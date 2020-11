Președintele CJ Prahova vrea reducerea la jumătate a numărului de posturi din administrația județeană și desființarea a două direcții

„Am luat aceste măsuri deoarece îmi doresc să import la Consiliul Județean cele mai bune practici din administrația publică din România și să le duc la un nou nivel, astfel încât Prahova să depășească celelalte județe din punct de vedere al atragerii de fonduri europene și guvernamentale, al calității serviciilor publice oferite prahovenilor, al atractivității investiționale”, a susținut președintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu.













„După evaluarea aparatului propriu și a direcțiilor Consiliului Județean Prahova, am decis să propun aleșilor județeni o nouă organigramă, construită pe principiile eficienței, meritocrației și responsabilității. Propunerea pe care o înaintez aleșilor județeni constă în reducerea unui număr total de 315 posturi - care va aduce o economie la bugetul județean de aproape 1.000 de miliarde de lei vechi în patru ani (100 de milioane lei, n.r.)”, a afirmat șeful CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, citat într-un comunicat remis presei.„Am găsit la Consiliul Județean Prahova o structură plafonată, cu mulți oameni fără chef de muncă, fără o cultură a obiectivelor, plină de pile de partid. Prahovenii trebuie să știe că, în administrația pe care o conduc, banii lor sunt cheltuiți cu chibzuință și transparență, pe priorități”, a mai declarat el.Astfel, noua organigramă propusă de acesta prevede o reducere cu 101 a numărului de posturi în aparatul propriu al Consiliului Județean (de la 247 la 146) și cu 15 a numărului de funcții de conducere din aceeași structură (de la 27 la 12). Economia estimată la bugetul CJ Prahova prin restructurarea aparatului administrativ este de aproximativ 120 de miliarde de lei vechi anual (12 milioane lei, n.r.).În același timp, ar urma să se desființeze două direcții ale Consiliului Județean Prahova: Direcția Județeană de Protecția Plantelor și de Întreținere a Drumurilor Județene Prahova, care are în prezent 55 de posturi, și Direcția Județeană de Pază Prahova, care are 159 de posturi. Economia estimată la bugetul CJ Prahova prin desființarea celor două direcții și externalizarea serviciilor este de aproximativ 120 miliarde de lei vechi anual (12 milioane lei, n.r.).