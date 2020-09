Primarul Daniel Băluță a convocat miercuri o ultimă ședință cu vechiul Consiliu Local pentru a trece proiecte de peste 300 milioane lei /În noul Consiliu edilul a pierdut majoritatea

Ședința a fost convocată pe 24 septembrie, înainte de alegerile locale, însă pe ordinea de zi erau câteva proiecte minore. Marți seară, Primăria a transmis consilierilor loiali 23 de proiecte pe ordinea de zi suplimentară. Pe ordinea de zi suplimentară se află și proiecte benefice, pentru accesarea a peste 40 milioane de lei din fonduri europene nerambursabile.





Guilhem Moulin, consilier USR Sector 4: ”Ne-au trimis proiectele de pe ordinea suplimentară marți seară, după ora 20.00. Că s-a organizat o ședință de Consiliu Local după alegeri nu este nicio problemă, dacă rămâneau proiectele de pe ordinea de zi inițială. Problema este cu ordinea de zi suplimentară, cu mai puțin de 24 de ore înainte de ședință, am avut un timp foarte scurt în care să ne uităm la ele. Ședința a fost convocată în data de 24 septembrie cu doar 6 proiecte. După alegerile locale de duminica trecută prin care primarul reales Daniel Băluță a pierdut majoritatea, el s-a gândit să dea ultimele tunuri financiare: un proiect de pasarele pietonale peste bulevardele mari din sector, în total 75 de milioane care vor transforma străzi din oraș în DN1, un proiect de centru multicultural lângă noul "parc" din zona de sud, 24 de milioane când există cinema Flamura care aștepta să fie transformat în centru cultural (inițiativa civică respectivă a fost total ignorată timp de 4 ani), pasajul suprateran strada Iriceanu spre strada Turnu Măgurele, 86,8 milioane de lei pentru o soluție de trafic din secolul 20, niște devize privind renovări la sistemul de iluminat public care au fost deja realizate până acum, probabil niște rectificări care vin după un control de la Curtea de conturi, două devize mărite (35,5 de milioane în total) pentru 2 obiective de investiții care sunt deja finalizate (parcare metrou Berceni și modificări pentru autorizația ISU la piața Progresul), zeci de modificări de indicatori tehnico-economici care măresc costurile pentru multe proiecte de investiții, o cerere de asociere cu compania municipală de iluminat public, compania respectivă nu ar trebuie să existe și foarte probabil va fi închisă într-un scurt timp de noua majoritate în CGMB, regulamentul pentru AGA ADP4 SA care a fost votat printr-o hotărâre AGA nulă de drept (2 din 3 membri AGA sunt și în CA)”.







Cele mai importante proiecte de pe ordinea de zi suplimentară sunt:



indicatorii tehnico-economici pentru 4 pasarele pietonale pe: bd. Gheorghe Șincai -23,8 milioane lei, pe bd. Tineretului, la Palatul copiilor - 12,5 milioane lei, bd. Tineretului - Strada Visana - 12,7 milioane lei; Șoseaua Olteniței - Metrou Constantion Brâncooveanu - 13,5 milioane lei;

aprobarea costurilor pentru Centrul Multicultural de pe - 16,4 milioane lei;

modernizare grădinița Metalurgiei -4,6 milioane lei;

modificarea mai multor indicatori tehnico-economici pentru proiecte în derulare;

aprobarea indicatorlor pentru pasajul rutier de la intersecția strada Ion Iriceanu cu Turnu Măgurele - aproape 87 milioane lei;

aprobarea bugetului cererii de finanțare „Sprijinirea capacității instituţiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 pentru gestionarea crizei SARS-CoV-2” în cadrul apelului de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare - circa 7,5 milioane lei bani europeni

aprobarea depunerii cererii de finanțare „Creșterea gradului de acces a elevilor din învățământul preuniversitar la procesul de învăţare on-line prin dotarea acestora cu echipamente de tipul tabletelor școlare" și a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020 - circa 37 milioane lei din care 34,7 fonduri europene nerambursabile;

solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliul Local Sector 4 de a hotărî cu privire la participarea Sectorului 4 al Municipiului București ca membru într-o structură asociativă care va avea ca obiect gestionarea deșeurilor reziduale în București-Ilfov și tratarea bio-deșeurilor colectate separate în Municipiul București. ”În calitate de beneficiari eligibili, prin prezenta, ne manifestăm intenţia de a depune de urgență o cerere de finanțare, în cadrul apelului de proiecte POIM/6/3/1/Reducerea numarului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, în baza viitorului ghid al solicitantului pentru Axa prioritară menționată. Pentru aceasta, Sectorul 4 a demarat elaborarea documentelor strategice care vor sta la baza solicitării de finanțării”, se arată ăn expunerea de motive.

reactualizarea valorilor cofinanțărilor pentru 3 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru 3 grădinițe.

aprobarea Regulamentului privind exercitarea drepturilor decurgând din deținerea de acțiuni la Societatea TOTUL VERDE. S.A și numirea/participarea reprezentanţilor acţionarului Consiliul Local Sector 4 la Adunarea Generala a Acţionarilor TOTUL VERDE. S.A.

acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti cu Compania Municipală Iluminat Public București SRL în vederea derulării de lucrări de modernizare, extindere, reconfigurare a iluminatului public pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4.

Guilhem Moulin, consilier USR, și Paul Ene, președintele USR Sector 4, acuză că primarul Daniel Băluță vrea să dea un ultim tun cu majoritatea PSD din actualul Consiliu.Paul Ene, liderul USR Sector 4: ”Rămas fără majoritate în următorul mandat, primarul PSD de la sectorul 4 forțează un ultim tun în ședința de astăzi. Ultima ședință în care controlează majoritatea din consiliul local. Azi-noapte a trimis suplimentarea ordinii de zi a ședinței cu nu mai puțin de 23 de proiecte (pe lângă cele 7 anunțate inițial). Noaptea ca hoții, după cum ne-am obișnuit”, a postat acesta pe pagina de Facebook.Noul Consiliu Local Sector 4 are următoarea componență: 9 consilieri USR PLUS, 5 consilieri PNL și PSD - 11 consilieri și PMP - 2 . Deci PNL-USR-PLUS au majoritate. În actualul Consiliu Local, PSD are majoritate.