municipalitate.Suma totală decontată până în prezent de PMB în cadrul acestui proiect este de 23.716.239 lei inclusiv TVA, dintr-o valoare totală contractată de 100.308.193 lei inclusiv TVA. Primăria Capitalei mai are de achitat către antreprenor facturi în valoare de 30.075.582 lei cu TVA, reprezentând lucrări executate din luna februarie până în luna septembrie 2020 inclusiv.Primarul Sorin Oprescu a promis în mod constant în cele două mandate ale sale că va face mai multe parcări subterane în centrul Capitalei - Piața Walter Mărăcineanu, strada Edgar Quinet (între Universitate și Facultatea de Arhitectură), Spitalul Colțea, Piața Universității, Sala Palatului, Piața Constituției, Piața Lahovary, Piața Cantacuzino. Doar parcarea subterană de 450 de locuri de la Universitate a fost realizată și inaugurată în 2012.În campania electorală din 2016, Gabriela Firea promitea că imediat ce va ajunge la primărie va construi parcări, primele urmând să fie gata în vara anului 2017.Anul 2017 a trecut și promisiunea nu a fost respectată, iar primarul a revenit și a promis și parcări subterane. Mai exact, în octombrie 2017, Gabriela Firea promitea că până la finalul anului 2017 și în 2018 vor începe lucrările la mai multe parcări: parcarea park&ride de la capătul Șos. Pantelimon, parcările subterane de la Edgar Quinet, Piața Dorobanți, Piața Constituției , Sala Palatului, Piața Lahovary, Piața Cantacuzino și parcările park&ride Theodor Pallady și Băneasa.Doar la cea de pe Șoseaua Pantelimon a reușit să înceapă lucrările.Ca proiecte viitoare, Primăria Capitalei a modificat în 2019 proiectul de lărgire a străzii Prelungirea Ghencea, iar capătul ei, este proiectată o parcare park&ride de 300 de locuri, parte a unui terminal pentru transportul public, însă deocamdată se lucrează doar la lărgirea primului tronson de pe Prelungirea Ghencea, între strada Brașov și Râul Doamnei, iar lucrările la parcarea park&ride nu au început, aceasta fiind în ultimul tronson din 3.Singurele primării din București care s-au mai apucat să facă parcări subterane sau supraterane sunt cele de la Sectoarele 3 și 4.În 2020, Primăria Sectorului 4 a inaugurat două parcări supraterane, una la Piața Sudului și una pe strada Tulnici.Parcarea de la Piața Sudului a fost amenajată la intersecția Șoselei Berceni cu Șoseaua Olteniței. Este vorba despre o construcție etajată de tip “park&ride”, modulară, din panori metalice. Are o suprafață desfășurată de 4950 metri patrați și 305 locuri, dispuse pe trei nivele: parter, un etaj și terasă. La parter, au fost configurate 86 de parcaje, dintre care 7 sunt destinate persoanelor cu dizabilități, iar două locuri motocicletelor. Totodată, la etaj, pot parca 76 de autovehicule, iar cele 89 de locuri amenajate la ultimul nivel sunt destinate exclusiv abonaților. În afara spațiilor din interior, parcarea de la Piața Sudului beneficiază și de 60 de locuri la exterior, dintre care trei sunt destinate persoanelor cu dizabilități. Parcarea a costat 22.672.002,60 lei.Primăria Sectorului 3 construiește o parcare subterană de peste 700 de locuri sub bulevardul Decebal.Lucrările au început în 2019 și au termen de finalizare începutul anului 2021. Parcarea este construită de compania Primăriei - Algorithm Rezidențial S3 SRL - și costă circa 108 milioane lei. Proiectul vizează și amenajarea bd. Decebal.În 2020, până acum Primăria Cluj a reușit să finalizeze lucrările la două parcări etajate și una subterană, acestea având în total peste 900 de locuri. Zilele acestea se va finaliza și a treia parcare etajată, în Complexul Studențesc Hașdeu.Lucrările la parkingul Mogoșoaia au început în martie 2019, iar valoarea lor este de peste 15 milioane de lei, fără TVA. Proiectantul parkingului este SC MARBO CONSTRUCT CONSULT SRL, iar constructor TCI CONTRACTOR GENERAL SA.Acest parking are următoarele detalii tehnice: regim de înălțime = 2S+P, parțial 2S+P+E, suprafață teren = 3 910 mp, suprafață construită = 3 046.31 mp, suprafață desfășurată totală = 9 854.70 mp, 292 - locuri de parcare, inclusiv locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități; 80 de locuri pentru biciclete; 23 locuri de parcare pentru motociclete; 9 locuri de parcare pentru mașini electrice; au fost prevăzute 5 stații de încărcare (2 stații de încărcare rapidă, 3 stații cu încărcare lentă).„Parkingul Primăverii 20 este finalizat. Până în acest moment au fost finalizate în Cluj-Napoca șapte parkinguri în cartiere. Vor mai fi, până la sfârșitul anului, finalizate încă trei: Primăverii 8, Mogoșoaia și Hașdeu și în cele 10 parkinguri vom avea în total un număr de 2.268 de locuri de parcare în cartierele orașului. Acest parking are 376 de locuri, are locuri pentru biciclete, are locuri pentru persoanele cu dizabilități, priză pentru mașini electrice”, a declarat Emil Boc la finalizarea lucrărilor.Parcarea are două subsoluri, parter, și 6 etaje. Suprafața construită este de 1532,32 mp, iar cea desfășurată de 13.196,80 mp. Parcul din vecinătatea parkingului are o suprafață de aproximativ 4.000 mp. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în data de 3 decembrie 2018. La acest amplasament au fost demolate pentru realizarea investiției 61 garaje.Valoarea investiției este de 25,5 milioane lei fără TVA (5,5 milioane euro), iar lucrările au fost făcute de Asocierea SC TCI Contractor General SA - SC Conpac Arhitect - SC Aedificium Projekt Projektentwicklung SRL.Proiectant a fost SC K&K Studio de Proiectare SRL, iar constructor TCI CONTRACTOR GENERAL SA. Valoare investiției a fost 27.240.044,32 lei cu TVA.Parcarea etajată de 320 de locuri din Complexul Studențesc Hașdeu are termen de finalizare până la finalul anului.