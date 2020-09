Gabriela Firea și Florentin Pandele au intrat în sala de clasă, alături de copiii lor, deși este interzis / Explicația edilului

Gabriela Firea in sala de clasa

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și soțul ei, Florentin Pandele, primarul din Voluntari, au intrat în prima zi de școală în sala de clasă, alături de copiii lor, deși în contextul pandemiei este interzis accesul în incinta unităților de învățământ, după cum o arată ghidurile Ministerului Educației. Aceștia au și postat pe pagina de Facebook o poză din sala de clasă, poză care a fost ștearsă. Postarea a stârnit pe Facebook revolta mai multor parinți care și-au lăsat copiii la poarta școlii.







”Toți părinții cu elevi în clasele mici au intrat în grupuri de câte 5 persoane doar pentru a lua manualele, câteva minute. Am avut masca în interior, am dat-o jos pentru câteva secunde, la fotografie. Noi oricum nu am interacționat cu nimeni în școală pentru că nu sosiseră ceilalți părinți și copii”, a declarat Gabriela Firea pentru HotNews.ro.







”Și eu, și colegii din sectorul 6 care au făcut poza din dreapta a trebuit să ne lăsăm copiii la poartă. Și alții așa e regula și așa e necesar ca să nu creștem riscul. Dar nu a fost deloc ușor pentru copii. Nici pentru noi și bănui că nici pentru profesori. Sunt un sfert de milion de preșcolari și elevi în București, mai toți azi cu părinții pe la porți. Mai puțin doamna și domnul, pentru care logica în care există reguli pentru plebe și nu pentru "șefi" e atât de împământenită că s-au lăudat pe Facebook fix azi că puii lor nu sunt ca puii noștri”, a postat o mamă pe Facebook.



Contactată de HotNews.ro, Gabriela Firea a declarat că la școala respectivă toti părinții cu elevi în clasele mici au intrat în grupuri de câte 5 persoane.