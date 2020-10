Firea îi răspunde lui Cîțu: Controlul Finanțelor la Primăria Capitalei a fost politic. Nu au găsit absolut nimic

Primarul general în funcţie, Gabriela Firea, îl acuză pe ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, că a demarat un "control politic" la Primăria Capitalei în decembrie 2019, în urma căruia "nu a găsit absolut nimic", ea precizând că afirmaţiile liberalului pe acest subiect ar fi, "realmente, de râs"."Domnul ministru Cîţu a mai inventat încă o aşa zisă vinovăţie. A inventat şi un prejudiciu. Este de râs. Domnul ministru se bate cu mine pentru că eu sunt primul om pe lista PSD la Senat. Dumnealui este primul om pe lista PNL la Senat. Rămâne să vedem pe cine vor alege bucureştenii: un ministru care a îngropat pur şi simplu economia ţării, care ne îndatorează în fiecare zi cu dobânzi imense, sau un fost primar general care a lăsat în urma sa nişte lucruri durabile în Capitală", a arătat primarul general, într-o declaraţie acordată presei.Gabriela Firea a precizat că Primăria Capitalei, în timpul guvernării PSD, a fost sprijinită cu 500 de milioane de lei pentru termoficare şi că banii au fost alocaţi inclusiv pentru subvenţii destinate populaţiei, deoarece Guvernul nu a precizat în mod explicit că sumele respective trebuie să ajungă în contul Escrow. Ea a adăugat că Municipalitatea a primit banii respectivi de la Guvern deoarece suma care îi revine lunar ca şi cotă din impozitul pe venit "este foarte mică"."Guvernele au înţeles în fiecare an să sprijine pe perioada iernii Primăria Capitalei, deci pe cetăţeni, ori cu aceste împrumuturi din Trezorerie, ori chiar bani din Fondul de rezervă al premierului. Aceşti bani au fost folosiţi numai pentru termoficare: plata subvenţiei şi, de asemenea, toţi aceşti bani s-au dus pentru populaţie, nu în altă direcţie. Bineînţeles că dumnealor au spus că suma integrală trebuia vărsată în contul Escrow şi nu folosită şi pentru subvenţie, deci pentru populaţie, ceea ce nu scria în documentul pe care noi l-am primit de la Guvern. Dacă în acel document de transfer financiar s-ar fi făcut precizarea că cele 500 de milioane de lei ar fi trebuit să fie vărsate integral în contul Escrow RADET-ELCEN, aşa am fi făcut. Dar acolo scria negru pe alb că aceşti bani trebuie folosiţi pentru termoficare", a explicat Gabriela Firea.Ea a adăugat că inspectorii de la Ministerul de Finanţe nu au găsit în activitatea Primăriei Capitalei "nimic flagrant, nimic ilegal", ci doar au descris nişte fapte."Referitor la afirmaţiile de astăzi ale domnului ministru Cîţu nu pot să spun decât că e de râs, realmente, e de râs. Nu a găsit absolut nimic. A început un control politic în decembrie anul trecut. Au plecat inspectorii la Ministerul de Finanţe, aşa cum au venit şi s-au reîntors, spunând că dacă nu scriu ceva, orice, ei vor fi daţi afară şi sunt persoane în vârstă, mai au câţiva ani până la pensie şi le este foarte mare teamă. Prin urmare, s-au închis într-un birou, au tot cerut documente de la Direcţia noastră economică şi au scris. Repet, nimic flagrant, nimic ilegal, nimic care să însemne vreo greşeală a noastră, ci pur şi simplu au descris nişte fapte", a precizat Firea.Ea a admis că Primăria Capitalei nu are complet inventarul patrimoniului, dar a subliniat că aceasta este o situaţie întâlnită la majoritatea instituţiilor."Nu veţi găsi nicio entitate care să aibă acest inventar finalizat deoarece este în permanentă mişcare. Noi, şi în acest moment, aşteptăm din partea unor instituţii ale statului, din partea primăriilor de sector, anumite documentaţii, pentru a finaliza acest inventar. Sunt şi eu curioasă în câţi ani va ajunge la această listă finală noul primar general. Vă spun eu că în foarte mulţi ani, pentru că lucrurile sunt în permanentă mişcare şi din punct de vedere al patrimoniului şi nu poţi să ai o evidenţă foarte clară şi strictă. Deci nu au plecat bunuri din patrimoniu, nu au dispărut, nu s-au evaporat. Pur şi simplu, lista de inventar este spre finalizare", a susţinut Firea.Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a declarat luni într-o conferinţă de presă că veniturile Primăriei Municipiului Bucureşti în 2020 sunt de aproximativ 3,5 miliarde de lei, iar încasările în septembrie sunt la aproape 99%."Veniturile Primăriei Municipiului Bucureşti în 2020 sunt undeva la 3,5 miliarde de lei. Acesta este bugetul, 3,5 miliarde de lei. Încasările în septembrie sunt la aproape 99%. Deci, au fost venituri la Primăria Municipiului Bucureşti", a spus Florin Cîţu.El a arătat, de asemenea, într-o postare pe Facebook, că inspectorii Ministerului Finanţelor au calculat un prejudiciu de aproximativ 200 de milioane de lei."Suma totală pe care inspectorii MFP au calculat-o, în urma controlului efectuat la PMB, ca fiind prejudiciu, este de aproximativ 200 milioane lei (în jur de 40 de milioane euro)", a scris Cîţu pe reţeaua de socializare.(Sursa: Agerpres)