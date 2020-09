Tudorache despre spitalul cu peste 1000 de paturi care se va construi pe Șoseaua București-Târgoviște și spotul publicitar din care se înțelegea că este gata: Licitația se termină la finalul lunii/ Realizat nu înseamnă construit

Licitația pentru construirea spitalului spitalul cu peste 1000 de paturi pe care Primăria Sectorului 1 dorește să-l facă pe Șoseaua București Târgoviște se va finaliza la finalul lunii septembrie, a declarat Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, într-un interviu acordat HotNews.ro. În 2018, primarul declara că lucrările vor începe în 2019. În legătură cu spotul publicitar din care reieșea să spitalul ar fi gata deși lucrările nici nu au început, spot interzis de CNA fiindcă ”este o minciună”, primarul spune că realizat, nu însemană construit.







”Lucrările nu au început, dar licitația se termină. E același lucru să termini licitația și să începi proiectul. Când se termnă licitația, pot începe lucrările. Eu am început licitația în decembrie 2019. Este la fel de mare ca un spital regional. Niciun Guvern în cei 30 de ani nu a ajuns în acest stadiu unde am ajuns eu cu acest spital. Eu am făcut proiectul în parteneriat cu Ministerul Sănătății. Am făcut studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, toate circuitele, PUZ, am cumpărat terenul. Noi aveam 4,2 ha și am mai cuumpărat diferența încă 2 ha și ceva. În total avem 7,4 ha. Am plătit undeva la 2 milioane de euro. A fost un preț bun pe mp. Termenul de finalizare a licitației este pe 30 luna aceasta. Este de 9 luni licitația. Sper ca până la finalul acestei luni să am un câștigător deoarece încep demolarea clădirilor de pe teren ca să pun terenul la dispoziție constructorului să se apuce de lucrări. ”, a explicat primarul.







”Am spus un proiect realizat de primăria Sectorului 1 și CNA a spus că realizat însemană construit. Eu când spun realizat, nu însemană construit. Când vreau să spun că este un spital construit, spun construit. Bănuiesc că firma noastră acre a făcut spotul va scoate cuvântul realizat. Eu când mă uit la acel clip nu înțeleg că este gata spitalul pentru că am spus clar că este în licitație. Sociatatea primăriei a comandat spotul, nu eu. Nu avea tentă electorală, era înainte de campanie. Nu știu cât a costat. Puteți întreba pe Legea 544 și vă dau toate datele. Cei de la companie răspunnd pentru cheltuirea banilor pentru spot, sunt bani publioci, toți sunt cheltuiți legal”, este de părere Tudorache. Dar în clip nu se precizează nimic despre licitația în derulare.







Spitalul de urgență Sfântul Vasile cel Mare ar urma să fie construit pe Soseaua Bucuresti-Targoviste și va avea peste 1.000 de paturi,și vor fi relocate trei spitale: Spitalul Floreasca, Spitalul de Arsi, Institutul Mama si Copilul (n.r. sectia de pediatrie).







Licitația a fost lansată în decembrie 2019, iar serviciilor de proiectare și execuție sunt estimate la circa 500 milioane de euro. Costul final va fi stabilit în urma licitației.





În ceea ce privește fondurile pentru construirea spitatului, Tudorache a declarat că Sectorul 1 are bani, dar va cere și la Guvern fiindcă banii plătiți de cetățenii de aici trebuie să se întoarcă în comunitate, iar în acest spital se vor tratata pacienți din toată țara.







În ceea ce privește spotul publicitar retras de CNA din care se înțelegea că spitalul este gata, deși deocamdată este doar la stadiul de proiect, primarul spunecă realizat nu însemnă construit.În 2018, primarul Daniel Tudorache spunea că lucrările vor începe în 2019 și vor dura 4-5 ani.