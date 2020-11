Trei din cele patru CET-uri din București vor fi modernizate cu bani europeni, circa 370 milioane lei

CET Progresu, CET Vest și CET Sud vor fi modernizate cu bani europeni, circa 370 milioane de euro, a anunțat joi ministrul Economiei, Virgil Popescu, într-o conferință de presă. ELCEN a depus cererea de finanțare, iar după finalizarea lucrărilor CET-urile vor ajunge de la 50% la 97% eficiență energetică.







”Am discutat problema ELCEN, problema încălzirii municipiului București, problema rețelelor de termoficare. Vreau să vă zic că găsim soluții la nivelul Ministerului Economiei. Ieri am anunțat într-o conferință de presă iminenta ieșire din insolvență a companiei ELCEN deținută de Minister. Se va întâmpla acest lucru. Astăzi am discutat la Minister, ne-am uitat pe proiectele depuse pe Fondul de modernizare și ELCEN a depus 3 proiecte pentru modernizarea și creșterea randamentului centralelor Progresu, CET Vest și CET Sud. Vorbim de proiecte în valoare totală de 370 milioane de euro care vor fi finanțate prin Fondul de modernizare începând cu anul viitor. Vorbim de o creștere a eficienței energetice de la 50% spre 97% după modernizare. Vorbim inclusiv de o scădere a prețului la gigacalorie după modernizare. Vorbim de echilibrarea sistemului de încălzire a municipiului București, fiindcă în momentul de față pompăm din CET Sud ca să ajungem în nordul Bucureștiului”, a declarat ministrul.







Virgil Popescu a declarat că ministerul are și un proiect de reconstruire a CET Titan.







”Mai avem un alt proiect pe care o altă companie a noastră îl face pe amplasamentul fostului CET Titan. Acolo vorbim de o investiție de 58 milioane de euro pentru a construi un CET nou. Când vom finaliza aceste investiții, putem spune că sistemul de încălzire a Bucureștiului este cu cogenerare de înaltă eficiență”, a explicat acesta.









În plus, Virgil Popescu a declarat că a fost găsită soluţia pentru a scoate din insolvenţă ELCEN, astfel încât producătorul de energie să poată accesa fonduri pentru modernizare.



"Ieri am avut o discuţie cu administratorul special al Elcen şi vreau să vă anunţ că Elcen va ieşi din insolvenţă. Am găsit soluţia. Se fac deja, împreună cu ANAF, pe Ordonanţa 69, compensările în aşa fel încât penalităţile la bugetul de stat să fie tăiate şi în cel mai scurt timp Elcen să iasă din insolvenţă", a anunţat ministrul.









La conferința de presă a participat și primarul general al Capitalei, Nicușor Dan și premierul Ludovic Orban.