Administrația Firea a dat pe final de mandat aviz pentru construirea unui bloc de 7 etaje peste o casă monument istoric de pe bd. Regina Maria din Capitală

Potrivit Planului Urbanistic postat pe site-ul Primăriei Capitalei , municipalitatea a avizat păstrarea casei monument, consolidarea și extinderea ei cu un bloc cu 7 etaje, aproape pe toată suprafața terenului de circa 900 mp. Casa figurează în lista monumentelor istorice, la categoria B- monument de interes local, are parter și etaj și a fost construită în urmă cu peste 100 de ani. Imobilul a fost lăsat în paragină în ultimii ani, însă arată în continuare foarte bine și ar putea fi salvat. Mai mult zona este protejată, gradul de protecție fiind maxim - adică sunt permise intervenții care conservă caracterul zonei, ceea ce nu se poate spune despre un bloc de 7 etaje.





Indicatorii urbanistici aprobați de administrația Firea sunt: CUT 3,84 ADC/mp teren, POT (75%), înălțimea maximă 7 etaje (25 m). Înălțimea maximă permisă în zona protejată este de 16 m la care se pot adăuga două etaje, însă nu este obligatoriu să se construiască atât. Inițiatorul proiectului este firma Iancu Nicolae Center SRL, iar proiectant Metropolitan International Architects. Avizul de urbanism a fost dat de Primăria Capitalei pe 5 august, fiind semnat de fostul arhitect șef al Capitalei, Ștefan Dumitrașcu.





Istoricul Andrei Pippidi a scris despre frumoasa casă monument istoric în Dilema veche, astfel ne putem face o idee despre povestea ei.







”Lăsați în pace clădirile istorice! Nu le mai mutilați! Ați urâțit prea mult Bucureștiul”, a scris Dumitrică Constantin.







”Sunt total împotrivă! Distrugerea acestei clădiri, demolarea chiar și cu păstrarea fațadei reprezintă o crimă impotriva istoriei și patrimoniului. Doamne ferește de aceste practici”, a scris un alt cetățean, Spînu Sebastian.







”Este o casă cu etaj în stil eclectic, cu o decoraţie destul de elaborată la faţadă şi în interior, la sala de festivităţi. A-i atribui construcţia unui arhitect activ în epoca aceea, ca I.N. Socolescu (1859-1924), nu e imposibil. Ornamentica bogată a faţadei la nivelul etajului împrumută stilistica clasicismului francez de secol XVII, ceea ce este un argument în favoarea identificării pe care mi-aş îngădui să o propun. Deşi o vastă pivniţă boltită indică o dată mai veche, construcţia de deasupra nu poate fi decât din ajunul de veac când s-a deschis bulevardul. Ea a fost sediul societăţii Unirea Constructorilor Români. Balconul central cu o feronerie uvrajată poartă simbolul masonic al echerului şi compasului, în acest caz potrivit cu profilul instituţiei. Clădirea a adăpostit o şcoală de construcţii (director C. Dobrescu în 1924, pe cînd preşedintele societăţii era C. Niţescu). În 1950, cînd s-a adăugat un corp secundar (numai parter), s-a schimbat numerotaţia, iarăşi, odată cu numele străzii, bineînţeles, fiindcă amintea de monarhie, aşa că imobilul a devenit Bd. Coşbuc, 24-28. O altă schimbare a fost a numelui şcolii: Şcoala Medie Tehnică de Construcţii Civile, care a funcţionat acolo. După ce aceasta a dispărut, clădirile trecând în proprietatea unei societăţi anonime, S.C. Aroconstruct, în 1991 au fost dezafectate şi reduse la funcţia de depozit. În prezent ele sînt goale şi deteriorate, cu tencuiala jupuită sau pătată de umezeală. Consecinţă a cutremurului din 1977, nişte tiranţi metalici sînt înfipţi în faţade şi la interior. Totuşi, zidurile au rezistat, aşa că nu exista pretext ca să fie demolate”, a scris Pippidi în 2012 La rubrica de dezbatere publică, zeci de cetățeni au cerut municipalității să nu aprobe acest proiect pe motiv că mutilează zona.”STOP distrugerii patrimoniului urbanistic! STOP ştergerii istoriei acestui oraş! STOP rechinilor imobiliari! Nu sunt de acord cu acest nou PUZ distructiv” a scris Sever Catianu.”Acest proiect reprezintă încă o barbarie urbanistică marca Firea & rechinii imobiliari! Îl rog pe primarul ales Nicusor Dan să facă tot ce poate pentru a bloca acest tun imobiliar mizerabil al unei firme cu 2 angajați (!) din Voluntari!”, a scris Ștefan.