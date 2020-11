Nicușor Dan despre criza sanitară: Am detașat 200 de oameni la DSP / Nu mai sunt întârzieri la anchetele epidemiologice

Foto: Inquam Photos via Digi24.ro

Primăria Capitalei a detașat aproape 300 de angajați ai Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale către DSP și Serviciul de Ambulanță București Ilfov pentru a rezolva carențele de personal ale celor două instituții. Către DSP București au fost detașate 200 de persoane, către Serviciul de Ambulanță 40, iar către DSP Ilfov - 50 de persoane. După transferurile făcute, Nicușor Dan spune că DSP București nu mai are întârzieri în efectuarea anchetelor epidemiologice.







"În ceea ce priveşte criza sanitară, am detaşat 200 de persoane de la Administraţia Spitalelor către DSP. DSP nu avea resurse, nici materiale, nici umane pentru a face faţă solicitărilor. Am organizat la Arena Naţională 270 de posturi, dintre care 200 cu oameni de la Administraţia Spitalelor (ASSMB) şi 70 în parteneriat cu Facultatea de Medicină. În momentul acesta nu mai există întârzieri în ce priveşte anchetele epidemiologice. Este un lucru foarte important, pentru ca oamenii care sunt în risc de a contamina alţi oameni să fie anunţaţi din primul moment, să fie în izolare. Exista o problemă şi la Salvare, pentru că ei făceau şi activitatea lor curentă, şi activitatea de testare, iar prin detaşarea acestor 40 de persoane, care fac - împreună cu personal alocat de la Salvare - fac testări, activitatea Ambulanţei Bucureşti-Ilfov a fost degrevată şi nu mai există probleme aici. Au fost detaşate de asemenea 50 de persoane pentru a ajuta DSP Ilfov care are Aeroportul Otopeni şi avea aceeaşi problemă pe anchetele epidemiologice", a declarat Nicuşor Dan.





Acesta spune că a încheiat și mai multe acorduri cu hoteluri, pentru carantinarea persoanelor care se întorc din străinătate.







Nicușor Dan spune că principala problemă cu care se confruntă în prezent Municipalitatea este suplimentarea paturilor de Terapie Intensivă, dar caută soluții.