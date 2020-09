FOTO ​Rezistența urbană de pe Șoseaua Giurgiului. Oamenii care au reușit acum 2 ani să demoleze un bloc ridicat ilegal au obținut acum în instanță dărâmarea altei clădiri construite în apropiere

​Cetățenii de pe Șoseaua Giurgiului care au reușit acum 2 ani să demoleze un bloc ridicat ilegal pe spațiul verde, la câțiva metri de ferestrele lor, pe cheltuiala celui care l-a ridicat, au obținut o nouă victorie în instanță, respectiv demolarea altei clădiri cu subsol, parter, două etaje și mansardă care se ridica nelegal în lateralul blocului lor, pe spațiul verde al blocului. Autorizația de construire a blocului a fost anulată deoarece a fost emisă de Primăria Sectorului 5, deși terenul era în Sectorul 4, dar și fiindcă era prea aproape de blocul vecin, pe spațiul verde, spun cetățenii. Reamintim că spațiul verde de lângă blocul lor a fost retrocedat, iar oamenii s-au trezit înconjurați de 3 blocuri noi. Construcția pentru care s-a obținut demolarea nu era finalizată, din 4 niveluri fiind ridicat doar unul.











Motivul care a stat la baza anulării autorizației de construire a blocului și a deciziei de demolare este faptul că Primăria Sectorului 5 a dat autorizație de construire pentru un teren care se afla în Sectorul 4, deci nu era pe raza ei administrativă.



















Până va începe demolarea blocului va mai dura însă.







În noiembrie 2018, cetățenii din Șoseaua Giurgiului reușeau să demoleze, în baza unei decizii judecătorești definitive, prima din cele 3 clădiri autorizate de Primăria Sectorului 5 pe spațiul verde de lângă blocul lor. A fost o premieră la nivelul capitalei, fiind primul bloc ridicat ilegal care se demola.







”Am început procesul în 2016, imediat după ce instanța a stabilit definitiv granița între Sectoarele 4 și 5. Cu toate astea, după ce s-a dat decizia definitivă care stabilea faptul că aceste terenuri nu au fost niciodată în Sectorul 5 ci sunt în Sectorul 4, Primăria Sector 5 a eliberat autorizație de construire pe teritoriul Sectorului 4, pentru construcția unui bloc cu subsol, parter, două etaje și mansară, pe spațiul verde din lateralul blocului nostru. M-am dus la investitor, i-am arătat decizia, faptul că aici nu are cum să construiacsă, i-am spus că noul bloc va fi foarte aproape de blocul nostru și cu toate acestea mi s-a precizat faptul că au toate avizele și autorizațiile și încep lucrările. Noi am mers în instanță, iar la șase luni după s-a dat decizia de anulare a autorizației de construire. Numai că a mai durat ceva timp deoarece Tribunalul nu a precizat cine să demoleze. S-a trimis dosarul la rejudecare, iar aici instanța a stabilit ca Codrea Company, dezvoltatorul, să demoleze clădire. Ei nu au apucat să o termine, au construit doar parterul. Acum, la Curtea de Apel, decizia a rămas definitivă”, a declarat pentru HotNews.ro Luminița Șandru, reprezentanta Asociației de proprietari care a câștigat procesul.”Instanța a decis că blocul a fost autorizat nelegal deoarece autorizația de construire a fost emisă de Primăria Sectorului 5 deși terenul era în Sectorul 4, deci pe teritoriul altei unități administrative. Investitorul a cerut intrarea în legalitate, adică să meargă la Primăria Sector 4 și să-i dea altă autorizație, numai că nu avea cum, fiindcă întâi trebuie să demoleze clădirea și apoi să ia altă autorizație de la Sectorul 4. Pe noi ne deranjează că este foarte aproape de blocul nostru, ne ia lumina, stăteam ca în cavou dacă ne înconjurau din toate direcțiile de 3 blocuri. AColo era spațiul verde aferent blocului, nu aveau cum să retrocedeze acele spații”, a explicat Luminița Șandru.”Așteptăm motivarea instanței, vom legaliza cele două decizii, vom merge la un executor, executorul va merge din nou în instanță și va cere încuviințarea pentru Asociația de proprietari să demolăm noi pe cheltuiala investitorului. Investitorul dacă nu se conformează, se dă un termen de câteva luni. La blocul din spate, cel demolat, am dat un termen de 3 luni. Aici va fi mai greu deoarece blocul este ridicat de o societate comercială, nu pe persoană fizică, fiindcă în general firma intră în faliment și nu ai pe cine să mai execuți, numai că vom apela în continuare la terenul pe care s-a construit, vindem terenul”, a mai spus Luminița Șandru.Nici cel de-al treilea bloc autorizat de Primăria Sectorului 5 nu va rămâne în picioare. ”Și pentru cel de-al treilea bloc este un proces câștigat de ISC, Primăria 5 trebuia să demoleze etajele 3 și mansarda și trebuia refăcutr structura de rezistență conform deciziei instanței, dar primăria nu a pus în aplicare. Mai avem puțin de așteptat și aici”, a mai spus Luminița Șandru.În paralel, pe rolul instanței se află procesul pentru anularea titlului de proprietate în baza căruia au fost puse în posesie spațiile verzi dintre blocurile de pe Șoseaua Giurgiului 164.”Am reușit să notific toate acele terenuri în procesul de anulare a titlurilor de proprietate și am apelat la expertiza judiciară, expertul a venit și a spus clar că acele terenuri nu puteau fi retrocedate. Am notificat toate cărțile funciare”, a mai spus Luminița Șandru.”În 2012 am început procesul pentru anularea autorizației de construire și demolare. Ne-am judecat până în 2016. Instanța a dat o decizie definitivă prin care obliga proprietarul să aducă terenul la starea inițială. În cazul nostru problema a fost că Primăria Sectorului 5 a dat autorizație de construire pe teritoriul Sectorului 4. Blocul era la câțiva metri de geamurile noastre, dezvoltatorul a făcut un fals în înscrisuri și a lipit niște lotulețe care nu puteau fi alipite, a luat autorizație pe un procent de ocupare mai mare, a dezmembrat terenurile și a construit pe sută din teren. După ce am câștigat procesul, am dat la executor, executorul i-a pus sechestru pe toate bunurile. După aceea am fost în instanță și am cerut încuviințarea instanței, fiindcă investitorul și-a luat angajamentul că demolează el, ceea ce nu s-a întâmplat. Am mers în instanță și am cerut instanței să demolăm noi, Asociația de proprietari, pe cheltuiala lui. Când a văzut că i-a ajuns cuțitul la os, a început el demolarea săptămâna trecută”, declara pentru HotNews.ro Luminița Șandru, în noiembrie 2018.