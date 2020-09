Cristian Băcanu, candidatul dreptei la Primăria Sector 5, despre proiectele sociale: Vom da rechizite cadou doar copiilor care au nevoie / Îmi doresc să facem școli în regim dual

”În Sectorul 5 nu există școli profesionale în regim dual. Îmi doresc foarte tare să le facem pentru că avem o categorie de cetățeni care au fost ținuți într-o zonă gri, obișnuiți cu ajutoare sociale, nu au primit altă șansă fiindcă nu au transport, sunt doar două linii de tramvai, nu au metrou, este greu pentru mulți oameni din Sectorul 5 să se ducă la o școală profesională, să devină de pildă zidari, tâmplari. Cel mai bun ajutor social este un loc de muncă. Trebuie să îi ajutăm să se pregătească și să aibă acces la un loc de muncă. Trebuie să identificăm terenurile din Sectorul 5 care pot deveni locuri de dezvoltare economică. Vom analiza dacă dăm locuințe sociale. O soluție foarte interesantă pe care am găsit-o la Oradea, cei care au contract de muncă un an de zile, un loc de muncă stabil, primesc o locuință socială de la primărie. Mi se pare foarte bună soluția asta. O să vedem ce avem in stocul Primăriei, dar nu prea avem. Vom lua o decizie în limitele bugetului”, a declarat Băcanu în interviul acordat HotNews.ro.