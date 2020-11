Primarul Nicușor Dan a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea a 22% din rețeaua de termoficare din București cu fonduri europene - 1,6 miliarde lei

Astfel, prin cele două proiecte va fi reabilitat 35% din rețeaua de termoficare din București.







”Semnăm astăzi contractul de finanțare pentru reabilitarea rețelei de termoficare. Este vorba despre un contract pentru 210 km din cei 954 km de rețea principală, adică 23%. Este evidentă problema la care această finanțare răspunde. Din 2016 până în 2020 numărul de avarii, în rețeaua de termoficare, au crescut de la 420 la 1300. Pierderea pe eficiența pe energie termică a crescut cu 5%, de asemenea, a crescut considerabil cantitatea de apă care trebuie introdusă în rețea. Prin această finanțare și prin lucrările pe care le vom demara de îndată ce vremea ne va permite și după ce vor fi finalizate procedurile de achiziție, o să avem trei mari îmbunătățiri. În primul rând, îmbunătățirea căldurii și a apei calde pentru bucureșteni. În al doilea rând, reducerea pierderilor care se va duce într-o reducere a subvenției pe care municipalitatea o plătește în fiecare an. În al treilea rând, dar nu cel mai puțin important, reducerea poluării atmosferice pe care această ineficiență o generează. Contractul are o valoare de 1,6 miliarde lei, din care 1,3 miliarde lei finanțare nerambursabilă”, a declarat Nicușor Dan la semnarea contractului.Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat că pe lângă contractul semnat azi, Primăria Capitalei va mai beneficia de o finanțare suplimentară de 200 milioane de euro, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru moderinzarea rețelei de termoficare.Premierul Ludovic Orban, prezent la eveniment, a declarat că săptămâna viitoare va discuta planul de investiții pentru modernizare CET-urilor, astfel încât randamentul întregului sistem de termoficare să crească.”În cadrul cooperării dintre Primăria Capitalei și Guvernul României are loc, astăzi, un prim eveniment, și anume semnarea contractului de finanțare din fonduri europene a reabilitării rețelei primare de termoficare. Este doar începutul acestei colaborări. (...) În privința sistemului de termoficare din București, de ce am spus că este doar un prim pas, pentru că este nevoie de investiții majore pentru a crește randamentul sistemului de termoficare din Municipiul București. La ora actuală, producerea energiei termice se face în centrale cu randamente de aproximativ 50%, dacă nu și mai puțin. Iar pierderile pe rețeaua principală și pe rețelele secundare sunt uriașe. De asemenea, există pierderi în cadrul clădirilor. Obiectivul nostru este să sprijinim Primăria Capitalei în toate celelalte proiecte legate de creșterea eficienței, creșterea randamentului în funcționarea sistemului de alimentare cu căldură și cu apă caldă a bucureștenilor. Săptămâna viitoare, deja am discutat cu domnul primar general, vom avea o întâlnire la Ministerul Economiei, unde vom discuta planurile de investiție legate de ELCEN, astfel încât, într-o perioadă de timp rezonabilă, să fie efectuate investiții importante, care să crească randamentul în producerea energiei termice și electrice, în sistem de cogenerale, utilizând sisteme moderne, care să asigure randamente comparabile cu randamentele la producerea din alte țări europene”, a explicat Orban.Premierul a declarat că va căuta surse suplimentare de finanțare și pentru reabilitarea termică a clădirilor.„De asemenea, vom căuta să identificăm resurse financiare suplimentare, pentru a putea sprijinii continuarea proiectului de reabilitare a rețelei de termoficare din București și, de asemenea, pot să vă anunț că am prevăzut în cadrul programelor finanțate din fonduri europene de creștere a eficienței energetice, sume importante pentru ceea ce este cunoscut ca izolare termică a clădirilor, astfel încât să reducem pierderile din clădiri și să creștem per ansamblu randamentul sistemului energetic”, a mai spus Ludovic Orban.