Nicușor Dan, după prima zi de mandat: Primăria Capitalei are datorii de circa 3 miliarde către furnizori și popriri pe conturi de 70 milioane lei

Primăria Capitalei are datorii curente de circa 3 miliarde către furnizori și popriri pe conturi de 70 milioane lei, a declarat Nicușor Dan la finalul primei zile de mandat, într-o conferință de presă. Primarul general spune că aici nu intră datoriile companiilor municipale și datoriile Termoenergetica și STB.







”Situația financiară este cea despre care am vorbit în campanie. Primăria Capitalei și instituțiile din subordine au datorii curente de 3 miliarde lei. Estimarea de buget a PMB este de 4 miliarde lei. Nu am pus la cele trei miliarde lei datoriile companiilor. Am vorbit de doi ani de aceasta chestiune, că nu poți după ce ani de zile ai încasat 4 miliarde să spui ca încasezi 7 miliarde, vei acumula datorii. Am mai găsit popriri 70 milioane lei pe conturile Primariei. (...) Din cele 3 miliarde, două miliarde reprezintă datoria Primăriei către furnizori și un miliard datoria către furnizori a instituțiilor din subordine. Trebuie să vedem ce sume mai avem disponibile în companiile municipale”, a explicat primarul general, Nicușor Dan.





Acesta a declarat că a avut o întâlnire și cu instituțiile responsabile pentru gestionarea crizei generate de pandemie.



”Multe din aceste instituții nu au colaborat între ele. Mă voi asigura că vor colabora. Am abordat situația spitalelor, existent și necesar, situația ambulanței și SMURD, chestiunea testării, ce se face, ce se poate face și ce este necesar să facem în sapt următoare, către ce categorii de oameni ne vom duce cu testarea în săptămânile următoare, pe ordine publică am discutat unde încălcarea regulile privind purtatul măștii acestor este frecvența și cum să facem că acele măști disponibile să ajungă la persoanele care au nevoie, iar asistență socială să o primească la domiciliu”, a declarat Nicușor Dan.





Primarul general a declarat că mâine va începe evaluarea sistemului de termoficare și analiza companiilor municipale.