Primarul Braşovului, despre Cerbul de Aur: Un festival de casă. Ar trebui reinventat, regândit, reamplasat / TVR: E un concept şi brand al Televiziunii Române. Nimeni nu poate interveni

Festivalul Cerbul de Aur a debutat în 5 martie 1968. După patru ediţii consecutive a fost suspendat până în 1992. Ediţia 2020 a fost anulată din cauza pandemiei.









Allen Coliban a vorbit, vineri seară, într-un mesaj video pe Facebook, despre Cerbul de Aur.„Acest eveniment de tradiţie din Braşov ar trebui probabil reinventat, regândit, redimensionat, reamplasat, ceva făcut cu el pentru că felul în care s-a prezentat Cerbul de Aur în ultima perioadă – ca un festival de casă, cu o cheltuială de la bugetele locale de aproximativ 2 milioane de lei nu are... - dacă măsurăm beneficiile, dacă este să facem o dezbatere. Provoc pe oricine - şi din TVR, şi public, şi admiratori ai festivalului, şi critici să participe la această dezbatere şi să înţelegem care sunt beneficiile pe care le aduce un astfel de eveniment”, a afirmat primarul din Braşov.Potrivit acestuia, evenimentul nu justifică bugetul alocat anual de Primăria Braşov şi Consiliul Judeţean.„Din datele financiare, vorbim de un buget de aproximativ 2 milioane de lei, un eveniment care are mare parte din locuri date ca invitaţii şi protocoale şi tot felul de bilete gratuite pentru protipendadă, politicieni şi o întreagă pătură care şi-ar putea permite aceste bilete şi un număr de bilete pe care aş vrea şi eu să îl aud din gura celor de la TVR. Vreau şi eu să aud care sunt beneficiile şi care este costul, puse amândouă în balanţă”, a mai afirmat Allen Coliban.Acesta a precizat că este părerea sa personală, pe care o susţine, dar că după dezbatere Braşovul va trebui să ia o decizie.„Din perspectiva multor braşoveni, Cerbul de Aur este un eveniment de tradiţie, drag braşovenilor, dar mult prea puţin adus în ton cu nevoile culturale ale unui oraş ca Braşovul. Este o părere personală, pe care mi-o susţin, voi participa în orice dezbatere pe această temă, voi veni cu studii şi cifre suplimentare în perioada următoare şi la final vorbim despre o decizie pe care Braşovul ar trebui să o ia”, a mai afirmat primarul din Braşov.”1. Cerbul de Aur este un concept şi brand al Televiziunii Române. Nimeni nu poate interveni în modificarea lui. Deci nici primarul ales al Braşovului.2. Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a contribuit la faima Braşovului, pe plan intern şi internaţional, mai mult decât orice altă manifestare culturală. Şi la bunăstarea acestui frumos oraş. Ar trebui să dezvoltăm aceste direcţii în beneficiul tuturor.3. Cerbul de Aur a fost întotdeauna rezultatul unui parteneriat tradiţional, puternic şi pozitiv, între Televiziunea publică, Ministerul Culturii, Consiliul Local şi Consiliul Judeţean Braşov. Televiziunea Română rămâne în aşteptarea unui dialog aplicat, constructiv şi deschis despre potenţialul generos şi continuitatea acestui Festival. De altfel, managementul TVR va include organizarea acestui Festival în proiecţia bugetară a anului viitor.4. Şi pentru că a fost menţionat cuvântul ”tradiţie” vă reamintim că Cerbul de Aur este singurul Festival din România, transmis in direct, cu o istorie de peste şaizeci de ani şi cu un palmares de nouăsprezece ediţii. Este unul dintre primele festivaluri de interpretare din Europa. La ei, organizatorii, miniştrii, primarii, nu se ating de conceptul acestora, locaţiile sunt consacrate şi nimeni nu se gândeşte la înlocuirea lor. Ci la dezvoltarea lor. Tradiţia înseamnă continuitate”.******