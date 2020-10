Nicușor Dan: Primăria Capitalei și primăriile de sector au circa 70.000 de angajați

Întrebat, într-o emisiune la Digi24, dacă știe câți angajați are în acest moment, Nicușor Dan a spus că undeva la 35.000.Răzpunzând unei alte întrebări referitoare la reducerile de personal pe care le fac alte autorități, precum cele din Bihor sau Caraș-Severin, Nicușor Dan a spus că vor fi desființate companiile municipale care sunt „niște trucuri juridice pentru a scăpa de parcursul de licitații”, mai puțin STB și Termoenergetica.„Nu pot să vă dau procentul în momentul acesta, însă vom face un audit financiar și de resurse umane în fiecare din aceste instituții și o să luăm decizia. Deosebirea față de cazurile pe care le-ați menționat vine din faptul că noi în momentul de față în București avem trei mari urgențe cu care trebuie să încep”.Întrebat dacă totuși 35.000 nu e număr foarte mare de angajați, în condițiile în care bugetul este aproape falimentar și în care există alte șase administrații cu structuri similare (primăriile de sector - n.r.), Nicușor Dan a afirmat că cel mai probabil numărul total de angajați este de 70.000.„Când facem auditul vom vedea ce e în plus”, a afirmat primarul.Întrebat despre bugetul de salarii pe an, Nicușor Dan a răspuns că salariile din Primărie plus instituțiile din subordine ajung la 60 de milioane de lei pe lună, ceea ce înseamnă 700 de milioane de lei pe an, adică 17-18% din bugetul total.