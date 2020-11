Consiliul Local Sector 6 va cere acordul Consiliului General Bucureşti pentru o asociere cu UPB privind accesul publicului în Parcul Politehnicii

Potrivit hotărârii, asocierea ar urma să includă următoarele condiţii: UPB va permite accesul publicului pietonal sau cu alte mijloace de deplasare nemotorizate în incinta parcului, Sectorul 6 va asigura salubrizarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din perimetrul parcului, paza zonei parcului va fi asigurată de Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6.Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat în şedinţa Consiliului Local că marţi dimineaţa s-a întâlnit cu rectorul UPB pe tematica acestui proiect."I-am promis angajamentul consilierilor Sectorului 6, al ADP şi al Poliţiei Locale. Domnul rector, pe bună dreptate cumva, nu-l acuz, a oprit protocolul, pentru că nu toţi cetăţenii noştri se comportă civilizat. Am văzut urme de drifturi pe asfaltul din faţa Rectoratului. (...) Deblocăm situaţia, avem deschidere de la Politehnică. (...) Am fost absolut uluit să aflu că UPB a atras 700 de milioane de euro din cadrul financiar anterior. E o sumă fabuloasă faţă de Primăria Sectorului 6, care a atras foarte puţin. (...) Eu le-am propus să depunem împreună proiecte", a afirmat Ciucu.Potrivit edilului Sectorului 6, cei circa 20 de oameni de la UPB care se ocupă de această sferă au expertiză pe zona de mobilitate, anvelopări, digitalizare.Ciprian Ciucu anunţa pe 2 noiembrie că protocolul cu UPB privind accesul cetăţenilor în parcul universităţii a fost reziliat de rectorul instituţiei de învăţământ, pentru că autoritatea locală nu şi-a respectat obligaţiile, dar situaţia va fi remediată."A existat un protocol de colaborare din data de 15 septembrie 2020 între Universitate şi Primăria Sectorului 6, prin ADPU, care permitea accesul în Parcul Politehnicii. Astăzi am primit o adresă prin care acel protocol a fost reziliat unilateral de către rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti cu data de 30 octombrie 2020 pentru că primăria nu şi-a respectat obligaţiile, respectiv asigurarea pazei şi a curăţeniei. Nu am ştiut despre conţinutul acelui protocol, reziliat la o săptămână după ce mi-am preluat mandatul. Rectorul universităţii are dreptate, ADPU S6 nu şi-a respectat obligaţiile. De asemenea, ADPU Sector 6 nu avea cum să-şi respecte obligaţiile în lipsa unei hotărâri a Consiliului Local Sector 6 care să-i permită efectuarea cheltuielilor aferente", explica primarul.În altă ordine de idei, în şedinţa de marţi a Consiliului Local s-a mai adoptat un proiect care prevede solicitarea către CGMB de a întreprinde demersurile necesare în vederea iniţierii unei hotărâri de guvern pentru trecerea unor imobile din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în cea a Consiliului Local."Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a întreprinde demersurile necesare în vederea iniţierii unei hotărâri de guvern pentru transmiterea imobilelor având numerele cadastrale 218783, 227926 şi 228563, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6", prevede hotărârea.Conform sursei citate, imobilele vor fi destinate realizării unor noi edificii urbane de interes public (creşe, unităţi de învăţământ preuniversitar, spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii, parcări, un centru Respiro pentru persoanele cu dizabilităţi adulte din sector etc.).