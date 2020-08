Răspunsul Primăriei Capitalei la întrebarea cum termină compania municipală din subordine Pasajul de la Doamna Ghica în această toamnă dacă licitația pentru tăblierul metalic nu este gata: Nu am solicitat informații cu privire la modalitatea prin care constructorul își asigură materialele

”Primăria Capitalei a semnat, în anul 2019, un contract cu Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. pentru proiectare, asistență tehnică și execuția lucrărilor de construcție a pasajului Doamna Ghica. Astfel, constructorul este obligat să respecte termenul contractual și să realizeze această investiție. Având în vedere aceste aspecte, Primăria Capitalei nu deține și nici nu a solicitat informații cu privire la modalitatea prin care constructorul își asigura materialele și echipamentele necesare în șantier. Aceste achiziții țin de procedurile interne ale constructorului și de legislația în vigoare în acest domeniu. Pasajul Doamna Ghica va fi finalizat în această toamnă”, se arată în răspunsul trimis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.







Înainte de a publica articolul am solicitat Primăriei Capitalei informații cum termină pasajul dacă nu are tăblierul metalic și în ce stadiu se află achiziția lui. Răspunsul primit este unul halucinant, în condițiile în care pasajul este executat de o companie municipală din subordine.Primaria Capitalei a semnat, in anul 2019, un contract cu Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. pentru proiectare, asistența tehnică si execuția lucrărilor de construcție a pasajului Doamna Ghica: ”Primăria Capitalei nu deține și nici nu a solicitat informații cu privire la modalitatea prin care constructorul își asigură materialele și echipamentele necesare în șantier”. Asta deși lucrarea este executată de propria companie, alimentată cu bani publici. Mai mult, primarul Gabriela Firea a promis transparență totală atunci când a înființat compania.Normal este ca aceste informații să fie comunicate și dacă lucrarea este executată de o firmă privată, fiindcă este plătită din bani publici, însă fiind vorba de o companie municipală, unde acționar este Consiliul General, este inadmisibil ca aceste date să fie ținute la secret.”Garantez că lucrările la Pasajul Doamna Ghica se încheie în această toamnă! Angajații a două companii municipale sunt în acțiune zilnic: Trustul de Clădiri Metropolitane si Consolidări. La sfârșitul săptămânii trecute s-a încheiat o etapă importantă: au fost finalizate coloanele aferente infrastructurii pasajului, 36 pe tot traseul pasajului. De asemenea, a fost făcut racordul între rețeaua nouă și cea existentă de gaze naturale. Astfel, în următoarele zile va fi posibilă descongestionarea traficului din zona intersecției pe sensul Obor – Fundeni. În urma finalizării coloanelor de la pila 1 și pila 2 au fost demarate lucrările pentru infrastructura și suprastructura acestora. Radierele pentru pila 1 și culeea 1 au fost deja executate iar suprastructura acesteia a fost finalizată. Având în vedere stadiul actual al lucrărilor, estimăm că atât structura cât și umplutura la rampa 1 vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august”, a scris Gabriela Firea pe pagina de Facebook, la începutul acestei săptămâni.Chiar daca scheletul podului va fi gata în această toamnă, licitația pentru tăblierul metalic, estimat la circa 21 milioane lei, a fost anulată la jumătatea lunii iunie, iar o nouă procedură de achiziție nu a fost inițiată în sistemul electronic de achiziții publice. În cel mai bun caz, licitația și execuția tăblierului durează încă un an. Tablierul este structura metalică care se pune peste picioarele podului, iar fără el podul nu poate fi gata.Lucrările la pasaj au început în septembrie 2019, au termen de finalizare septembrie 2020, costă 28 de milioane de euro, sunt făcute de una dintre companiile municipale înființate de Gabriela Firea, Trustul de Clădiri Metropolitane.Primăria Capitalei a emis autorizația de construire pentru pasajul de la Doamna Ghica pe 23 septembrie 2019. Pasajul va avea două benzi de circulație pe sens, cu spațiu rezervat pentru linie de tramvai, în cazul în care va fi nevoie.”Pasajul va începe din zona intersecției străzii Doamna Ghica cu Bulevardul Lacul Tei. Accesul spre pasaj va fi reconfigurat, iar partea carosabilă va fi extinsă de la 4 benzi la 6 benzi. Toate intersecțiile cu drumurile laterale vor fi reamenajate ținând cont de noua configurație stradală, pentru asigurarea unei circulații fluente. De asemenea, în conformitate cu discuțiile avute cu membrii Comisiei Tehnice de Circulație, s-au păstrat numărul și poziția celor trei stații de autobuz. Trotuarele se vor proiecta pe ambele părți ale arterei și vor avea o lățime de minimum 1.5 metri”, a explicat primarul Gabriela Firea, la semnarea contractului cu constructorul.