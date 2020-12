​VIDEO Piedone: În 2018, Economat a cumpărat un patinoar de 1 hectar pentru care trebuie să plătim 30 milioane de euro. Ursuleți și pinguini de 1000 euro bucata și peste 5000 de perechi de patine de 1,2 milioane euro stau de 2 ani în depozit

Economat, una dintre companiile Primăriei Sector 5, a cumpărat în 2018, în timpul primarului Daniel Florea, un patinoar artificial de 10.000 mp pentru care a plătit circa 30 milioane de euro, patine de 1,2 milioane de euro, ursuleți ajutători de 1.000 de euro bucata și pinguini de 500.000 de euro, a postat actualul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, pe pagina de Facebook a Primăriei. Deși patinoarul stă de 2 ani nefolosit în depozit, facturile au venit acum la plată la Primăria Sectorului 5, dar primarul spune că nu le va plăti. ”Să le scoată la vânzare ca să-și recupereze banii, spune acesta.















”Am descoperit atunci când am solicitat să văd anumite date din contabilitatea Primăriei Sectorului 5 că avem de plată o sumă de 139.743.672 milioane lei, peste 30 milioane euro, facturi scadente, pentru un patinoar artificial. În 2018, SC Economat achiziționează acest patinoar, iar în 2019, pe 30.12 facturează unei alte societăți, tot din cadrul Consiliului Local, Amenajare Edilitară Salubrizare SA. Aceasta facturează la rândul ei către Primăria Sectorului 5, cu mențiunea că SC Economat dă și un adaos comercial către Amenajare Edilitară, deși sunt sub același tătic, Consiliul Local, apoi îmi facturează mie să le dau banii înapoi. Dacă nu aș fi crezut că mă aflu într-o primărie, aș fi crezut că aici este o spălare de bani, ceva de genul. M-am dus să verific dacă există acest patinoar, există și există și praf pe el, parte din el a început să se degradeze, există patine la 1.000 lei perechea, am să dau la tot sectorul, chiar și mărimea 47, plus că au înțeles să cumpere și ajutoare de patinaj, ursuleți și pinguini, unde un ursuleț și un pinguin costă 5.000 de euro bucata, pinguini am de aproximativ 500.000 de euro, cred că sunt mulți începători în Sectorul 5, iar patine am de peste 1,2 milioane euro”, a spus primarul Piedone într-un video postat pe pagina de Facebook a Primăriei Sector 5.

Acesta susține că nu va plăti așa ceva.







”Eu o să refuz să plătesc așa ceva, cu toate riscurile, pentru că nu sunt bani și de ce eu trebuie să le plătesc acum, când stau în depozit de peste 2 ani, de ce nu a fost folosit, de ce din cei 10.000 mp s-au folosit două sau trei patinoare, în rest nu ai unde să pui suprafața asta, este un hectar de patinoar. Noi în Sector avem Parcul Sebastian, Parcul Humulești care adunate împreună nu dau această suprafață, nici să defișez tot să pun patinoar. Trebuie să fii nebun să crezi că în Sectorul 5 prioritatea este să pui patinoar, nu avem creșe, nu avem grădinițe, părculețe în spatele blocului, nu avem un cămin de bătrâni, asfalt turnat, cu 30 de milioane de euro dacă i-aș fi avut astăzi, în șase luni aș fi făcut 6 grădinițe, 6 creșe și mai făceam și câteva parcuri prin sector. Nu am să-l achit. O să le spun domnilor de la societățile comerciale să se ducă, să-l și-l vândă. Cine l-a comandat, să-l plătească. O să-i ajut și o să le spun că o să iau eu suprafața de 700 mp, pe care o să o achit, să pun un patinoar, dar ce să fac cu restul. Am 5.201 patine. Ce să fac cu atâtea patine. De patine are nevoie Sectorul 5?”, a mai spus Piedone.Economat Sector 5 a fost înființată de Marian Vanghelie în 2001, cu scopul declarat de a pune la dispoziția familiilor cu venituri reduse produse alimentare și nealimentare de bază la prețuri mai mici decât cele de pe piața liberă. În timpul mandatului primarului PSD Daniel Florea s-a ocupat însă de alte lucruri, pe lângă activitatea principală, de exemplu de achiziția de tablete. Societatea a cumpărat în luna august 30.000 de tablete, nu știm cât au costat, dar achiziția face obiectul unui dosar DNA.