Târgul de Crăciun din Craiova, închis de DSP la nici o oră de la deschidere. „Ne-au spus să strângem marfa și să închidem pentru că Primăria nu are aviz de funcționare”

„Au început pregătirile pentru Târgul de Crăciun. Pentru a evita aglomerația, anul acesta avem două locuri în care vor fi montate căsuțele, Piața Buzești si Piața Mihai Viteazul, iar în Parcul Romanescu va fi iluminat de sărbători în fața Casei Bibescu. Spre deosebire de anii trecuți, căsuțele pentru comercianți sunt vopsite în culorile Crăciunului și vor fi ornate cu ramuri de brad și instalații de lumini, iar în zona Centrului Istoric vor fi puse în valoare mai ales clădirile. Având în vedere ca Târgul de Crăciun din Craiova este inclus, anul acesta, în topul Forbes, ne dorim să aveți sărbători de poveste”, spunea atunci Lia Olguța Vasilescu

La nici o oră de la deschiderea Târgului de Crăciun, producătorii și comercianții care trebuiau să-și vândă produsele în cadrul târgului din Craiova au fost închiși rând pe rând de Direcția de Sănătate Publică Dolj. Potrivit Gazeta de Sud, comercianții au povestit că nici nu au deschis bine tarabele că au fost luați „la puricat” de către poliție, inspectori de la ITM Dolj și angajați de la DSP Dolj. Aceștia din urmă le-ar fi spus să tragă oblonul, fiindcă primăria nu este în ordine cu autorizația de funcționare a târgului. Prin urmare, toate căsuțele din Piața Buzești si Piața Mihai Viteazu sunt la acest moment închise.„Noi suntem producători. Am venit din Olt. Am plătit, am închiriat o căsuță și azi, la deschiderea târgului am început să ne afișăm marfa pentru vânzare. Nu a trecut mult timp și au început să vină cei de la poliția economică, cei de la ITM și cei de la DSP Dolj. Aceștia din urmă ne-au spus să strângem marfa și să închidem pentru că primăria nu are aviz de funcționare. Noi suntem în regulă cu toate actele, problemele sunt de la primărie. Nu înțeleg ce vină avem noi, suntem prinși la mijloc. Am înțeles că tot târgul este închis. Noi plătim chirie și suntem puși într-o astfel de situație. Am înțeles de la cei de la primărie că au depus toate documentele, dar DSP nu le-a dat aviz”, a explicat Stela Florescu, producător, citată de Gazeta de Sud.Reprezentanții Primăriei Craiova, însă, nu au putut oferi mai multe detalii legate de controalele DSP, cu toate că Târgul de Crăciun a fost organizat de municipalitate.„Am auzit că ar fi fost niște controale, dar nu stiu mai multe. E posibil sa fie controale pe la comercianți, dar sunt individuale si de la mai multe instituții. Primăria nu a primit niciun fel de sesizare în acest sens. Noi ne-am ocupat de aprinderea luminițelor”, a spus Marina Andronache, șefa Serviciului Imagine din cadrul Primăriei Craiova, potrivit Gazeta de Sud.În municipiul Craiova, autorităţile locale au aprins, sâmbătă seara, luminile de sărbători, scrie Agerpres. Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a scris pe Facebook că, anul acesta, nu se poate vorbi de organizarea unui Târg de Crăciun, întrucât nu vor mai fi spectacole, patinoar, orăşelul copiilor etc.„Anul acesta nu putem vorbi de Târg de Crăciun, fiindcă nu mai organizăm spectacole, nu mai avem patinoar, orășelul copiilor, carusel, ateliere interactive etc. Am încercat să păstrăm magia sărbătorilor de Crăciun, însă, măcar prin iluminatul de sărbători (...)”, a scris Olguţa Vasilescu pe pagina sa de Facebook Libertatea amintește că, în urmă cu două săptămâni, când organizatorii Târgului de Crăciun de la Sibiu spuneau că vor anula evenimentul din cauza pandemiei de coronavirus, primarul Craiovei anunța că nu renunță însă.