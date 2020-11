Nicușor Dan despre situația financiară a Primăriei Capitalei: Datoriile curente sunt de 3 miliarde lei / Vrem să recunoaştem toate datoriile, chiar și datoria de bază de 900 milioane lei a RADET la ELCEN

Acesta a declarat că strategia sa este ca municipalitatea să recunoască toate datoriile și să facă un buget realist pe 2021.







"Soluţia de principiu pe care am agreat-o cu ministrul Finanţelor este să facem curăţenie în finanţele Municipalităţii, adică să avem un buget realist începând cu 2021, să recunoaştem toate datoriile, inclusiv cele ale companiilor din subordine, în special ale Termoenergetica şi ale STB, şi să ieşim cu situaţia financiară curată şi cu aceste datorii recunoscute, pentru a fi - împreună cu Ministerul Finanţelor - refinanţate de către sistemul financiar (...) Este o discutie de principiu, datoriile pe care le au diverse institutii din subordinea pMB sa ajunga in acelasi loc. De exemplu, Primăria Capitalei are datorii de 700 milioane lei la STB, iar STB datorează aproape toți acești bani ANAF. Datoria trebuie sa ajunga la municipalitate, nu la STB care este un intermediar. ", a menţionat Nicuşor Dan.





"În ceea ce priveşte partea financiară, am găsit la momentul în care am venit în Primărie în conturi 4 milioane de lei. 80 de milioane popriri pe conturi şi nu a fost evident, în jur de 10 noiembrie, să plătim salariile, dar le-am plătit pentru Primărie şi administraţiile din subordine. Datoriile curente ale primăriei şi ale instituţiilor din subordine sunt de 3 miliarde de lei, şi de aici vin două probleme. Una: e o uriaşă energie consumată de toată lumea, să vedem ce putem să plătim mai întâi, ca să nu rămânem fără bani. A doua problemă, care e şi mai importantă: că nu există încredere din partea sistemului financiar pentru Primăria Capitalei, pentru a cofinanţa marile lucrări de investiţii pe care vrem să le începem de la anul", a declarat Nicuşor Dan.Nicușor Dan a declarat că este dispus să recunoască inclusiv datoria de bază a fostului RADET către ELCEN, 900 milioane din cele 3,8 miliarde lei.”Mi-aș dori, dar nu am avut această dicuție. După cum știți acum câtiva ani, creditorii ELCEN-ului si-au manifestat dorinta ca datoria istorica fără penalități, undeva la 900 milioane lei, sa fie recunoscută și reeșalonata. Daca există această disponibilitate, îmi doresc ca și această sumă să intre în coșul cu care vom ieți pe piață să ne împrumutăm. Dacă nu facem asta, când ieșim să ne împrumutăm, băncile vor vedea un litigiu în care apare un risc de plată de 4 miliarde”, a spus Nicușor Dan.Reamintim că la finalul anului trecut , ELCEN, furnizorul de apă caldă și căldură din București, a cerut în instanță atragerea răspunderii patrimoniale a Primăriei București pentru recuperarea datoriei de 3,8 miliarde lei a RADET, distribuitorul de agent termic. Reamintim că RADET a intrat în faliment, iar afacerea a fost transferată către compania municipală Termoenergetica, iar ELCEN practic nu își mai poate recupera suma în cauză.