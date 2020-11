Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6: Cine sapă un șanț de 60 de centimetri, trebuie să repare tot trotuarul, pe o lățime de 2 metri, ca la Oradea

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, vrea să propună un proiect de hotărâre de Consiliu General prin care operatorii rețelelor de utilități care sapă un șanț să nu mai asfalteze doar unde au săpat ci tot trotuarul. Primarul a scris mesajul după ce a văzut cum a fost peticit un trotuar din Sectorul 6 chiar de Compania Municipală Managementul Traficului. Edilul spune că nu va mai recepționa astfel de lucrări.







”Sunt un car de nervi. Am fost sa receptionez (pesonal sa verific!) încă o lucrare iar în drum m-am oprit la o alta, semnalată de cetățeni, care va veni la recepție in viitorul apropiat. "Mozaicul" și gaura din stânga colajului, la fel ca șanțul din dreapta sus, sunt opera Companiei Municipale Mangementul Traficului. Evident că nu a existat o coordonare intre această companie municipală și lucrările făcute în grabă de catre ADP Sector 6, derulate cu un operator privat, la presiunea fostului primar! Mesajul meu este următorul: cine sapă un șanț de 60 de centimetri, TREBUIE să repare tot trotuarul, pe o lățime de 2 metri, ca la Oradea! Aceste bulevarde mari tin de PMB și voi propune un proiect Consiliului General pentru ca acest lucru să se întâmple! Pe străzile secundare ma ocup eu prin hotărâre de Consiliu Local. Oricum, stam execrabil la coordonarea lucrărilor, planificarea lor. E ca la nebuni”, a scris Ciucu pe pagina de Facebook.











Primarul este nemulțumit și de garanția mică pe care o au lucrările.







”Pozele din dreapta-jos arată cum au fost refăcute lucrările după ce am mai refuzat recepția odată. Asta pentru că s-a lucrat fără proiect, de ochii lumii, in febra alegerilor!!! Exact cand mă rugam de fostul primar să nu le facă in grabă, sa aștepte sa le fac eu ca lumea! Si sunt un car de nervi pentru ca sunt facute pe bani împrumutați si că au doar 3 ani garanție și pentru că sunt proaste! Eu nu plătesc așa ceva. Lucrarea pentru care am ieșit pe teren este okayish, o vom receptiona după câteva îmbunătățiri superficiale pe care deja le-am cerut”, a mai scris Ciucu.