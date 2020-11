INTERVIU Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2: Curtea de Conturi a descoperit un prejudiciu estimat de 214 milioane lei / Taxa de habitat, anulată definitiv în instanță / Taxa de timbru, plătită prin SMS

Servilismul funcționarilor și frăția unor directori pentru a ascunde lucruri





Radu Mihaiu: Am cerut celor de la Administrația Domeniului Public să transparentizeze procesul de alocare al locurilor de parcare. În acest sens le-am cerut o listă cu toate locurile de parcare libere. Inițial, mi s-a spus că sunt peste 1900 de locuri de parcare libere. Am cerut lista, am primit o listă care conținea 971 locuri de parcare. Au dispărut 1000 de locuri. Iar apoi s-a dovedit că nici acelea 900 nu erau libere, pentru că erau persoane în așteptare pentru ele, dar figurau ca libere. Îmi este neclar de ce figurau libere dacă erau persoane în așteptare. Este neclar de ce nu mi s-a spus de la început că există pentru acele locuri persoane în așteptare. Lucrez împreună cu ADP să corectăm aceste lucruri. Nu e normal să figureze în sistem că avem 1000 de locuri libere dacă pentru unele dintre ele sunt și 30 de persoane în așteptare.





Radu Mihaiu: În perioada următoare este foarte greu să luăm măsuri. A fost respinsă de la Capitală o inițiativă de creare a 4 grădinițe. Va trebui să găsim soluțiile anul viitor. Anul acesta este tare greu să găsim soluții.





Au fost multe lucruri surprinzătoare. Unul dintre cele mai surprinzătoare a fost atitudinea oamenilor față de primar, asta a fost izbitoare în prima zi. O atitudine neașteptată pentru cineva care vine din privat, posibil să fi fost o atmosferă pe care o așteptam acum 20 de ani, acum 25 de ani, în care oamenii se înclină, sunt servili. Vreau să schimb lucrurile astea, le-am spus tuturor în primărie că vreau să schimb această atitudine. Sper să se schimbe cât de repede se poate.Ce am observat? Am observat și un fel de frăție a unor directori care au vrut să frâneze lucruri, să ascundă lucruri, au vrut să blocheze activitatea. Cred că se așteptau să vină cineva mai puțin energic, mai naiv poate și a trebuit să trecem cu toții peste atitudinea asta în care orice nu se putea, era complicat, greu.În acest moment, pe proiecțiile pe care le avem, Primăria Sectorului 2 are un deficit de 109 milioane lei. Este propunere de rectificare bugetară. Căutăm cu toți directorii soluții să acoperim acești bani. O să vedem dacă găsim bani și la Guvern. Sunt foarte mulți bani care lipsesc pentru închiderea bugetului pe anul acesta. În acest moment nu văd o soluție foarte clară, dar trebuie să rezolvăm.Am ajuns în Primărie în plină misiune a Curții de Conturi. Curtea de Conturi a găsit nereguli referitoare la salubrizare, la regularizări privind numărul de persoane pentru care se facturează serviciul de salubritate. Au mai găsit nereguli cu privire la anvelopări de blocuri, respectiv s-a agreat ceva în contractul cadru, iar în contractul subsecvent, ofertele au fost mai proaste. Am primit măsură de la Curtea de Conturi să remediem aceste lucruri. Au mai câteva măsuri minore. În total, pe 2019, avem un prejudiciu estimat de 150 milioane lei, la care se adaugă un prejudiciu din 2015, nerecuperat, de 64 milioane lei, tot pe anvelopări.Rămâne cine vrea să muncească onest, cine vrea să facă treabă și să servească interesul cetățeanului nu interesul unui X%. Rămâne în Primăria Sectorului 2 cine vrea să fie om demn și corect, să nu fie în genunchi în fața unui furnizor, rămân oamenii care vor să facă treabă bună în administrație și o să scăpăm de cei care sunt aici în Primărie pentru căpătuiala altcuiva.Am avut o cerere de pensionare și am avut câteva detașări pe alte posturi. Au fost și demisii, dar nu din partea directorilor.Primarul Radu Mihaiu a pierdut procesul cu cetățeanul Radu Mihaiu privind taxa de habitat, adică se anulează taxa de habitat. Taxa a fost anulată de instanță în a doua mea zi de mandat, pe 29 octombrie. Cetățeanul Radu Mihaiu, împreună cu alți cetățeni care au fost parte din proces, a câștigat procesul împotriva Primăriei Sector 2. Taxa de habitat a fost anulată. Hotărârea de Consiliu Local prin care se instituia taxa de habitat a fost anulată definitiv. Practic cetățenii nu trebuie să mai plătească taxa de la data anulării. Ce s-a plătit, nu mai poate fi recuperat, la fel și datoria, dacă este cazul.Cu licitația, ținând cont că acest caiet de sarcini pentru delegarea serviciului de gestiune se baza în mare parte pe taxa de habitat, în acest moment analizăm dacă din punct de vedere juridic acest caiet de sarcini rămâne în picioare. Discutăm și cu ANAP dacă putem corecta acest caiet de sarcini sau modificarea este semnificativă, iar licitația trebuie reluată. Încă nu avem un răspuns de la juridic. Este parte din perii albi pe care cetățeanul Radu Mihaiu îi provoacă primarului Radu Mihaiu.Este o posibilitate destul de serioasă ca acest caiet de sarcini să fie anulat, dar asta înseamnă că o altă licitație ar putea să se desfășoare undeva la unu, doi ani, la modul realist.Mizeria rămâne cea mai mare problemă a Sectorului 2. Da, în acest moment, și aici sunt destul de multe nereguli despre care Curtea de Conturi nu a spus nimic, dar pe care noi încercăm să le deslușim, respectiv existența unor tarife, aprobarea lor prin Consiliu, din nefericire nu găsim un act adițional care să se bazeze pe o hotărâre de Consiliu Local privind colectarea de gunoi menajer de la locuințe. Lucrăm cu cei de la Juridic, cu cei de la Servicii Publice să găsim ultima formă a contractelor și a tarifelor pe care să le putem plăti facturile Supercom.Am avut multe discuții. Chiar am suplimentat personalul acre verifică zonele Supercom. Am luat de la Poliția Locală 5 persoane care să suplimenteze personalul acre verifică felul în care își face treaba Supercomul. Ce pot să spun? Din fișele de observație au ieșit procente mult mai mici decât cei 92% plătiți anul trecut, serios mai mici, spre jumătate. Trebuie să conciliem împreună cu Supercom aceste fișe de observație. Mă refer la indicii de îndeplinire a serviciului sunt mai mici decât anul trecut și prin urmare să plătim mai puțin.Investigăm acum cine trebuie sancționat și pentru ce și vom lua măsuri.Suntem în acest moment în discuții despre statutul juridic al PUZ-ului, dacă el poate fi anulat, dacă a produs efecte juridice sau nu. Încă nu este finalizată această discuție. Există și variante de rezervă, dacă juridic nu se poate să anulăm, nu sunt convins că nu se poate. Noi insistăm pentru anularea PUZ Sector 2. În cazul în care nu se poate, avem variante de rezervă în care să anulăm strict lucrurile foarte nocive introduse în acel PUZ.Voi face tot ce se poate să avem un Crăciun bun, dar în acest moment gândurile mele se îndreaptă spre acoperirea deficitului bugetar de 109 milioane lei, ca să sufere cât mai puțini oameni sau deloc din cauza aceasta.Veștile bune sunt că Piața Obor este funcțională, eliminăm ușor-ușor din birocrație, am eliminat necesitatea cererii și pentru cazierul fiscal atunci când se cer acte la urbanism. Lucrurile astea se vor întâmpla în interiorul Primăriei, nu trebuie să mai facă omul încă un drum la ghișeu, ci se cer între direcțiile din Primărie. Avem un proiect ca taxa de timbru să poată fi plătită la SMS, să nu mai meargă cetățeanul la ghișeu. Avem multe proiecte care ajută la simplificarea vieții cetățenilor. Am făcut programări online pentru obținerea documentelor de la urbanism pe lângă cele de la nașteri și decese și evidența populației. Aș mai vrea să fac un apel pentru ca ai d-voastră cititori să se înscrie să fie reprezentanții primarului în consiliile de administrație ale școlilor. Mi-aș dori ca reprezentant al primarului în fiecare școală să fie un reprezentant al comunității acre să fie un fel de punte între comunitatea respectivă, primărie și consiliul de administrație al școlii.