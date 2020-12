Peste 2.700 de blocuri din Capitală, fără apă caldă și căldură sau cu caloriferele și apa mai degrabă reci / De ce este mai rea situația decât iarna trecută - câteva explicații

”Au fost niște probleme în sistem, în momentul de față suntem pe un trend ascendent, de la oră la oră este mai bine. Au fost niște probleme și la CET Sud, de acolo nu s-a mai livrat la temperatura necesară, dar colegii de la ELCEN au remediat problema și acum încet-încet crește temperatura. Nu se poate face o creștere bruscă deoarece conductele noastre sunt foarte vechi și deteriorate și riscăm să se producă iar avarii. La CET Grozăvești fac niște lucrări de modernizare, așteptăm din clipă în clipă să rezolve problema și acolo și va crește temperatura și pe raza sectoarelor 1 și 5.

Problemele de la CET Sud afectau sectoarele 2 și 3. Avem niște avarii pe care le remediem în cursul zilei de azi.

Pe perioada iernii vom avea avarii în fiecare zi, încercăm să le remediem cât mai repede și impactul să fie cât mai scurt pentru locuitori. Aceste avarii vor mai apărea până la modernizarea sistemului", a explicat pentru HotNews.ro Adrian Gâtlan, director adjunct Termoenergetica, furnizorul de energie termică din București.

”Vineri, sâmbătă, duminică, luni, la CET Sud am livrat la 60 de grade. Ne-am asumat problema, am spus că este în remediere. Începând de ieri dăm 80 de grade, s-a rezolvat problema. Creștem temperatura treptat până la 90 de grade, dacă o creștem brusc, crapă țevile. Problema este că pierderile în rețea sunt la 2500 t, peste limita de 2.300 t.

Care este legătura cu temperatura? În momentul în care dai apă fierbinte amestecată cu apă rece ca să susțină presiunea și să compenseze pierderile din rețeaua Termoenergetica, în momentul acela temperatura scade. Faptul că vorbim doar despre temperatură este o capcană, mai avem presiune, debit. Dacă vor temperatură, eu le dau 90 de grade fără probleme, reduc apa de adaos, nu mai bag apă de adaos și dau 90 de grade. Dar dacă fac asta, se oprește CET-ul și rămâne jumătate de oraș fără apă caldă și căldură”, a explicat Claudiu Crețu, administratorul special al ELCEN, pentru HotNews.ro.

El spune că și problemele de la CET Grozăvești se vor rezolva până la finalul săptămânii.







”La CET Grozăvești suntem azi în teste. Ori vineri, ori sâmbătă, pornim și noul cazan. Asta înseamnă că pe aria CET-ului va veni un surplus de calitate a agentului termic și va fi mai bine. Cred că de duminică se va simți în calorifere”, a declarat Claudiu Crețu.

De ce este mai rău ca iarna trecută







În ultimele săptămâni, mii de blocuri nu au avut apă caldă sau căldură sau agentul termic nu a fost livrat la parametri, situația fiind mult mai rea decât iarna trecută. Claudiu Crețu, administratorul special ELCEN spune că principala cauză este starea tot mai rea a sistemului de distribuție, pierderile pe rețea dublându-se în 2020 față de 2019.

”De ce se întâmplă asta? În ultimii 3 ani pierderile s-au triplat, iar în 2020 s-au dublat față de 2019. Băgând apa rece cu apa fierbinte pe care o producem cum o produceam și înainte, pe acolo, în momentul acela temperatura scade. Nu putem să încălzim și apa de adaos, tehnic nu avem cu ce. Ca să o putem încălzi și pe aceea avem nevoie de alte centrale și cazane pe care le putem face în 4-5 ani. Capacitatea tehnică a ELCEN asta este, centralele astea sunt, vechi din '64. Atât pot și stau să crape. De aceea, vineri noapte a crăpat. Fiindcă în momentul în care mergi cu mașina pe zona aia roșie, îti crapă motorul. Și dacă a crăpat CET-ul de tot, stăm jumătate de oraș în frig până iarna viitoare. Acesta este riscul. CET-ul are un maxim de funcționare. Pierderile în 2016 erau 800/900 t. Acum sunt la 2,5 milioane de litri de apă fierbinte/oră. Tehnic, sistemul este la limita de avarie. A venit frigul acum, au crescut pierderile de la 2000 t la 2500t”, a declarat Claudiu Crețu.

”Pierderile s-au dublat pentru că rețeaua s-a degradat anual, iar anul ăsta, fiind campanie electorală în vară, ei nu au mai lucrat, ca să nu supere. Au început să lucreze un pic prin iunie-iulie, au început glumele cu apa caldă și au zis că nu lucrează în campanie ca să dea bine la electorat până în 27 septembrie. Eu am dat comunicate de presă, dar lumea zicea că trece și iarna asta.

Fiindcă nu am pregătit sistemul în vară, acum statu cu toate motoarele la limită, să-mi sară pompele și cu riscul de a pune în cap și sistemul energetic. Când cade un CET, rămânem și fără curent. Dacă erau alegerile în iunie, situația era altfel. Pandemia asta ne-a distrus, că nu s-a lucrat. Nu s-au făcut lucrările necesare în vară, iar acum stau pe margine și spun că ELCEN e de vină”, a explicat Claudiu Crețu.

”Este catastrofă fiindcă nu primesc agent termic destul de la CET-uri. Dacă îmi livrează apă la 60% de la CET, ajunge în calorifere 30 de grade. Cum să fie calde. Povestea cu apa de adaos este o tâmpenie fiindcă în timpul verii mi-au livrat temperaturi mai mari. Debitele nu mai sunt la fel de mari ca acum câțiva ani. Au probleme la CET-uri asta e realitatea”, au declarat reprezentanți ai Termoenergetica pentru HotNews.ro.

Claudiu Crețu, reprezentantul ELCEN, a declarat că pentru a putea trece iarna cu bine, Termoenergetica trebuie să identifice porțiunile de conductă pe unde sunt cele mai mari pierderi și să le repare, astfel încât pierderile în sistem să scadă măcar sub 2000t/oră.

”Trebuie să identifice segmentele pe unde sunt pierderi uriașe și să înlocuiască conductele. Dacă nu intră să rezolve situația, nu știu ce se va întâmpla iarna asta”, a declarat Claudiu Crețu.

”Nu avem găuri uriașe prin care curge apă. Sunt multe avarii, fiindcă sistemul este vechi. Dacă ar exista niște găuri uriașe pe raza unui CET, acel CET s-ar prăbuși, nu ar mai putea funcționa, pompele ar intra în cavitație. Sunt găuri mai mari, mai mici, este un sistem care de 30 de ani nu s-a modernizat, un sistem care a fost gândit pentru 25 de ani și are 50-60 de ani, perioadă în care nu s-a modernizat. Noi lucrăm permanent pentru repararea acestor avarii. Reparațiile mențin sistemul în funcțiune, nu îl modernizează”.

Joi dimineață, circa 2.700 de blocuri din București nu aveau deloc apă caldă și căldură sau agentul termic nu era livrat la parametri.







Sectorul 1

Sectorul 2

Sectorul 3

Sectorul 4

Sectorul 5

Sectorul 6

Aceeași explicație vine și de la ELCEN, producătorul de energie termică.El afirmă că, fiind campanie electorală, în vară nu s-au făcut toate lucrările necesare de modernizare, ca să nu rămână lumea fără apă caldă și căldură. Iar problema este legată de faptul că lucrările nu s-au făcut pe timpul verii, susține el.Reprezentanți ai Termoenergetica, contactați de HotNews.ro, spun însă că de vină pentru lipsa apei calde și căldurii este ELCEN, care are probleme la CET-uri și nu livrează apa la temperatura cerută, de 90 de grade.Adrian Gâtlan, directorul adjunct al Termoenergetica, spune însă că tot sistemul este vechi și trebuie modernizat:Situația defalcată pe sectoare este următoarea:Din cauza avariilor: 58 imobile, majoritatea blocuriFuncționare sub parametri: 41 de imobile, majoritatea blocuriDin cauza avariilor: 42 de imobile, majoritatea blocuriFuncționare sub parametri: peste 700 de imobile, majoritatea blocuriDin cauza avariilor: 12 imobileFuncționare sub parametri: 1131 de imobile, majoritatea blocuriDin cauza avariilor: 8 imobile;Funcționare sub parametri: 279 imobile, majoritatea blocuri.Din cauza avariilor: 110 imobile, majoritatea blocuri;Funcționare sub parametri: 545 imobile, majoritatea blocuri;Din cauza avariilor: 26 imobile, majoritatea blocuriFuncționare sub parametri: 0