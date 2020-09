Primăria Sectorului 1 ține la secret firma de la care a cumpărat 48.000 de tablete care vor ajunge gratuit la elevi și profesori / Achiziția de circa 76 de milioane de lei s-a făcut fără licitație

Un anunț obscur





Numai că nu era vorba despre o licitație.







Opoziția nu este de acord cu metodele primarului





Primăria Sectorului 1 nu a făcut licitație, în ciuda faptului că este vorba despre foarte mulți bani, achiziția fiind făcută în baza unei proceduri de negociere fără anunț de participare, publicată într-un ziar la anunțuri diverse. În sistemul electronic de achiziții publice nu apare niciun anunț, acesta fiind ocolit. Mai mult, Consiliul Local Sector 1 nu a aprobat o hotărâre distinctă pentru achiziția tabletelor, ci s-a făcut doar o rectificare bugetară. HotNews.ro a cerut explicații de ce nu a fost făcută licitație și în baza căror prevederi legale s-a făcut achiziția, dar nici la asta nu am primit răspuns.Încă din luna martie, de la începutul pandemiei, după închiderea școlilor, primarul Daniel Tudorache a anunțat că va cumpăra tablete pentru toți elevii din Sector, astfel încât cursurile să se desfășoare online."Şcolile se închid, dar educaţia trebuie continuată! Am avut discuţii cu colegii din primărie, despre ce măsuri putem lua, la nivel de administraţie publică locală, pentru continuarea educaţiei. Copiii nu pot sta degeaba, dacă această vacanţă impusă se va prelungi. Sunt unele soluţii simple (de exemplu bazate pe aplicaţii ca YouTube sau Facebook live), care nu necesită decât prezenţa în gospodărie a unui smartphone sau tabletă, cu conexiune la internet. Profesorii îşi fac conturi, lecţiile sunt predate live şi pot răspunde întrebărilor elevilor, în comentarii.De aceea am decis că vom asigura din bugetul local tablete atât pentru toţi profesorii, cât şi pentru toţi elevii din sectorul 1, urmând să asigurăm tot necesarul logistic pentru a susţine cursurile on-line", a postat Tudorache pe pagina sa de Facebook, pe 9 martie.Pe 8 aprilie, în cadrul unui proiect de rectificare bugetară pus pe ordinea de zi suplimentară, printre alte zeci de alocări, s-au dat circa 76 milioane de lei Administrației Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice pentru achiziția tabletelor.La vremea respectivă, consilierii PNL nu au votat proiectul de rectificare atrăgând atenția că tabletele trebuie date doar cazurilor sociale, nu la toată lumea.”Din punctul nostru de vedere, la momentul în care s-a venit pe ordinea de zi cu o rectificare, respectiv pe data de 8 aprilie, pe ordinea suplimentară, nici măcar nu am fost anunțați din timp deși era vorba despre 76 milioane lei, la momentul acela am spus în ședință că nu suntem de acord să acordăm aceste tablete tuturor copiilor din Sectorul 1. Nu locuim într-un mediu rural ci într-unul dintre cele mai bogate sectoare și i-am propus domnului primar să facem un proiect de hotărâre de Consiliu Local prin care să stabilim niște criterii de acordare a acestor tablete, cazurilor sociale. Nu a fost de acord, a mers mai departe cu rectificarea. Proiectul a fost votat în Consiliul Local, consilierii PNL nu au votat”, a declarat pentru HotNews.ro Ramona Porumb, liderul consilierilor PNL din Consiliul Local Sector 1.Până în luna august nu s-a mai auzit nimic de această achiziție. La o conferință de presă organizată pe data de 27 august, primarul Daniel Tudorache anunța că este în procedură de achiziție de tablete cu conexiune la internet”.”„Suntem în procedură de achiziţie pentru tablete pentru toţi copiii din Sectorul 1 şi profesorii din sector. Avem undeva la 40.000 de elevi şi undeva la 5.000 de profesori. Licitaţia este în curs. Noi sperăm să o terminăm. (…) De ce am început licitaţia aşa târziu? Ca să pot da drumul la o licitaţie aveam nevoie de un aviz de la Autoritatea pentru Digitalizarea României. Am primit acest aviz în urmă cu câteva zile. Nu puteam da drumul la licitaţie fără această hârtie. O am, deci licitaţia este în curs şi îi anunţ pe părinţi că până la începerea anului şcolar copiii lor vor avea tablete. Tabletele vin cu net pe 2 ani”, a declarat Tudorache șa vremea respectivă.Cu câteva zile în urmă, la rubrica ”Anunțuri diverse” a unui ziar apar câteva rânduri că ”Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1, organizează procedura de achiziţie in vederea atribuirii contractului avand ca obiect Furnizare dispozitive mobile de calcul pentru unitatile de invatamant din Sectorul 1 in vederea desfasurarii in conditii optime a procesului educational online în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, prin dotarea acestora cu dispozitive mobile de calcul noi, cu o posibilă conectare la reţeaua de internet.Data limită de depunere a ofertelor era 24 august, iar deschiderea ofertelor pe 26 august.”Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in conformitate cu prevederile art.104 lit.c) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, actualizata. Tip de finantare: Fonduri bugetare legal constituite Valoarea estimata a contractului de furnizare dispozitive mobile de calcul ce urmeaza a fi incheiat este de 78.255.000 lei fara TVA, la un pret unitar fara TVA in cuantum de 1.739 lei/produs. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.08. 2020 ora 14.00. Data limita de raspuns la clarificari din partea autoritatii contractanta: 25.08.2020, ora 14.00. Data limită de depunere a ofertei: 26.08.2020, ora 12.00”, se mai arată în anunț. Câştigătorul va trebui să livreze tabletele în 10 până la cel mult 20 de zile, conform anunţului.Pe 8 septembrie, primarul Daniel Tudorache a anunțat că a cumpărat tabletele și a început distribuirea lor.Ramona Porumb, liderul consilierilor PNL din Consiliul Local Sector 1, este de părere că trebuia făcută licitație.”Am aflat doar că a fost o negociere directă, în niciun caz licitație. Nu este normal să se aplice această procedură la o sumă atât de mare, din punctul meu de vedere trebuia făcută o licitație. Nu știm cine a câștigat contractul, pe noi nu ne-a mai informat nimeni. Din momentul în care a fost în Consiliul local acea rectificare nu am mai primit nicio informație de la primărie cu privire la această achiziție”, a declarat aceasta pentru HotNews.ro.Clotilde Armand, fost consilier local Sector 1 din partea USR și candidat la funcția de primar al Sectorului 1 a postat pe pagina de Facebook, chiar înainte să se finalizeze achiziția, că va face plângere penală.„Vreți să știți cum arată ultimul tun din bani publici dat pe final de mandat de primarul pesedist de la Sectorul 1? Aflu că într-o publicație destul de obscură a fost publicat un anunț de Primăria Sectorului 1. Anunțul ne informează că Primăria (prin Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1) umează să cumpere astăzi prin negociere directă 45.000 de tablete. Acestă achiziție are o valoare de peste 16 milioane de euro. Așa arată ultimul tun dat de PSD înainte să plece acasă. Dar eu n-am să-i las să facă asta și voi depune chiar acum o plângere la Parchet pentru această achiziție”, a postat aceasta pe pagina de Facebook.