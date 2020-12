Criza termoficării din București: Guvernul va da 20 milioane de lei din fondul de rezervă ca Primăria să intervină mai repede la avarii, iar CET-urile închiraiză capacități suplimentare de pe piață

Declarațiile vin după ce, o avarie care s-a produs vinerea trecută la CET SUD a lăsat peste 3000 de blocuri din București fără apă caldă și căldură timp de o săptămână.







Virgil Popescu, ministrul Economiei, a declarat că problemele din ultimele zile au fost cauzate de un scurtcircuit la CET SUD fiindcă pompa a fost solicitată ca să compenseze pierderile din rețeaua de distribuție a apei calde.







”Bucureștenii trebuie să știe că totul pleacă de la rețeaua primară a municipiului București. Acum 4 ani pierderile în rețeaua primară erau de 800t/oră. Astăzi, după 4 ani de mandat al fostului primar general, pierderile sunt de 2.500 t/oră. Acolo a dus lipsa de investiții și nepăsarea. De aici trebuie să plecăm și de aici trebuie să plecam ca în această iarnă rețeaua de termoficare să poată fi ținută în stare de funcționare și de echilibru. A fost o avarie la CET SUD în acest weekend, o avarie care s-a produs din cauza pierderilor foate mari din rețea, o pompă a fost supraturată pentru a putea băga agent termic în rețeaua Bucureștiului, a fost un scurtcircuit, s-a oprit stația de 6 kilovolți, de acolo a plecat lipsa de energie termică în această perioadă. A fost reparată în cel mai scurt timp, în două zile a fost pusă în funcțiune. Apa de încălzit a ajuns la 75 de grade în acest moment. Cred că până luni revine în normal la CET Sud”, a declarat ministrul Economiei.







Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat că banii veniți de la Guvern vor ajuta Termoenergetica să intervină mai repede la avarii.







Nicușor Dan spune că avarii vor fi zilnic, însă situația din această săptămână a fost una excepțională.







”În această săptămână, de sâmbătă dimineața, când s-a simțit efectul avariei de la CET sud și până acum a fost o situație execepțioanală. Această situație excepțională este în curs de remediere. Prin aducerea acelor unități suplimentare, putem să evităm să avem acele avarii. Sper să aducem situația măcar la nivelul iernii trecute. Nu există un risc de intarre în colap a sistemului de termoficare, însă vom avea avarii zilnice”, a spus Nicușor Dan.







Acesta a explicat și de ce s-a ajuns în această situație.







”Astăzi am avut o discuție cu mai mulți membri ai cabinetului să identificăm acele soluții care să asigure livrarea de apă caldă și căldură populației Capitalei. (...) Astăzi am identificat împreună cu Ministrul Finanțelor suma necesară astfel încât să putem să sporim capacitatea de intervenție a echipelor de mentenanță și reparații și vom aloca banii necesari Primăriei Capitalei ca să poată să achiziționeze acest serviciu din mediul privat, iar echipele ELCEN alături de cele de la Termoenergetica să poată să fie permanent în teren și să scurtăm cât de mult se poate timpul în care cetățenii nu vor avea apă caldă și căldură”, a declarat prim-ministrul interimar, Nicolae-Ionel Ciucă.Acesta a anunțat că ELCEN va închiria de pe piață capacități suplimentare modulare ca să suplinească pierderile din rețea și să nu se mai ajungă în această situație.”În paralel trebuie să găsim soluții astfel încât să mărim capacitatea de producere a energiei termice în București pentru a suplini aceste pierderi imense din rețea. ELCEN a luat decizia să caute și a găsit în piată capacități suplimentare modulare de închiriat astfel încât să le pună în zona Sudului ca să producă în plus energie termică și să suplinească aceste pierderi. Este un efort uriaș pe care îl face ELCEN pentru a asigura confortul termic al bucureștenilor. Le cerem scuze bucureștenilor pentru ce se întâmplă, dar trebuie să ne pregătim pentru iarnă. Ne pregătim cu aceste capacități modulare să le montăm în diverse zone din București ca să suplinim aceste pierderi foarte mari. În paralel, proiectul Titan trebuie făcut pentru a echilibra sistemul de termoficare. Vom moderniza CT-urile Progresu, Sud și Grozăvești pe fonduri europene - 370 milioane euro. Dar este de durată, nu se pot face lucrurile peste noapte”, a mai spus ministrul.”Ce am făcut pe termen mediu și lung pentru rezolvarea problemei este că am scos ELCEN din insolvență de la 1 ianuarie și va avea bani în sfârțit pentru modernizare, fonduri europene. Ce am discutat azi pe termen scurt, bani din fondul de rezervă să fie dați către PMB, ca Termoenergetica să poată interveni în mai multe locuri pentru a remedia problemele din rețeaua de transport. (...) Este vorba despre 20 de milioane lei, bani care vin la PMB, apoi la Termoenergetica. Termoenergetica are contracte cu operatori privați și așa va putea să intervină mai repede la avarii”, a spus primarul general.” Ce se întâmplă zilele astea? Singurul indicator la care trebuie să ne uită este apa de adaos, iar acest indicator era 800 t pe oră în 2016 și 2500 t/oră acum. ELCEN a tran semnale de-a lungul timpului asupra degradării accelerate a rețelei. Poți să faci înlocuiri unde sunt găuri mari, ceea ce Termoenergetica face azi, însă ele rezolvă situația pentru o 1 zi, două zile, două săptămâni. Ce trebuia să facă administrația în această vară era să înlocuiască 100 m de conductă cu conductă nouă. Din păcate nu putem face asta azi, fiindcă asta înseamnă să decuplezi 10 blocuri o săptămână-două, ceea ce nu se face iarna. De ce am avut o problemă toată săptămâna asta? Fiindcă din cauza presiunii suplimentare o pompă din anii 60 de la CET Sud a crăpat în noaptea de vineri spre sâmbătă. Această pompă este din anii 60 fiindcă ELCEN nu a putut să ia bani europeni pentru modernizare pentru că ELCEN ea în insolvență fiindcă primăria nu a dat bani. Nu poți să mărești presiunea foarte repede, temperatura crește gradual. La CET Grovăvești a fost o întârziere cu capacitatea de producție, care se va remedia până săptămâna viitoare”, a mai spus Nicușor Dan.