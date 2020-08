​FOTO ​Cum începe școala în București, în pandemie: 30-35 de elevi în clasă, despărțiți de panouri de plexiglas, containere în curte și copii chemați la cursuri în patru schimburi

Modul în care va începe școala este decis anul acesta, în premieră, de fiecare unitate de învățământ. Sunt 3 variante: toți elevii vor veni fizic la cursuri, școala se face online sau în sistem mixt, în funcție de infrastructură și, mai ales, de numărul de cazuri de COVID-19. Cea mai mare problemă rămâne cea a spațiului insuficient, acum venind nota de plată pentru faptul că după '90 s-au construit foarte puține unități de învățământ. Realitatea este însă că în continuare vor fi școli cu 30-35 de elevi în clase, iar în cea mai bună variantă, la unele școli au fost amplasate containere în curte, pe post de sală de clasă.





Sectorul 1





El nu a putut spune însă cât a costat un panou de plexiglas: ”Nu știu, fiecare școală a făcut propria achiziție, noi doar am dat banii. Dacă le achiziționam noi, trebuia licitație și trecea pandemia până terminam. O să avem o situație privind costurile după 15 septembrie”.





În sectorul 1, sunt aproximativ 40. 000 de elevi și sunt clase cu mai mult de 30 de copii. Contactat de HotNews.ro, primarul Daniel Tudorache spune că, în condițiile în care trebuia să respecte distanțarea de 1 metru între elevi în toate sălile de clasă, doar jumătate dintre elevi puteau veni la școală.





”În Sectorul 1 avem 80 de unități de învățământ. Ca să respectăm acea măsură de distanțare aveam nevoie de încă 80, nu puteam să construim în 3 luni așa ceva. Soluția este să vină o săptămână unii, o săptămână alții. Decizia o ia Consiliul de Administrație”, a declarat Tudorache.





El susține că până la începutul anului școlar primăria va cumpăra 40.000 de tablete, câte una pentru fiecare elev și 5000 de tablete pentru profesori, pentru varianta în care copiii vor veni alternativ la școală. Acestea vor fi date gratuit elevilor și profesorilor și vor avea conexiune la internet 2 ani.





”Pentru cazurile deosebite suntem în procedură de achiziție pentru tablete. Vom achiziționa 40.000 de tablete până la începutul școlii pentru toți copiii și 5000 de tablete pentru profesori. Licitația este în curs, sperăm să o terminăm. Am început așa târziu fiindcă abia săptămâna trecută am primit aviz de la Autoritatea pentru digitalizarea României. Aceste tablete vin cu internet pe 2 ani”, a declarat Tudorache.





O soluție rapidă pentru unitățile de învățământ unde se învăța în 3 schimburi este construirea unor săli de clase modulare, acolo unde spațiul permite, sau închirierea unor clădiri.





La școala “Elena Văcărescu”, în clasa prezentată presei ar putea învăța 30 de elevi









































Sectorul 4





Și în Sectorul 4, administrația locală promite că le va da elevilor măști și dezinfectanți, iar spațiile de clasă vor fi igienizate frecvent. În cazul în care o școală va fi închisă, primăria va pune la dispoziția elevilor, gratuit, tablete în perioada respectivă.





”Am făcut un regulament cadru pentru unitățile de învățământ pe care l-am aprobat în Comitetul local pentru situații de urgență, regulament care să vină în sprijinul unităților școlare. Regulamentul stabilește suportul logistic pe care îl oferă primăria și ISMB, măști gratuite pentru toți copiii din Sectorul 4, pentru fiecare clasă avem un kit sanitar, dezinfectant, am cumpărat separatoare de plexiglas pentru fiecare pupitru. Am cumpărat 5000 de tablete pe care nu le dăm gratuit ci le punem la dispoziția elevilor pe o perioadă limitată de timp. Inspectoratul Școlar hotărăște ce copii au nevoie de tablete, pe ce perioadă, se dau tablete, apoi se restituie, ca la cărțile de la bibliotecă. Dacă se închide o școală și copiii au nevoie de 300 de tablete, să spunem, le punem la dispoziție, dar când se redeschide școala le restituie”, a declarat pentru HotNews.ro, primarul Daniel Băluță.





Și aici, principala problemă o reprezintă distanțarea în sălile de clasă, fiind și clase cu peste 30 de elevi. Soluția propusă de primărie - ore de curs de 30 de minute și împărțirea clasei în două.





În Sectorul 4 sunt 59 de unități de învățământ, 74 de clădiri de școli, licee și grădinițe, circa 40.000 de elevi și nu se învață în 3 schimburi.





Primarul Sectorului 4 spune că o soluție rapidă ar fi construirea unor unități de învățământ modulare, primăria amenajând în această vară 50 de clase de acest gen, însă sunt folosite pentru a muta elevii din liceele cu risc seismic, care intră în consolidare.





Școala modulară construită în curtea liceului Traian Vuia

















Sectorul 6





Și în Sectorul 6 școlile au fost dotate cu dispozitive de măsurare a temperaturii, dezinfectant, iar elevii vor primi măști reutilizabile. Fiecare clasă a fost dotată cu echipamentul necesar pentru transmiterea lecțiilor online. Așa susține primarul de sector.





El recunoaște că nu și-ar duce copilul la școală într-o clasă cu 30 de elevi, în plină pandemie.





În Sectorul 6, în sistemul de învățământ sunt în acest an 45.000 de copii, cu tot cu cei de grădiniță.





”În mod normal avem circa 30 de elevi într-o clasă. Dar avem și 36-37 de copii într-o clasă la școlile căutate și școli subpopulate. Este foarte complicat să convingi un părinte să-și ducă copilul la altă școală.Nu acceptă nimeni așa ceva”, a explicat Mutu.





Primăria Sectorului 6 nu a achiziționat tablete și va aștepta să vină cele promise de Ministerul Educației.





Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și

Revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități / lecții online

situația epidemiologică la data de 7 septembrie

infrastructura și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Soluțiile propuse de primari în Capitală sunt scenariul mixt - cursuri online și prezența fizică la școală prin rotație, câte o săptămână, ora de curs să aibă 30 de minute și să fie mai multe schimburi.Pentru respectarea normelor de distanțare, numărul elevilor dintr-o clasă trebuia înjumătățit, ceea ce ar însemna să se dubleze numărul școlilor, ceea ce era imposibil.O soluție provizorie este amplasarea unor containere în curtea școlilor. În școli în care se învață în 3 schimburi și a existat loc în curte, primarii au construit deja săli de clase modulare.Copiii trebuie să poarte mască în toată perioada în care se află la școală, iar părinții să le asigure. În București, primarii de sector susțin că le vor asigura școlilor dezinfectanți și măști.Multe unități de învățământ din Sectorul 1 au culoare delimitate de intrare și ieșire, sunt dotate cu termoscannere și dispun de spații de izolare pentru situația în care unii copii vor avea temperatură mai mare de 37,3 grade.În școlile în care se învață în mai multe schimburi, după ieșirea fiecărui schimb de la cursuri se va asigura dezinfectarea clasei. În plus, o dată pe săptămână se va realiza nebulizarea întregii unități de învățământ. Cel puțin, așa promite primăria.Principala problemă o reprezintă însă păstrarea distanței de minimum 1 metru între elevi. În sălile de clasă unde acest lucru nu este posibil, adică în majoritatea școlilor, fiind montate separatoare de plexiglas, măsură recomandată de Ministerul Sănătății.”Avem acel plexiglas care separă băncile și elevii unul de altul. Noi le vom asigura măști la intrarea la ore, avem acele substanțe dezinfectante, dezinfectăm după fiecare clasă, după fiecare grupă, fiindcă învățăm în două sau trei schimburi, în cel mai bun caz într-un schimb. Părinții să stea liniștiți. Am propus un regulament, l-am dat directorilor să-l discute în Consiliul de Administrație și să-l modifice în funcție de particularitățile fiecărei școli în parte. Poate primim ceva și de la Guvern, dar până acum nu am primit nimic, iar timpul trece și nu putem aștepta”, a susținut, într-o conferință de presă, primarul Daniel Tudorache.”În unele unități, am creat clase în plus, dar acolo unde ne permite spațiul. Avem pe ordinea de zi hotărâre pentru a închiria, trebuie să aprobe Consiliul. Am avut trei școli unde se învăța în 3 schimburi, acolo sunt mai mulți copii. Au rămas doar două fiindcă la una am pus containere în această vară, Școala 179. Mai avem probleme la Tia Brătianu și Școala 12. La Școala 12 am demarat procedura să construim spații modulare și sper cărezolvăm problema. La Tia Brătianu nu avem loc în curte să construim ceva, singura soluție este o clădire din apropiere, să închiriem. Am încercat, am intrat cu proiectul în Consiliul Local, dar Consiliul nu a fost de acord, voi reveni. Altă soluție nu avem”, a mai susținut Tudorache.În cazul în care apar cazuri COVID-19 într-o școală, primăria va testa gratuit toți elevii, fiind încheiat un acord cadru pentru achiziția a 200.000 de teste Real Time PCR, susține edilul sectorului.”Ca să putem respecta normele de distanțare de 1 un metru, ar trebui ca spațiile pe care le deținem să fie ori doi. Practic, trebuie dublat numărul de școli. Pentru asta, noi am propus soluții alternative: ora de 30 de minute cu pauza de 10 minute. Practic, o clasă va funcționa în două serii și putem respecta normele de distanțare. Când Ministerul Sănătății și Ministerul Educației au spus că este ok să avem plexiglas, am venit cu această soluție.Sunt două versiuni. Versiunea de cod verde, în care vin toți copiii și avem acele separatoare sau versiunea în care orele sunt făcute integral: copiii vin în fiecare zi la școală, doar că ora este mai scurtă și așa asigurăm distanțarea. Am propunerea în dezbatere publică, vedem dacă va fi adoptată, depinde de Ministerul Educației”, a susținut primarul Băluță.Pentru un panou de plexiglas, Primăria Sectorului 4 a plătit 7-8 euro bucata, a declarat Băluță.”În primul rând, toate școlile sunt dotate cu echipamentele necesare pentru a se face verificarea temperaturii pentru personal și copii. Asigurăm tot ce înseamnă dispensere pentru dezinfectant, fluxuri de circulație separate, covorașe cu dezinfectant. La nivelul claselor există dispensere pentru hârtie, pentru soluție dezinfectantă. Toate toaletele sunt prevăzute pentru școlile gimnaziale cu sisteme automate de uscare a mâinilor, pentru apa menajeră și dispensere de săpun lichid. Se face dezinfectarea spațiilor unde funcționează clasele în fiecare zi și între schimburi.Suplimentar, am decis să oferim copiilor, cadrelor didactice și nedidactice măști refolosibile, care se spală și se dezinfectează prin călcare. În primă fază, o să le dăm câte două, vrem să comandăm mai multe, dar nu știm cât de repede pot fi livrate. Am vrea să dăm câte 4 bucăți. Măștile sunt produse pe 4 mărimi, pentru clasele I-IV, apoi V-VII, clasele IX-XII și pentru persoanele adulte ca să poată fi folosite cât mai corect, să nu fie nici foarte largi, nici foarte strânse pe față. Am stabilit ca toate clasele din sectorul 6 să fie dotate cu sistemele periferice necesare ca să poată transmite în mediul online cursurile respective, cu camere video și cu conexiune de internet bună, dacă avem mai multe clase care transmit în același timp, să nu fie probleme.", a declarat pentru HotNews.ro primarul Gabriel Mutu.În ceea ce privește panourile de plexiglas, după discuția cu directorii și părinții, s-a decis în primă fază să nu se achiziționeze.”Este posibil ca foarte mulți copii să sufere de claustrofobie și să te trezești că nu poți să ții cursurile din alte motive decât cele de distanțare socială. În momentul în care am avut discuția, în marea lor majoritate au refuzat să accepte această soluție. Eu încă nu am văzut un act oficial de la Guvern care să spună concret că trebuie să respectăm această distanțare socială de 1 m. Este adevărat, la creșe există acel ordin comun, care se aplică în continuare și care ne-a pus în situația că jumătate dintre copiii înscriși la creșele din Sectorul 6 nu mai au loc. Nu poți să construiești și să autorizezi o creșă în 2 luni”, a susținut Mutu.În condițiile actuale, nu se poate respecta distanța de minimum 1 metru în clase, singura soluție fiind ca elevii să vină alternativ la școală.”Este clar că nu se poate asigura distanțarea socială fiindcă nu avem spații suficiente, încăperile necesare unde să realizăm clase suplimentare. Nu există personal suficient, profesori și personal nedidactic care să asigure predarea cursurilor și restul serviciilor. Și dacă aș vrea eu să pun containere în curtea școlii, acolo unde există spațiu, nu are cine să predea, toată organigrama este stabilită de Ministerul Educației, nu de autoritatea locală. Noi am discutat cu directorii de școli și am decis într-un fel să mergem pe scenariul ca o parte dintre copii care învață în clasa respectivă să participe online la cursuri și o parte să vină la școală o săptămână, apoi să schimbe. De asta am și dotat toate clasele din Sectorul 6 cu laptopuri, camere video și internet de mare viteză, special pentru copiii care vor rămâne acasă. Dacă se merge pe distanțare socială, o soluție ar mai fi să vină copiii în 3 schimburi, dar încercăm să evităm acest lucru. Dacă ar exista personalul necesar, am putea să și închiriem clădiri de birouri care se pot transforma în școli”, a mai spus Mutu.”Nu mi-aș duce copilul la școală într-o sală de clasă cu 30 de elevi. Este o expunere mult prea mare. Eu nu înțeleg de ce există această abordare. Nu sunt eu cel care decide, pe mine nu m-a întrebat nimeni cum se deschide școala, nu avem nicio putere. Am 71 de școli în sector, 45.000 de copii în sistemul educațional, nu a discutat nimeni cu mine. Cred că potrivit este să nu fie mai mult de 15-16 copii într-o clasă”, a declarat Mutu pentru HotNews.ro.În ceea ce privește construirea de noi școli, deocamdată nu există proiecte concrete.”Avem în lucru 8 clădiri care sunt dedicate unităților de învățământ. Construim 3 grădinițe, avem proiectul făcut, autorizația, ne apucăm de ele, plus 5 clădiri dedicate programului școală după școală, dar pot fi folosite și ca săli de clasă dacă e nevoie. Vor fi gata anul viitor. Dar rămâne problema profesorilor”, a mai spus primarul.Direcţiile de Sănătate Publică trebuie să informeze, până în 7 septembrie, Inspectoratele Şcolare privind situaţia epidemiologică, acestea urmând să propună scenariul de începere a şcolii. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor emite, până în 10 septembrie, hotărârea privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ.În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și de infrastructura și resursele umane ale fiecărei unități de învățământ în parte, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii, potrivit draftului Ministerului Sănătății:ISJ / ISMB propune spre aprobare CJSU / CMBSU scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ, în concordanță cu: