Grup de bărbați prinși în flagrant la furat/ Polițiștii au tras 12 focuri în plan vertical pentru a-i opri

În noaptea de 22/23.10.2020, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Poliția Sectorului 3 , au efectuat o acțiune operativă asupra unui grup compus din 4 bărbați, cu vârste cuprinse între 22 și 33 de ani, surprinși în flagrant delict în timp ce sustrăgeau catalizatoare de la autoturisme, anunță reprezentanții Poliției Capitalei. Bărbații s-au deplasat cu 2 autoturisme și au încercat să scape, dar au fost imobilizați de polițiști.Cu ocazia depistării a fost folosit armamentul din dotare, fiind trase 12 focuri in plan vertical, fără a se înregistra victime sau pagube materiale. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat (2 acte materiale, unul consumat și o tentativă) și pentru stabilirea întregii activități infracționale.