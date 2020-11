Situația la zi a piețelor din București: care rămân deschise și ce soluții au găsit primarii în fiecare sector

Sectorul 1





În Sectorul 1, toate piețele care își desfășurau activitatea la interior se mută în parcare sau pe trotuar. Doar Piața Domenii, care funcționa la exterior și până acum rămâne la fel.





Primarul Clotilde Armand a anunțat pe pagina de Facebook că va deschide și Piața Amzei.





Sectorul 2





În Sectorul 2, rămân deschise 5 piețe - Obor, Delfinului, Cremenița, Piața Galați și Dobroiești.





Pentru Obor, care va funcționa practic la interior în continuare, s-a găsit soluția ca pereții de sticlă să fie în permanență ridicați, astfel încât spațiul să fie ventilat.





Sectorul 3





În Sectorul 3, bucureștenii își pot face deocamdată cumpărăturile din 3 piețe: Sălăjan, Râmnicu Sărat și cea volantă de la Nerva Traian.





”Avem câteva probleme cu niște piețe concesionate de mulți ani, suntem în proces cu ei. Este vorba despre Piața Miniș, Trapezului și Iosif Albu. Dar cele mai importante piețe - Sălăjan și Râmnicu Sărat au o parte și afară, iar aceea va rămâne deschisă. Mai avem și piață volantă de pe Nerva Traian/Unirii. Încercam sa mai facem încă două piețe volante unde există deficit, căutăm soluții”, a declarat primarul Robert Negoiță pentru HotNews.ro.





Sectorul 4





Piața Sudului se mută la parterul parcării supraetajate din vecinătate, Piața Progresu pe acoperișul parcării, iar Piața Apărătorii Patriei pe o platformă de lângă, unde se organiza târgul de miei.





Sectorul 5





Primăria condusă de primarul Cristian Popescu Piedone nu a prezentat o situație clară, doar la Piața Rahova tarabele au fost scoase la exterior.









Sectorul 6





Piața “Valea Ialomiței”. Este piață închisă, cele 60 de tarabe au fost relocate luni pe platoul parcării supraterane, cu asigurarea măsurilor suplimentare (trasee etc.);

Piața “Orizont”. Este deschisă (în spațiu deschis), rămâne deschisă. Sunt tarabe libere, poate primi producători de la alte piețe - 44 de tarabe;

Piața „Apusului”. Este deschisă (în spațiu deschis), rămâne deschisă – 44 de tarabe;

Piața „Giulești”. Este deschisă (în spațiu deschis), rămâne deschisă – 6 de tarabe.

Piața “Crângași”. Este piață închisă, cele 48 de tarabe vor fi relocate în parcare și în parcarea de peste linia tramvaiului 41. Aceasta va fi operațională de marți, 10 noiembrie.

Piața “Drumul Taberei 1” este piață închisă, cele 60 de tarabe vor fi relocate pe platoul lateral și pe trotuarul din fața pieței și parțial în parcare.

Piața “Drumul Taberei 2” este piață închisă, se pare că operatorul nu vrea să mute tarabele în parcarea adiacentă. ”Oricum, vom amenaja noi, Primăria, pentru producătorii care doresc, tarabe și în parcarea adiacentă. Dacă operatorul se răzgândește, îl invit să mute tarabele temporar în parcarea adiacentă”, a scris Ciucu.

Piața “Chilia Veche”. Este administrată de către Carrefour în regim de supermarket, rămâne deschisă.

Piața “Politehnicii” Iuliu Maniu. Este administrată de către Lidl în regim de supermarket, rămâne deschisă.

Piața “Lidl - Crângași”. Este administrată de către Lidl în regim de supermarket, rămâne deschisă.

Piața “Veteranilor I” este parțial deschisă, poate funcționa parțial. Se va stabili împreună cu Poliția Națională care sunt părțile care vor rămâne funcționale.

Piața “Veteranilor II” poate funcționa parțial. Se va stabili împreună cu Poliția națională care sunt părțile care vor rămâne funcționale.

Piața “Gorjului”. Pot funcționa tarabe pe culoarul de acces, acesta fiind generos. Se va stabili împreună cu Poliția națională care sunt părțile care vor rămâne funcționale.

”Am avut sâmbătă o ședință despre piețele din Sectorul 1. Nicio piață care își desfășura activitatea la interior nu rămâne deschisă în această formă, tarabele vor fi mutate la exterior. Punctual, situația este următoarea. Hala Matache este închisă, tarabele din hală vor fi scoase afară, inițial în fața halei, iar pe termen mediu am identificat o parcare de lângă piață pentru a le pune acolo. La Piața 1 Mai, o parte din tarabe se pot pune lângă magazine, cam 20, dar și pe trotuarul din spate, care este foarte lat. Piața Domenii este o piață deschisă și va funcționa ca atare, doar am delimitat fluxurile. Piața 16 Februarie este dată în concesiune, noi doar puteam să recomandăm, putem să le punem la dispoziție un spațiu unde să scoată tarabele. La Piața Băneasa se va pune la dispoziție platoul de lângă piață, care a fost dat școlii din vecinătate pentru extindere, dar lucrările nu au început. Fiindcă este un spațiu generos, vom invita și alți producători să vină acolo”, a declarat pentru HotNews.ro Oliver Păiuș, liderul consilierilor USR-PLUS din Consiliu Local Sector 1.”Redeschidem clădirea și parcarea din Piața Amzei. Am vizitat clădirea abandonată din Piața Amzei. Complexul aparține de Administrația Piețelor Sector 1 și a costat peste 13 milioane de €. Clădirea este nefolosită de peste 15 ani. Cred că mulți bucureșteni habar n-au că există o parcare subterană nefolosită aici. Mi-am asumat că voi redeschide acest complex și asta voi face. Vă invit să vedeți cum arată acum celebra clădirea abandonată”, a scris pimarul pe pagina de Facebook.”În sectorul nostru rămân deschise 4 piețe, toate care funcționau și nu au fost transformate în altceva. Oborul a funcționat și astăzi, Piața Delfinului se închide la interior, va rămâne doar zona unde pereții de sticlă se pot deschide, iar restul tarabelor vor fi mutate în parcare. Piața Cremenița va fi mutată și ea în parcare, la fel și Piața Galați, iar Piața Dobroiești era oricum afară, pe o platformă, deci rămâne deschisă”, a declarat pentru HotNews.ro Radu Mihaiu, Primarul Sectorului 2.”Măsurile implementate în ultimele zile au asigurat trasee de circulație mai libere și ordonate, păstrarea distanței și o siguranță suficient de mare încât să putem păstra Piața Obor deschisă. Pereții din hala nouă sunt de azi ridicați. Poliția Locală și Națională patrulează regulat prin toate zonele din piață. Comercianții îi atenționează și ei pe clienții care mai încalcă uneori regulile. Se lucrează în continuare la lărgirea intrărilor către platforma de la Piața Obor. S-a dovedit că se poate. Și va trebui să depunem acest efort împreună în fiecare zi, pentru sănătatea tuturor. Ce m-a impresionat cel mai mult în această poveste e că atunci când povestea părea că nu se va putea rezolva în favoarea lor, majoritatea celor din piață au fost foarte înțelegători. Erau dispuși să își mute toată marfa afară peste noapte, să suporte frigul, să facă orice era nevoie ca să continuăm în condiții de siguranță”, a scris primarul Sectorului 2 pe pagina de Facebook.”Primăria Sectorului 4 vine în sprijinul publicului cumpărător și al producătorilor de fructe și legume de sezon și anunță faptul că în maximum 48 de ore, vor avea la dispoziție noi spații de vânzare a produselor, în aproprierea piețelor. Prin urmare, producătorii care au închiriate tarabe în noua piață a Sudului, vor fi relocați în piața volantă pe care administrația locală o va amenaja la parterul parcării etajate aflată la doar câțiva metri distanță. Alternativa pentru spațiile de vânzare din Piața Progresul va fi parcarea de pe acoperișul pieței de pe Șoseaua Giurgiului, iar în privința Pieței Apărătorii Patriei, zona de vânzare va fi amenajată tot în apropiere, pe amplasamentul fostului târg de miei. Producătorii din piețele Norilor și Timpuri Noi vor avea ca alternativă de locație de vânzare parcarea situată pe strada Secerei, în proximitatea Palatului Național al Copiilor, iar celor de la Piața Berceni-Olteniței li se va pune la dispoziție, pentru desfacerea produselor, parterul parcării etajate din spatele sediului pieței, de pe strada Tulnici. Totodată, producătorii de la Piața Străduinței vor fi relocați în parcarea din proximitatea acesteia”, a anunțat Primăria Sectorului 4 încă de duminică.Cât privește magazinele situate în piețele din sectorul 4, cu obiect de vânzare altul decât comercializarea de fructe și legume, acestea vor rămâne deschise, cu obligația administratorilor piețelor de a stabili noi circuite de intrare/ieșire, astfel încât să fie respectate cu strictețe noile reglementări specifice privind limitarea infecțiilor cu noul coronavirus.”Am efectuat în această seară o vizită de lucru la Piața Rahova, pentru a mă asigura că toate regulile impuse de autorități vor fi respectate. Cei de la Piața Rahova s-au organizat și au scos tarabele afară, pentru că de mâine piețele care își desfășurau activitatea în interior nu vor mai avea voie să funcționeze. Poliția Locală Sector 5 va urmări îndeaproape cum se desfășoară lucrurile la această piață, pentru că ne dorim să nu avem parte de niciun incident și să nu dăm amenzi, decât atunci când situația o va impune. Cel mai important este să prevenim și să informăm cetățenii cu privire la riscurile la care se expun dacă nu respectă regulile, mai ales din punct de vedere al sănătății. Îmi doresc ca toți locuitorii din Sectorul 5 să își poată cumpăra în continuare legume și fructe direct de la producători, dar trebuie neapărat să facem tot ce ține de noi pentru a limita răspândirea COVID-19”, a scris primarul Piedone pe pagina de Facebook la finalul weekend-ului.Primarul Ciprian Ciucu a prezentat pe pagina de Facebook situația cu ce piețe vor rămâne deschise și în ce condiții:Situația piețelor administrate de către operatori privați:”În afară de aceste situații și soluții identificate în acest moment, voi monitoriza situația și vom veni cu soluții adiacente. Avem în lucru și soluția piețelor volante, acum evaluăm oportunitatea deschiderii acestora în diferitele locații pe care le avem drept opțiuni”, a mai scris Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook.